Турция отгружает джихадистов в Европу оптом

22:33 09.12.2019

Во Францию отправили 11 членов "Исламского государства"



Турецкие власти отчитались о депортации на родину 11 французских граждан, причастных к деятельности запрещенной в России группировки "Исламское государство" (ИГ). Это самая большая группа исламистов с момента начала соответствующей кампании в ноябре этого года. Эксперты называют депортации иностранных боевиков важным рычагом давления Анкары на Евросоюз.

"В ходе продолжающихся депортаций иностранных боевиков 11 французских граждан были отправлены на родину",- заявил в понедельник утром глава МВД Турции Сулейман Сойлу. Агентства Reuters и AFP со ссылкой на источники уточняют: из этих 11 человек женщин было четыре, а остальные - дети.



Общее число иностранцев, депортированных из Турции из-за связей с ИГ, растет стремительно. С 11 ноября, когда кампания только стартовала, по 1 декабря из страны был выдворен 21 человек. 4 декабря представитель МВД Исмаил Чатаклы назвал новую цифру - 59 человек. К понедельнику этот показатель вырос до 71. Заявленная цель Анкары - до конца года выслать большую часть из 1,2 тыс. иностранных джихадистов, ожидающих депортации. Власти Турции отдельно отмечают, что речь идет в том числе о тех членах ИГ, которые содержались в тюрьмах на севере Сирии. Напомним, раньше эту территорию контролировали курдские группировки, однако после трех операций: "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира" - ее часть заняли турецкие военные.



Позиция самих государств, куда отправляют членов ИГ, Анкару не интересует. Как заявил еще в ноябре Сулейман Сойлу, Турция "не отель для иностранных террористов". В этой стране депортацию иностранцев, причастных к ИГ, поддерживают как сторонники властей, так и оппозиционеры.

Так, турецкий политолог, профессор университета Сютчу Имам в городе Кахраманмараш Тогрул Исмаил в беседе с "Ъ" отметил: отправляя иностранных джихадистов на родину, Анкара обеспечивает их право на законный суд.

"В основном эти люди находились на севере Сирии, где не было государственного контроля,- пояснил он.- Там были лишь группировки, которые Турция считает террористическими (имеются в виду YPG, курдские "Отряды народной самообороны".- "Ъ"). Одна террористическая организация не имеет никакого законного права вести судебные процессы против членов другой".

Как власти Турции начали высылать боевиков "Исламского государства" в страны их происхождения

Похожую точку зрения выразил и бывший глава МИД Турции Яшар Якыш, который критикует нынешнюю политику страны по многим вопросам. "Конечно, было бы лучше, если бы отправляющая и принимающая стороны заранее договорились об условиях выдворения, но я также считаю, что нельзя отказываться от собственных граждан,- сказал он "Ъ".- Нидерланды лишили членов ИГ гражданства, как только узнали, что Турция собирается отправить их на родину. По-моему, это тоже этическое нарушение международного права".



Отправка во Францию самой большой на данный момент группы людей, связанных с ИГ, произошла вскоре после словесной перепалки между президентами Франции и Турции Эмманюэлем Макроном и Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Невозможно, с одной стороны, говорить о том, что мы союзники (по НАТО.- "Ъ"), и требовать под этим предлогом солидарности, а с другой стороны, ставить своих союзников перед свершившимся фактом военной интервенции, которая угрожает действиям коалиции",- сказал господин Макрон 1 декабря, имея в виду действия Турции против курдов. Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на это заявление, резко раскритиковал заявление французского лидера о "смерти мозга НАТО": "Сначала проверь свою смерть мозга. Ты не выполняешь обязательства перед НАТО, ты задерживаешь платежи в НАТО, но, когда дело доходит до фанфаронства, ты всегда готов".



Впрочем, как заявил "Ъ" директор российского Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев, если бы Анкара хотела серьезного обострения отношений с Парижем, то скорее бы оказала давление на французский бизнес. Депортацию 11 человек эксперт назвал "символическим шагом": "Таким образом Турция привычным ей способом выражает недовольство всей Европе. А Франция для этого идеальная цель, потому что отношения с ней у Турции традиционно плохие". По словам эксперта, "Анкаре выгодно не заканчивать депортацию боевиков, а держать дверь приоткрытой, чтобы в случае чего надавить на Европу еще раз".

Кирилл Кривошеев

"Коммерсантъ" от 09.12.2019