Система социального кредита в КНР – антиутопия или образ будущего? - В.Пироженко

00:02 10.12.2019 Виктор ПИРОЖЕНКО | 09.12.2019



"Черный" и "красный" списки для китайских граждан

Прошло пять лет с тех пор, как руководство КНР начало предпринимать целенаправленные усилия по введению в стране так называемой системы социального кредита (ССК). В 2020 году ССК должна приобрести завершенные формы. Западные СМИ широко критикуют эту систему, но не очень утруждают себя анализом.



Распространены сравнения ССК с образами известных антиутопий, даже с цифровым концлагерем. Это представление об ССК встречается и в России. В реальности эта система имеет мало общего (во всяком случае пока) с пугающими образами – как по замыслу, так и по исполнению.



Российские исследователи Е. Ларина и В. Овчинский справедливо указывают на такую цель ССК, как повышение уровня доверия между членами общества, подчеркивая ее связь с традиционными установками китайской культуры на гармонизацию общественных отношений.



Как действует ССК?



Житель Нанкина Ван Юй во время очередной сдачи крови в городском "Центре крови" Красного Креста с удивлением узнал, что стал обладателем карты "честный и надежный гражданин". "Я сдавал кровь в течение многих лет до того, как переехал в Нанкин. Я просто хочу помочь людям, которым нужна кровь и не подозревал о награде", – сказал Ван Юй. Граждане, владеющие этой картой, получают льготы: например, скиду в 50-60% на билеты на автобус или метро.



Чжао Цян – предприниматель из провинции Аньхой, имея длительную положительную кредитную историю, в 2016 году за три дня смог занять с такой картой 7 млн. юаней (около 1 млн. долларов) у сельского коммерческого банка.

Однако есть и противоположные примеры. Молодой матери из города Чэнду (центр провинции Сычуань) пришлось ехать домой из Пекина 20 часов в обычном поезде вместо комфортабельного и потратить на дорогу вдвое больше времени, чем всегда. Молодая мать находится в "черном списке". Ей отказано в праве приобрести билет на скоростной поезд, поскольку ее бывший муж подал против нее иск (между бывшими супругами идет судебный спор о праве посещения их сына).



Первые идеи создания ССК появились в Китае в 2007 году и касались создания расширенной системы оценки платежеспособности и честности заемщика по образцу тех, что создаются на Западе рейтинговыми кредитными бюро. В 2014 году эту идею преобразовали в более широкую концепцию. К оценке надежности физического или юридического лица как добросовестного заемщика добавилась оценка всех аспектов его общественного поведения. В центр ССК была поставлена честность действий субъектов рыночных отношений; не только своевременный возврат банковского кредита, но и, например, поведение на самолете или в поезде стали предметом оценки.



В "Программе Госсовета" от 2014 года предложено создать в обществе к 2020 году надежную систему, "поощряющую добросовестность и наказывающую за обман доверия", сделать честность и надежность "общей ценностью и правилом поведения для всего общества". Обязанности по внедрению ССК возложены на Национальную комиссию по развитию и реформам КНР.



В программе указывалось, что "отсутствие доверия" стало "слабым местом" в китайском обществе и способствует фальсификации продаж, мошенничеству, уклонению от уплаты долгов, жульничеству с кредитом и т. п. Все это сдерживает развитие Китая.



В ССК учитывается не только честность гражданина или юридического лица в финансово-кредитных операциях, но и его поведение; положительное (например, донорство), помощь полиции и т. д. Или отрицательное – препятствие решениям суда, неисполнение судебных решений, нарушения правил провоза багажа, использование поддельных удостоверений личности, нарушение ПДД...

Не каждый из почти полутора миллиардов граждан КНР оценивается по единой рейтинговой шкале. Это сложная система. Она состоит из многих блоков, в том числе региональных, и влияет на разные группы людей. Основу ССК составляют два списка – "черный" и "красный", а не широко обсуждаемый "социальный кредитный рейтинг". "Черный" список наказывает, "красный" – поощряет положительное поведение.



Санкции для фигурантов "черных" списков включают запрет на работу в государственных учреждениях, запрет на занятие руководящих должностей, отказ в авиабилетах, в спальном месте в ночном поезде, отказ на предоставление мест в гостиницах и ресторанах типа люкс и т. д.

Концепция ССК 2014 года не вводит баллы социального кредита гражданам, сегодня в КНР такие баллы не присваиваются. Однако в стране есть местные пилотные проекты, где действуют собственные системы социальной оценки для жителей, и там баллы нередко проставляются. Пока они не влекут немедленных последствий. Баллы помогают руководителям государственных или частных структур принимать кадровые решения при приеме на работу, при финансовых операциях. Детали реализации этих проектов оставлены на усмотрение местных органов власти. Пока происходит "социальная обкатка" данного начинания.

Данные от государственных и частных структур объединяются в центральную базу социальных кредитных данных – "Национальную платформу обмена кредитной информацией" (НПОКИ). Через эту "Платформу" информация о физическом или юридическом лице предоставляется государственным учреждениям, городским правительствам, банкам, отраслевым ассоциациям и широкой общественности, чтобы они могли выработать собственные оценки тех или лиц. Правительство КНР строго следит за предотвращением утечек данных "Платформы" и их правильным использованием.



Государственные структуры систематически пополняют и обновляют "красный" и "черный" списки, которые отсылаются в НПОКИ. Например, на официальном сайте ССК указывается, что "в апреле соответствующие органы добавили 342 208 новых сообщений в "черный список" НПОКИ, в котором находились 299 998 субъектов, из них 69470 юридических и 230 528 физических лиц". На этом сайте каждый субъект рынка может узнать о поощрениях и ограничениях, введя свою фамилию и номер ID-карты (аналог внутреннего паспорта в КНР).



Правительство поощряет государственные структуры подписывать межведомственные меморандумы, регулирующие порядок обмена информацией и применения наказаний и поощрений. При этом китайские эксперты подчеркивают, что ССК не заменит китайскую правовую систему или принципы морали: "Они дополняют друг друга". Однако если СКК основана на экономических рычагах, а у "принципов морали" нет такой основы, исход их возможного конфликта предрешен.



Система социального рейтинга может быть полезной тем, что она улучшает атмосферу в обществе в целом. Однако при определенном развитии этой системы она исключает право выбора индивида, переводя такую тонкую материю, как мораль, в сферу государственных решений с перспективой превращения гражданина в запрограммированного робота.



В любом случае СКК, стандартизирующая проблемы управления и делающая шаг к автоматизации значительного числа управленческих операций, заслуживает пристального изучения. Главный риск заключается в том, что эта система способна перестраивать общественные структуры в неизвестном направлении. Она меняет с помощью экономических рычагов свойственные данной культуре представления о приемлемом, снижая способность человека адаптироваться к внешним условиям.

(Окончание следует) Источник - fondsk.ru

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