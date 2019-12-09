Будет ли проложен газопровод "Сила Сибири - 2" через Казахстан?

00:07 10.12.2019

В связи с запуском амбициозного газотранспортного проекта "Сила Сибири" Россия и ее партнеры разрабатывают проект второго газопровода, ранее отложенный.

Теперь "Сила Сибири - 2", который первоначально назывался "Алтай", с одной стороны, беспокоит европейцев, с другой – вызывает повышенный интерес азиатских соседей России. Bloomberg писал, что российско-китайский газопровод изменит расклад сил на мировых газовых рынках.



Предполагавшаяся прокладка газопровода через заповедный объект ЮНЕСКО "Золотые горы Алтая" вызвала энергичный зуд у Комитета всемирного наследия, а заодно экологов Гринписа, объявивших этот маршрут угрозой. В США для противодействия строительству создали специальную экологическую организацию The Altai Project. В итоге в Москве решили Алтай обойти.



Первой отреагировала Монголия, президент которой Халтмаагийн Баттулга на пленарном заседании Восточного экономического форума предложил строить газопровод в Китай через монгольскую территорию. Уже началась экспертная проработка проекта.



"Силой Сибири - 2" заинтересовались и в Казахстане. 26 ноября, за несколько дней до запуска первой очереди "Силы Сибири", премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин на заседании сената сообщил, что он официально предложил России, чтобы вторая очередь газопровода проходила через территорию Казахстана: "Проект находится в проработке ... Сегодня идет согласование цены на газ по проекту "Сила Сибири - 2". Мы предложили российской стороне, чтобы он прошел по территории Казахстана с выходом на рынок Китайской Народной Республики. И есть другой вариант – от Барнаула подключение к газотранспортной системе уже непосредственно", – сказал Мамин.

В случае реализации этого плана правительстве Казахстана предполагает изменить формат газотранспортной системы, и, как считает первый вице-министр энергетики Махамбет Досмухамбетов, появится возможность газифицировать восток страны. Будет и транзитная выгода для Казахстана.



Панает Саулиди, директор ТОО Global Gas Regazification и глава энергетических исследований по России и Каспийскому региону IHS Markit Мэтью Сейгерс

Руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган поясняет: "В Казахстане умеют считать деньги и при строительстве энергетической инфраструктуры предпочитают не закапывать их в землю, а просчитывать эффективность каждого потраченного тенге. Поэтому им эффективнее и проще построить трубу из Барнаула, ведь в этом случае ее длина будет вдвое короче, чем из "Сарыарка". Или даже еще лучше пролоббировать строительство через территорию Казахстана, пообещав гарантированный минимум потребления, чтобы окупить вероятное увеличение строительной сметы".



Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков также считает, что для поставки сырья из Западной Сибири в Казахстан и далее потребуется построить лишь небольшой участок газопровода.

Вместе с тем проект возбудил сомневающихся и открытых противников газопровода. Так, Панает Саулиди, занимающейся газификацией городов и объектов Казахстана, считает, что Россия никогда не станет прокладывать газопровод через чью-либо территорию, если есть вариант обойтись без стран-транзитеров. Глава энергетических исследований по России и Каспийскому региону британского форума IHS Markit Мэтью Сейгерс также полагает, что российско-китайский газопровод через Кахахстан построен не будет: "Возможность получения российского газа в Восточном Казахстане очень низка, согласно нашим прогнозам. Ни Россия, ни Китай не заинтересованы в транзитных странах для своих трубопроводных проектов. Я думаю, они хотят избегать, если возможно, участия транзитных стран. Нет большого желания повторить опыт России с Украиной и Беларусью", – заявил британский эксперт. Он уверен, что последнее слово в одобрении транзита через Казахстан остается за Китаем, который может начать играть на ценах.



О "китайской опасности" маршрута через Казахстан говорит и Игорь Юшков. Он аргументирует риски тем, что Туркменистан, Узбекистан и сам Казахстан довольно дешево продают газ Китаю, и Пекин может, ссылаясь на это, настаивать на такой же цене для России, что последней невыгодно.



Так или иначе, предложение состоялось и уже рассматривается в Москве и Пекине.



09.12.2019