Таджикистан разрешил частным лицам добывать золото, серебро и драгоценные камни

00:43 10.12.2019

Правительство Таджикистана разрешило частным лицам добывать цветные и драгоценные металлы, драгоценные и полудрагоценные камни. Правила выдачи разрешений на такую добычу правительство страны утвердило 27 ноября.



В частном порядке разрешено добывать металлы:

золото,

серебро,

платину,

олово,

вольфрам,

титан.



Минералы редкоземельных элементов:

лопарит,

монацит,

ксенотим,

баснезит.



Драгоценные и полудрагоценные камни:

рубин,

сапфир,

хризолит,

топаз,

берилл,

шпинель,

клиногумит,

гранаты,

нефрит,

агат,

кварц,

флюорит и другие камни.



Старателям-индивидуалам разрешено использовать ручные инструменты и технику с двигателем мощностью не более 50 лошадиных сил, а также минипромывочные приборы мощностью не выше 5 кубометров в час. Использовать химические реагенты для очистки породы им запрещено.



Разрушенные в ходе добычи участки обладатели лицензии обязаны будут привести в состояние, "пригодное для дальнейшего использования".



Добытые драгоценные металлы и камни обладатель лицензии будет обязан продать Государственному хранилищу ценностей при Минфине или промышленным предприятиям, которые имеют лицензию на переработку недр. Если госхранилище или предприятие отказываются от покупки, старатель должен получить у них письменный отказ и тогда может продать добытую продукцию в другие пункты скупки.



Если старатель скрыл добытые камни или металл или нарушил технику безопасности так, что это стало причиной смерти человека или его травмы, лицензию у него могут отобрать. Также ее могут отобрать, если участок потребуется для нужд таджикского государства.



Добывать металлы и камни можно будет на участках, которые не состоят на балансе государства, не принадлежат физическим или юридическим лицам и где запасы пока еще не подсчитаны. Определять такие участки будет Главное управление геологии при правительстве Таджикистана, а утверждать их будет Минфин. В приграничных территориях добывать золото можно будет только по согласованию с погранвойсками.



Настоящее Время уже рассказывало и показывало, как местные жители добывают золото на месторождении Шугноу. До настоящего времени такая добыча была полулегальной.



Артель Одина и намытое вручную золото. Как жители таджикских сел зарабатывают себе на жизнь









Ни сельского хозяйства, ни любой другой работы в этом районе Таджикистана нет, и жители окрестных кишлаков просто копают землю и вручную промывают ее в реке. Добыча идет летом и ранней осенью, и в месяц при постоянной работе можно добыть от $220 до $340 на семью. "Все здесь моют золото. Живут только за счет поиска золота", – рассказывает один из местных жителей.



В Таджикистане сейчас разведано 137 золотых месторождений, уровень добычи растет год от года: в 2012 году добыча составила около 2,5 тонн, а в 2017-м – 6,5 тонн. Но в основном лицензии на добычу драгоценных металлов в Таджикистане сейчас получают китайско-таджикские компании.