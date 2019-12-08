|Таджикистан разрешил частным лицам добывать золото, серебро и драгоценные камни
00:43 10.12.2019
Правительство Таджикистана разрешило частным лицам добывать цветные и драгоценные металлы, драгоценные и полудрагоценные камни. Правила выдачи разрешений на такую добычу правительство страны утвердило 27 ноября.
В частном порядке разрешено добывать металлы:
золото,
серебро,
платину,
олово,
вольфрам,
титан.
Минералы редкоземельных элементов:
лопарит,
монацит,
ксенотим,
баснезит.
Драгоценные и полудрагоценные камни:
рубин,
сапфир,
хризолит,
топаз,
берилл,
шпинель,
клиногумит,
гранаты,
нефрит,
агат,
кварц,
флюорит и другие камни.
Старателям-индивидуалам разрешено использовать ручные инструменты и технику с двигателем мощностью не более 50 лошадиных сил, а также минипромывочные приборы мощностью не выше 5 кубометров в час. Использовать химические реагенты для очистки породы им запрещено.
Разрушенные в ходе добычи участки обладатели лицензии обязаны будут привести в состояние, "пригодное для дальнейшего использования".
Добытые драгоценные металлы и камни обладатель лицензии будет обязан продать Государственному хранилищу ценностей при Минфине или промышленным предприятиям, которые имеют лицензию на переработку недр. Если госхранилище или предприятие отказываются от покупки, старатель должен получить у них письменный отказ и тогда может продать добытую продукцию в другие пункты скупки.
Если старатель скрыл добытые камни или металл или нарушил технику безопасности так, что это стало причиной смерти человека или его травмы, лицензию у него могут отобрать. Также ее могут отобрать, если участок потребуется для нужд таджикского государства.
Добывать металлы и камни можно будет на участках, которые не состоят на балансе государства, не принадлежат физическим или юридическим лицам и где запасы пока еще не подсчитаны. Определять такие участки будет Главное управление геологии при правительстве Таджикистана, а утверждать их будет Минфин. В приграничных территориях добывать золото можно будет только по согласованию с погранвойсками.
Настоящее Время уже рассказывало и показывало, как местные жители добывают золото на месторождении Шугноу. До настоящего времени такая добыча была полулегальной.
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Ни сельского хозяйства, ни любой другой работы в этом районе Таджикистана нет, и жители окрестных кишлаков просто копают землю и вручную промывают ее в реке. Добыча идет летом и ранней осенью, и в месяц при постоянной работе можно добыть от $220 до $340 на семью. "Все здесь моют золото. Живут только за счет поиска золота", – рассказывает один из местных жителей.
В Таджикистане сейчас разведано 137 золотых месторождений, уровень добычи растет год от года: в 2012 году добыча составила около 2,5 тонн, а в 2017-м – 6,5 тонн. Но в основном лицензии на добычу драгоценных металлов в Таджикистане сейчас получают китайско-таджикские компании.