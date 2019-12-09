Сделка США и талибов дорого обойдется России, - И.Субботин

00:50 10.12.2019

Пентагон хочет перебросить войска в Азиатско-Тихоокеанский регион



После Афганистана приоритетным для американских военных становится Азиатско-Тихоокеанский регион.

США вносят ясность в судьбу своего контингента, который пока еще дислоцирован в Афганистане. На фоне сообщений о возобновившихся мирных переговорах в Катаре между американскими представителями и движением "Талибан" (запрещено в РФ) глава Пентагона Марк Эспер заявил о желании перенаправить военные силы США из различных уголков мира, в том числе из Афганистана, в Азиатско-Тихоокеанский регион. Это, по словам главы оборонного ведомства, необходимо для сдерживания "ревизионистских держав", под которыми подразумеваются Россия и Китай.

Слова Эспера прозвучали на Форуме национальной обороны имени Рональда Рейгана. Развертывание войск, по его словам, должно происходить в ответ на конкретный сигнал. В случае с Азиатско-Тихоокеанским регионом такой сигнал, по мнению главы оборонного ведомства, есть.

"Это приоритетный регион, – заявил Эспер. – Я смотрю не только на Афганистан, но и на все другие районы, где мы можем оптимизировать присутствие". Это, по его словам, необходимо для того, чтобы качественно перераспределить силы. "То, что я хочу, – это передислокация войск", – отметил шеф Пентагона.



По его словам, военные преимущества США активно оспариваются. "Китай и Россия, нынешние ревизионистские державы, модернизируют свои войска, одновременно стремясь наложить вето на решения в области экономики и безопасности других стран", – пояснил Эспер.

На вопрос, не препятствует ли "азиатский" стратегический сдвиг присутствию США на Ближнем Востоке, Эспер ответил: "Я имею в виду то, что с этим сталкиваюсь я, с этим сталкивались мои предшественники". По словам главы оборонного ведомства, американцы должны убедиться, что у них "достаточно сил на местах, чтобы успокоить союзников, обеспечить их защиту, сохранить международный порядок и разобраться с плохим поведением Ирана". "У нас, конечно, есть стратегия, но надо иметь дело с тем миром, в котором вы живете, а не с тем миром, который должен существовать на бумаге", – заявил шеф Пентагона. В других выступлениях в минувшие выходные Эспер заявил, что его беспокоит напряженность вокруг иранских и иракских протестов, однако не подтвердил сообщения об отправке еще 14 тыс. военнослужащих США на Ближний Восток.



Сокращение контингента в тех масштабах, о которых говорит Эспер, возможно в Афганистане только в случае заключения сделки с талибами. Это одно из требований радикальной группировки, которая считает, что иностранным силам не место в ее стране. После того как некоторое время назад президент США Дональд Трамп объявил о приостановке переговорного процесса, который вели его дипломаты и военные с политическим офисом "Талибана" в Катаре, звучали разные версии о судьбе американского контингента в Исламской Республике. Помощники президента США советовали ему не делать щедрого подарка талибам. Сам глава американского государства колебался, допуская, что в Афганистане могут остаться некоторые элементы сил безопасности. Однако сейчас становится ясно, что от идеи вывести войска Трамп окончательно не отказался.



В минувшие выходные американские дипломатические и военные представители возобновили переговоры с талибами на катарской площадке. Основой дискуссии, как следует из заявлений Государственного департамента, стали перспективы сокращения насилия в Афганистане. Переговорный процесс между США и афганской радикальной оппозицией неоднократно спотыкался о необходимость досрочного прекращения огня. Как известно, на протяжении всех раундов американо-талибских встреч в Исламской Республике происходили кровопролитные теракты, жертвами которых становились не только сотрудники местных сил безопасности, но и мирные жители. В связи с этим администрацию Трампа неоднократно критиковали за равнодушие к жертвам террористических нападений.



Россия остается важной стороной афганского урегулирования, с которой США, как правило, старались проконсультироваться перед особенно сложными раундами переговоров в Катаре. После того как Трамп, прибыв с необъявленным визитом в Афганистан 28 ноября, сообщил о перезапуске переговоров с талибами, Москва только поприветствовала этот шаг. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов, в частности, заявил: "Пора давно возобновлять переговоры с талибами, завершать этот затянувшийся процесс, потому что он сдерживал запуск самого главного – межафганских переговоров, процесса национального примирения. Очень надеемся, что такие переговоры между американцами и талибами будут завершены в самое ближайшее время".



Тем не менее заявления Эспера на Форуме национальной обороны наталкивают на предположение, что последствия возможных договоренностей между США и талибами – в случае их реализации – ударят по интересам России. В экспертной среде разделяют этот тезис. "В долгосрочной перспективе риски для России, связанные с выводом американских войск из Афганистана, больше, чем риски продолжения их миссии в Афганистане, – заявил "НГ" директор Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА) Омар Нессар. – Очевидно, в Москве это понимают, поэтому Россия всерьез не выступала против военного присутствия США в Афганистане. Позиция РФ изменилась лишь после того, когда стало понятно, что американцы сами приняли решение о выводе контингента".

В связи с этим сообщения о возможной переброске военнослужащих США из Афганистана в Азиатско-Тихоокеанский регион свидетельствуют исключительно о повышении рисков для российской стороны, заключает эксперт.



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

9.12.2019