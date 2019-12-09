Hercules C130 ВВС Чили разбился в Антарктике - 38 погибших

07:21 10.12.2019

Самолет ВВС Чили с 38 людьми на борту разбился по пути в Антарктиду



ВВС Чили официально заявили, что самолет Hercules C130 с 38 людьми на борту, который перестал выходить на связь на пути в Антарктиду, разбился. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте ведомства во вторник, 10 декабря.



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"Самолет Hercules C130 спустя семь часов после потери радиоконтакта считается потерпевшим крушение", - отмечается в заявлении.

В зоне, где был потерян контакт с самолетом, продолжается поисковая операция с целью спасения возможных выживших. К поискам привлечены военные и спасатели.

Устанавливаются контакты с семьями людей, которые находились на борту, чтобы известить их о трагедии.