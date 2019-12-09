 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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За взятку новенькой машиной осужден экс-замдиректора "Наццентра тестирования" Казминобраза Жаксыбеков
08:46 10.12.2019

Вынесен приговор экс-замдиректора "Национального центра тестрирования"

Бывший заместитель директора РГКП "Национальный центр тестирования" МОН РК осужден за совершение коррупционного преступления, передает zakon.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.
Как сообщалось ранее, экс-замдиректора Наццентра тестирования Д. Жаксыбеков, который в 2016 году исполнял обязанности генерального директора данного учреждения, подозревался в получении взятки в виде новой машины марки Toyota Camry, стоимостью свыше 9 млн тенге за лоббирование интересов аффилированных компаний при проведении государственных закупок, связанных с деятельностью системы образования.

- Жаксыбеков подозревался в получении взятки в виде автомобиля марки Toyota Camry стоимостью 8,8 млн тенге от директора ТОО "ProBusineSS.kz" Панкеева С.А., за лоббирование интересов данного ТОО при оказании услуг при проведении ЕНТ в регионах. 9 декабря приговором районного суда №2 Байконырского района города Нур-Султана Жаксыбеков признан виновным в получении взятки и ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Указанное лицо пожизненно лишено права занимать должности на государственной службе, - сообщили в Антикоррупционной службе.

Приговор в законную силу не вступил.
25 ноября был вынесен приговор экс-директору "Национального центра тестирования" Алимкулову.

Источник - zakon.kz
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