О чем договорились "нормандцы" в Париже?

В Париже впервые с 2016 года прошел саммит в "нормандском формате". В нем участвовали лидеры России, Украины, Германии и Франции - Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон. В общей сложности переговоры продолжались около пяти с половиной часов, включая перерыв на первую двустороннюю встречу президентов Путина и Зеленского. Затем "нормандская четверка" дала совместную пресс-конференцию, на которой рассказала о достигнутых договоренностях.



Саммит "нормандской четверки". Главное

Коммюнике

Приверженность минским соглашениям по Донбассу.

Полное прекращение огня до конца 2019 года. Разведение сил в трех новых пунктах в Донбассе к концу марта 2020 года.

Обмен пленными по формуле "всех на всех" до конца 2019 года.

Стороны выступили за внесение "формулы Штайнмайера" в конституцию Украины.

Стороны заинтересованы в согласовании всех правовых аспектов особого статуса Донбасса с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.

Расширение миссии ОБСЕ, чтобы она могла следить за режимом прекращения огня 24/7.

Предоставление Красному Кресту и другим международным организациям полного доступа ко всем задержанным лицам в Донбассе.

Проведение новой встречи в "нормандском формате" в течение четырех месяцев.



Владимир Путин

Об отношениях России и Украины: "Есть ли потепление? Я думаю, что да, а как же".

О контроле над границей в Донбассе: "Разногласия по контролю над границей связаны с тем, что этот процесс по минским соглашениям должен начаться на следующий день после выборов".

О газовых переговорах: "Есть такой детский стишок: ""А у нас в квартире газ, а у вас?"" И у вас есть и будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся. Газ может быть на 25% дешевле, если стороны договорятся о совместной работе".

О русском языке на Украине: "Мы хотим равных прав для русскоязычного населения на Украине".

О санкциях WADA: "У WADA нет претензий к ОКР, а если нет претензий, то страна должна выступать под своим флагом, такова Олимпийская Хартия. И мы имеем все основания подавать в суд. Любое наказание должно быть индивидуально, оно не может носить коллективного характера".

Об убийстве в Берлине гражданина Грузии: "В Берлине был убит не грузин, а боевик, жесткий и кровавый человек. Он был одним из организаторов взрывов в метро Москвы".

Владимир Зеленский

Об урегулировании ситуации в Донбассе: "Я, честно говоря, пока не знаю, как контролировать эту ситуацию. Потому что 20 раз все договаривались о прекращении огня в течение этих пяти с половиной-шести лет. И 20 раз это прекращение огня срывалось. И мы проговорили, что мы все будем действительно к этому относиться серьезно".

Об особом статусе Донбасса: "Украина не отказывается от Крыма и Донбасса, компромиссов тут быть не может. На Украине невозможна федерализация. Выборы в Донбассе возможны только по украинским законам и стандартам ОБСЕ".

О контроле над границей в Донбассе: "Киев настаивает на передаче контроля над границей с РФ до проведения выборов в Донбассе, а Россия - после".

Об обмене пленными: "Обмен пленными запланирован на 24 декабря".

О газовых переговорах: "Я обсудил с Путиным вопрос транзита газа, вопрос удалось разблокировать, детали обсудят на уровне советников".

О русском языке на Украине: "Не вижу проблемы в использовании русского языка на Украине и готов общаться на нем сам".

Ангела Меркель

О саммите "нормандской четверки": "Я этой встречей очень довольна. Мы сегодня преодолели период затишья".

Об урегулировании ситуации в Донбассе: """Нормандская четверка"" намерена добиться перемирия еще в трех пунктах Донбасса".

Об убийстве в Берлине гражданина Грузии: "Мы со стороны Германии ждем того, что российская сторона будет сотрудничать".

Эмманюэль Макрон

Об урегулировании ситуации в Донбассе: "Что касается размораживания, я не думаю, что об этом может идти речь, потому что мы видим, что каждый день, каждую неделю новые жертвы. И даже сегодня, когда мы говорим, в контактной зоне были жертвы".

О саммите "нормандской четверки": "Наша встреча позволила подтвердить на самом высоком уровне наши общие цели по достижению надежного длительного мира, поскольку конфликт уже привел к гибели 13 тыс. человек, каждую неделю появляются новые жертвы, и он является открытой раной на европейском континенте".

Об украинском президенте: "Я хочу в этой связи отметить политическую отвагу и решимость, которую продемонстрировал украинский президент со времени своего избрания, стремясь добиться мира в том конфликте, который наносит удар по его стране".

На просьбы российских журналистов к Владимиру Зеленскому об аккредитации в Донбасс: "До нынешнего времени не вы устанавливаете здесь правила, это я их устанавливаю. Вы должны были дать президенту договорить... Благодарю вас, не вы устанавливаете правила, пусть здесь будет многоточие. Речь шла про четыре вопроса, четыре вопроса были заданы. Спасибо за ваше терпение и вашу работу".



2:45. В конце пресс-конференции журналист выкрикнул просьбу о допуске на Украину:

- Впустите российских журналистов!

- Зеленский: Мне кажется, вы интеллигентные люди, уступим место…



- Макрон: Я думаю, что я здесь пока руковожу дискуссией. Господин президент, вы закончили ответ на вопрос?

- Зеленский: Все нормально, я думаю, там многоточие. Я имею в виду: конечно, приезжайте к нам.

- То есть никаких проблем с границей? - спросил журналист.

- Зеленский: А у вас есть проблемы при переходе границы?

- Макрон: Давайте мы все-таки оставим это многоточие в выступлении украинского президента (цитата по пресс-службе президента России.- "Ъ").

2:16.

Владимир Путин о газовых отношениях с Украиной: "Есть такой стишок детский: а у нас в квартире газ, а у вас? И у вас будет, если мы договоримся".

Путин заверил, что цены на газ для конечных потребителей на Украине могут быть на 25% ниже нынешних.

2:15. Путин о высылке сотрудников посольства России из Германии: в Берлине был убит не грузин, а боевик, жесткий и кровавый человек, он был одним из организаторов взрывов в метро Москвы.

Путин о решении WADA по России: любое наказание должно быть индивидуальным, оно не может носить коллективного характера.

2:12. Особый статус Донбасса должен быть закреплен в конституции Украины - Путин.

2:11.

Вопрос прекращения огня. Я, честно говоря, пока не знаю, как контролировать эту ситуацию. Потому что 20 раз все договаривались о прекращении огня в течение этих пяти с половиной - шести лет. И 20 раз это прекращение огня срывалось. И мы проговорили, что мы все будем действительно к этому относиться серьезно",- сказал Владимир Зеленский.

2:03. Путин на вопрос о том, есть ли потепление отношений между Россией и Украиной: "Да, а как же".

1:55. Путин: Киеву не следует затягивать с выполнением обязательств по амнистии в Донбассе.

1:54. Путин заявил, что необходимо продлить срок договора об особом статусе отдельных регионов Украины.

1:52. Путин: работа "нормандского саммита" была очень полезной.

1:50. Путин: в итоговом коммюнике подчеркнута безальтернативность неукоснительного выполнения минских соглашений.

1:48. Зеленский сообщил, что в ходе "нормандского саммита" не удалось урегулировать все вопросы, которые были намечены.

1:46. Зеленский: участники "нормандского саммита" договорились об обмене пленными в Донбассе по формуле "всех на всех" до 31 декабря этого года.

1:44. Меркель высказалась за продление действия закона об особом статусе Донбасса.

1:41. Меркель: мы договорились о прекращении огня и разведении сил на линии соприкосновения в Донбассе.

1:40. Красный крест и другие международные организации получат полный доступ ко всем удерживаемым в Донбассе.

1:39. "Нормандская четверка" призывает контактную группу обеспечить обмен "всех на всех" до конца года.

1:38. Новая встреча в "нормандском" формате должна состояться в течение четырех месяцев - Макрон.

1:37. Развести силы в трех новых пунктах в Донбассе предполагается к концу марта - коммюнике.

1:37. "Нормандская четверка" выступила за внесение изменений в конституцию Украины на основе "формулы Штайнмайера" - коммюнике.

1:35. Макрон поприветствовал "политическую смелость" Зеленского, для которого встреча в "нормандском формате" была первой.

1:34. Встреча "нормандской четверки" была плодотворной - Макрон.

1:33. Минские соглашения по Донбассу продолжают оставаться базисом работы в "нормандском формате" - коммюнике.

1:32. Пресс-конференция начинается. "Нормандская четверка" собралась перед журналистами в полном составе. Первым слово взял Эмманюэль Макрон.

1:25. Глава "Нафтогаза" заявил, что Россия и Украина не договорились по газу. "Пока никаких договоренностей достигнуто не было",- заявил Андрей Коболев в эфире телеканала ICTV. По его словам, на переговорах украинская сторона "занимала стандартную позицию, нацеленную на максимальное сохранение интересов Украины как государства, как транзитного государства и как владельца крупного актива".

1:15. По информации "Ъ", итоговое коммюнике согласовано, но было изменено по сравнению с первоначальным вариантом.

1:06. "Нормандская четверка" завершила переговоры.

В общей сложности они продолжались около пяти с половиной часов, включая перерыв на двустороннее общение президентов России и Украины.

Теперь ожидается пресс-конференция глав России, Украины, Германии и Франции.



Лидеры Украины, Франции, России и Германии во время саммита "нормандской четверки" в Париже

Фото: Reuters

0:54. По информации специального корреспондента "Ъ" Андрея Колесникова, который находится в Елисейском дворце, ужин "нормандской четверки" закончился, и стороны уже около 40 минут занимаются согласованием и внесением правок в итоговый документ.

0:42. Переговоры не обнулили взаимные судебные претензии России и Украины по газовым вопросам сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко: "Мы ничего не обнуляем. Наоборот, мы аргументировано пояснили, почему наша позиция относительно необходимости выполнения арбитражей является действительно законной, и почему решение арбитражей является окончательным и обязательным для исполнения" (цитата по ТАСС).

0:39. По словам Юрия Витренко, газовые переговоры России и Украины продолжатся в разных форматах: двусторонние с одной стороны, трехсторонние с Еврокомиссией, "и только после этого будет понятно, будет соглашение или не будет соглашения".

0:25. Путин и Зеленский предварительно договорились провести обмен пленными до 31 декабря, сообщил украинский телеканал "Громадское" со ссылкой на свои источники в украинской делегации в Париже. По данным "Интерфакс-Украина", "нормандская четверка" достигла договоренностей об обмене удерживаемых лиц в формате "всех на всех".

0:15. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сказала, что вопрос Крыма на переговорах в Париже не обсуждался. Тем не менее она добавила, что "украинская позиция была представлена очень сильно".

23:57. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры по газу "конструктивными". Он добавил, что Россия и Украина договорились продолжать переговоры, но "Нафтогаз" не намерен отказываться от требований по компенсации.

23:56. "Рабочая атмосфера, все хорошо. Президент Зеленский - молодец, очень жестко и правильно держит позицию, зрады (укр. "предательство".- "Ъ") нет. Сейчас еще идет разговор, пока все идет очень правильно с государственной позиции",- заявил журналистам министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, участвующий в переговорах в "нормандском формате".

23:39. По информации "Ъ", Россия и Украина договорились по транзиту газа. Детали пока не разглашаются.



Слева направо: президенты Украины, Франции и России Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Владимир Путин перед началом переговоров

Фото: Reuters

23:31. Теперь "нормандская четверка" ужинает.

Дальше запланирована общая пресс-конференция.

23:10. На саммите "нормандской четверки" в Париже не удалось согласовать дальнейшее разведение сил и средств конфликтующих сторон по всей линии соприкосновения. Причиной этого, по информации "Ъ", стала позиция Киева, чьи представители заявили, что не сумеют обеспечить отвод своих военных.

Получить комментарии сторон "Ъ" пока не удалось.

По данным "Ъ", помощники лидеров стран "нормандской четверки" до парижской встречи согласовали разведение по всей линии соприкосновения. Пока силы разведены на трех участках, называемых пилотными – в Станице Луганская, Золотом и Петровском.

23:07. Путин на вопрос о том, как прошла его встреча с Зеленским: хорошо, по-деловому.

Другой журналист спросил президента России по-английски, доволен ли тот результатами: "Are you happy with the results?" Путин ответил "Yes, I"m happy".



23:06. Переговоры Путина и Зеленского завершились.

22:34. Переговоры лидеров "нормандской четверки" возобновятся за ужином, сообщает Елисейский дворец.

22:16. После двусторонней встречи Путина и Зеленского возобновятся переговоры в четырехстороннем формате, передает "Интерфакс" сообщение Офиса президента Украины.

22:14. Владимир Путин и Владимир Зеленский обсуждают совместную декларацию, сообщили журналистам в пресс-службе Елисейского дворца: "Да, дискуссии идут по совместной декларации".



Спецкор "Ъ" Андрей Колесников о том, как начиналась встреча "нормандской четверки"

22:00. Протокол отводил на встречу Путина и Зеленского около 45 минут, однако, по словам помощника президента России Юрия Ушакова, разговор не ограничен временными рамками.

Как передают российские информагентства, с российской стороны во встрече участвуют Александр Новак, Алексей Миллер, Владислав Сурков, Юрий Ушаков, Сергей Лавров и Дмитрий Песков.

21:51. В Париже началась первая двусторонняя встреча президентов Путина и Зеленского.

21:41. Переговоры "нормандской четверки" завершились, сообщает Елисейский дворец. Встреча продлилась более двух часов.



Слева направо: президент Франции Эмманюэль Макрон, президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер ФРГ Ангела Меркель перед началом переговоров

Фото: Thibault Camus / AP

21:33. Украинские силовики открыли огонь в Донбассе после начала встречи в Париже, заявили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

21:11. Как сообщил замглавы Офиса президента Украины, "настрой за столом переговоров лидеров "нормандской четверки" достаточно рабочий".

21:07. "Продолжается дискуссия вокруг ранее подготовленного проекта совместного документа. Обсуждаются текущие вопросы",- сказал Дмитрий Песков журналистам.

21:00. На данный момент главы государств обсуждают проект итогового коммюнике, сообщают "РИА Новости" со ссылкой на замглавы Офиса президента Украины. Советники лидеров удалились, чтобы править некоторые из пунктов коммюнике, сказал источник в украинской делегации агентству "Интерфакс-Украина".

20:54. Тем временем в центре Киева продолжается оппозиционная акция "Высадка на Банковой": демонстранты разбили возле офиса Владимира Зеленского палаточный лагерь. Чего протестующие хотят от президента и как проходит демонстрация - читайте в репортаже "Ъ".



20:16. "Дорога была непростой, потому что в Париже большие пробки из-за местной забастовки, отдельные дороги хоть и перекрывали, но целиком остановить движение в столице было невозможно".



Собственный корреспондент "Ъ FM" в Париже Денис Стрелков о ситуации в городе:

Париж просто парализован, все замерли в ожидании того, что будет. Как считают во французских СМИ, Эмманюэль Макрон должен был заниматься не большой международной политикой, а тем, что происходит в Париже, потому что та пенсионная реформа, которую представило его правительство, населению совсем не подходит. Именно из-за этого в городе не работает общественный транспорт и исторические пробки, которые, конечно, только усугубились из-за приезда Владимира Путина и других лидеров "нормандской четверки".

Источник: "Ъ FM"



19:52. Как передает специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников из Елисейского дворца, Эмманюэль Макрон предложил лидерам поужинать сразу после четырехсторонней встречи, то есть еще до пресс-конференции, которая таким образом отодвигается на еще более поздний срок, не говоря уже о двусторонней встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского.

19:40. Путин и Зеленский перед началом переговоров обменялись рукопожатием, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На вопрос, будет ли ограничена по времени встреча президентов России и Украины, Песков ответил отрицательно.

19:31. Как ожидается, встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского произойдет уже после завершения четырехстороннего саммита, но до общей пресс-конференции.

19:25. Встреча лидеров "нормандской четверки" началась в Елисейском дворце в Париже.



До начала переговоров четырех лидеров прошел ряд двусторонних встреч. Владимир Путин встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, потом - с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Господин Макрон до этого встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.



В состав российской делегации саммита вошли глава Минэнерго России Александр Новак, помощники президента РФ Юрий Ушаков и Владислав Сурков, глава "Газпрома" Алексей Миллер.



Источник "Ъ" в российских госструктурах, участвующий в переговорах с Украиной по урегулированию конфликта в Донбассе и занимавшийся подготовкой к саммиту, сказал, что позиция Москвы по поводу последовательности выполнения минских соглашений - жесткая. "Для них (украинской стороны.- "Ъ") эта встреча политический акт, а для нас - рабочая. Если в соглашениях написано, что выборы должны быть досрочными, значит, их нельзя совместить с очередными. Никто не будет ничего пересматривать",- отметил он.

Также на саммите ожидается первая встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. По словам господина Ушакова, она не будет ограничена по времени, и ее длительность будет зависеть от самих президентов. Главной темой встречи будет обсуждение минских договоренностей по урегулированию ситуации на востоке Украины.



Анна Токарева, Алина Сабитова, Дмитрий Тихонов



