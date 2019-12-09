Есть что растырить. Активы КазНацФонда превысили 60,5 млрд долларов

09:42 10.12.2019

Активы Нацфонда превысили 60,5 млрд долларов – Нацбанк

По предварительным данным доходность всего фонда составила порядка 5,8%, а инвестиционный доход порядка 3,4 млрд долларов США.



В отличии от отрицательной динамики доходов Национального фонда в 2018 году валютные активы Национального фонда с начала года выросли и на конец ноября составляют порядка 60,5 млрд долларов. Об этом заявила директор Департамента монетарных операций НБ РК Алия Молдабекова, сообщает zakon.kz.

По ее словам, отрицательная доходность 2018 года сложилась в результате коррекции на рынке акций, падение которого в 4 квартале 2018 года составило более 13%.



- Однако, уже в текущем году рынка акций восстановился и показал рост за 11 месяцев 2019 года более 25%. Также позитивную доходность порядка 2% продемонстрировали облигации развитых стран, в который преимущественно инвестированы активы сберегательного портфеля Национального фонда, - сказала А.Молдабекова.



В результате по предварительным данным доходность всего фонда составила порядка 5,8%, а инвестиционный доход порядка 3,4 млрд долларов США.