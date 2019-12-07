 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Является ли новый газопровод из России в Китай угрозой для Туркменистана? - Сэм Бутия
09:59 10.12.2019

Туркменистан является крупнейшим поставщиком газа в Китай. Но после запуска Россией "Силы Сибири" ему придется потесниться.

Для кого "Сила Сибири", а для Туркменистана – конкуренция. (Фото: Газпром).
Российский мегапроект по экспорту газа в Китай – газопровод "Сила Сибири" – заработал 2 декабря. Ожидается, что к 2024 году газопровод будет поставлять 38 млрд кубометров в год.

Это не может не беспокоить Туркменистан.
Туркменистан доминирует в поставках газа в Китай с тех пор, как в 2009 году была построена первая ветка газопровода Центральная Азия–Китай. Согласно статистическому обзору компании BP, экспорт туркменского газа в Китай увеличился с чуть менее 4 млрд кубометров в 2010 году до более 33 млрд кубометров в 2018-м, вследствие чего Ашгабат стал крупнейшим поставщиком природного газа в Китай – на долю центральноазиатской страны приходится 27% от общего объема импортируемого Китаем газа.

Напрашивается вывод, что такая монополия на поставки газа в Китай предоставляет Туркменистану определенную свободу по установлению тарифов. Однако, хоть Туркменистан и не раскрывает свою выручку от продаж в Китай, аналитики считают, что цена довольно низкая. Также неизвестно, получает ли вообще Туркменистан деньги за экспорт газа или газ уходит в обмен на китайское оружие и в качестве выплат по долгам за строительство газовой инфраструктуры.

Вряд ли в ближайшее время "Сила Сибири" может представлять угрозу туркменскому экспорту в Китай, где спрос будет оставаться на высоком уровне. По данным S&P Global Platts, в 2018 году Китай потребил 280 млрд кубометров, и ожидается, что к 2030 году эта цифра вырастет до 510 млрд кубометров. Более того, газопровод Центральная Азия–Китай не используется на полную мощность: Туркменистан еще может увеличить поставки газа в Китай примерно на 5 млрд кубометров.

Но "Сила Сибири" ослабляет и без того уязвимую позицию Туркменистана в переговорах о цене. Энергетические отношения Пекина с Ашгабатом, по сути, являются монопсонией, где позиция Китая как единственного покупателя ставит его в господствующее положение (на Китай приходится почти 80% экспорта туркменского газа). С увеличением поставок голубого топлива из России зависимость Китая от туркменского газа снизится.
Хотя Ашгабат остается главным поставщиком газа в Китай, его доля уменьшится, если он не сможет построить новые трубопроводы.

И вот именно с этой точки зрения запуск "Силы Сибири" – болезненный удар. Четвертый участок газопровода Центральная Азия–Китай (линия D), строительство которого предполагалось завершить в 2016 году, по-видимому, отложен на неопределенный срок. Линия D позволила бы транспортировать дополнительно около 30 млрд кубометров.

Между тем, несмотря на регулярные заявления об обратном, нет убедительных признаков того, что проект ТАПИ, инициированный десятилетия назад как маршрут доставки туркменского газа на энергодефицитные рынки в Южной Азии, действительно развивается. А амбициозные планы по экспорту газа в Европу окутаны туманом неопределенности.

Сэм Бутия является экономистом, который специализируется на странах бывшего СССР.
7.12.2019

Источник - Eurasianet.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1575961140
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