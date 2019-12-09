Новым премьер-министром Финляндии станет дочь двух мам 34-летняя Санна. Подружка Греты?

11:14 10.12.2019

Премьером Финляндии станет 34-летняя Санна Марин

Будущий премьер Финляндии - 34-летняя Санна Марин - станет самой молодой главой правительства в мире. Правящую коалицию страны также впервые возглавит "женская пятерка".



Правительство Финляндии возглавит самый молодой премьер-министр в мире - 34-летняя Санна Марин. Она победила на выборах Социал-демократической партии (СДП), возглавляющей правящую коалицию, сообщил телеканал Euronews.



До победы на выборах Санна Марин возглавляла Министерство транспорта. Ее кандидатуру должен одобрить парламент страны. На посту премьера ей придется урегулировать политический кризис в стране, который сложился из-за забастовки сотрудников национальной почтовой службы. Недовольные условиями труда почтальоны устроили двухнедельную стачку на фоне грядущих новогодних праздников. В итоге глава правительства Антти Ринне был вынужден уйти в отставку.

В левоцентристскую правящую коалицию в Финляндии во главе с СДП, сформированную по итогам выборов весной, входят пять партий. Все их возглавляют женщины, причем лидеры Левой партии и Партии центра еще младше, чем Санна Марин, - им по 32 года.



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Финское правительство возглавит дочь двух мам

Будущему премьер-министру всего 34 года



Новый премьер-министр Финляндии Санна Мирелла Марин пришла в политику 13 лет назад.



Правительственный кризис, спровоцированный забастовкой финских почтовых служащих, завершился на прошлой неделе отставкой правительства. Со вторника в Финляндии будет новый, самый молодой в мире премьер-министр - 34-летняя Санна Марин.

Несмотря на возраст, Санна Мирелла Марин - опытный политик. Придя в политику 13 лет назад, она сделала стремительную карьеру на муниципальном и региональном уровнях. Уже в 30 лет Марин стала депутатом финского парламента от социал-демократической партии. В прошлом кабмине она была министром транспорта и связи. Бывший премьер Антти Ринне доверял ей партийное руководство, пока был на больничном в начале этого года. Теперь он передал ей - пусть и не по своей воле - руководство страной. Скорее всего, на следующем партийном съезде Ринне уйдет окончательно и Санна Марин возглавит СДП. Тогда Финляндия станет первой в мире страной, где все пять партий, входящих в правящую коалицию, возглавляют женщины. Их уже называют новым поколением финской политики.

К слову, в предыдущем правительстве дамы занимали 11 постов из 19. Вряд ли в новом кабмине их будет меньше.



Будущий премьер родилась в 1985 году в Хельсинки. Семья была неблагополучной, отец сильно пил. Девочку удочерила семья, состоящая из двух мам. Еще учась в школе, Санна пошла работать в пекарню, потом стала кассиром в универмаге. В политику она пришла уже будучи студенткой университета в Тампере. Ее специализация - административное управление. Ее руководство городским советом Тампере запомнилось - правила она железной рукой.

Санна Марин любит называть себя "политиком и мамой". Она замужем за Маркусом Ряйккененом, с которым уже вместе 11 лет. Их дочери в январе будет два года и, пока она не ходит в детский сад, папа сидит в декретном отпуске. В Финляндии это обычная практика.



Алексей ВАРЕНОВ

KP.RU