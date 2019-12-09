Всем КазСтудиозам повышают степуху на 25%. Хвала Гуадеамусу!

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11:36 10.12.2019

Токаев поручил повысить стипендии студентам на 25%

Стипендии будут повышены как студентам высших учебных заведений, так и средних специальных - по рабочим профессиям.



Президент РК Касым-Жомарт Токаев на форуме молодежи объявил о повышении стипендии студентам вузов и колледжей с января 2020 года на 25%, передает корреспондент zakon.kz.



- С 1 января 2020 года поднять на 25% стипендию студентам бакалавриата, магистратуры и докторантуры. И в целом это коснется около 130 тысяч человек, - сказал он.



Также, по словам главы государства, аналогичная поддержка будет оказана студентам колледжа.



- Как вы помните, с сентября этого года 30% повышена стипендия 122 тысячам учащихся, получающим рабочие специальности. По моему поручению правительство с января 2020 года увеличит на 25% стипендии студентам колледжей, получающих среднее специальное образование, - отметил Токаев.



Он добавил, что это еще 100 тысяч человек.



- Уверен, эти меры станут хорошей поддержкой для наших студентов, - заключил Президент.



Оксана Скибан, Нур-Султан.