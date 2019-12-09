В Мюнхене при операции на сердце умер экс-мэр Москвы Ю.Лужков

12:32 10.12.2019

Во вторник, 10 декабря, в мюнхенской больнице скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Эту информацию подтвердил источник в мэрии.

Как сообщает РИА Новости, бывший градоначальник умер во время плановой операции на сердце. Ему было 83 года.

Юрий Михайлович Лужков занимал пост столичного градоначальника 18 лет - с 19​92 по 2010 год.