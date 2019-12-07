Цель правительства РФ - сократить численность населения? - М.Делягин

14:17 10.12.2019

Петербургский экономический форум стал филиалом Гайдаровского форума



Беседа с главным редактором "Правды.Ру" Инной Новиковой.

- Михаил Геннадьевич, на Петербургском экономическом форуме было ощущение, что у нас все просто замечательно…

- Ну, это слет инопланетян. Петербургский экономический форум стал филиалом Гайдаровского форума. А когда я говорю про Гайдаровский, всегда очень стараюсь держать себя за язык, потому что я пару раз оговаривался, называя его Гитлеровским форумом, потому что эти личности по последствиям для России сравнимы. И, естественно, люди обижались.

- То есть вы считаете, что это такая показуха?

- Это не показуха. Собираются люди и обсуждают, как правильно осваивать данную территорию в интересах глобальных спекуляций.

- Ну почему, есть очень много предприятий интересных, интересные проекты, интересные бизнесы.

- Очень много предприятий, конечно.

- Кстати, даже небольшие молодые предприятия там появляются. Например, одно из них упаковывает алтайский воздух и продает его в Китай.

- Правильно. Потому что в Китай можно продавать, а в России продавать не надо. В России должны продавать китайцы. А что касается больших предприятий, а не небольших, то есть такое очень большое заведение, которое называется правительство Российской Федерации.

И необходимость повышения пенсионного возраста, этого абсолютно людоедского проекта, эта большая корпорация озвучила именно на Петербургском экономическом форуме. После чего я туда ездить и перестал, потому что очень неприятно чувствовать себя соучастником людоедства.

- По поводу пенсионной реформы, конечно, было очень много возмущения, и до сих пор люди чувствуют себя ограбленными и обманутыми, затаили обиду, которая еще неизвестно, чем обернется. А правительство тогда обосновало необходимость повышения пенсионного возраста тем, что рабочих рук не хватает. А потом почему-то решило, что надо вводить четырехдневную рабочую неделю вместо пятидневки. Просто уже полный абсурд, если не сказать жестче…

- А в чем проблема? В чем вы видите противоречие?

- Так у нас работников не хватает или избыток? Что вообще происходит? Зачем это делают?

- Это только на первый взгляд нелогично. Стоит задача - сократить численность населения. Соответственно, что такое увеличение пенсионного возраста? Это создание ситуации, когда люди должны работать в том возрасте, когда они по своим физиологическим параметрам, по медицинским соображениям работать уже не могут.

Мы не Германия, у нас медицина чуть-чуть другая, как мы хорошо знаем. И мужчины после шестидесяти, женщины после пятидесяти пяти в любом случае работать не должны. Это ведет к ускоренному разрушению организма. То есть повышение пенсионного возраста означает сокращение времени жизни людей. Государству нужно, чтобы они побыстрее умирали и, так сказать, не нагружали Пенсионный фонд.



Помните, была чудесная реклама в социальных сетях: "Александр Сергеевич Пушкин трагически погиб в 37 лет. А что ты сделал для России? Пенсионный фонд Российской Федерации"?

А что такое сокращение рабочей недели до четырех дней? Люди должны получать прежнюю зарплату? Да. Они не могут получать меньше, потому что тогда они будут получать ниже прожиточного уровня и вообще ниже минимума в значительной степени. А значит, есть первый вариант: олигарх должен поделиться деньгами. Простите, если олигарх будет делиться деньгами, тогда это уже будет другой государственный строй. Да и само правительство этого не допустит…

- А при каком строе олигархи делятся деньгами?

- При социализме.

- При социализме олигархов нет.

- Потому что когда олигарх начинает делиться деньгами с работниками, он по факту перестает быть олигархом. Это, знаете, когда бандит начинает интересоваться себестоимостью продукции контролируемого им предприятия, он перестает быть бандитом и становится менеджером. Может быть, чуть раскованным, резким и жестоким, но он перестает быть бандитом. Это разные функционалы.

Наше же правительство не хочет заниматься подрывом основ государственного строя. Оно же, как совокупность добросовестных чиновников, не может совершать конституционное преступление. Правильно? Значит, олигархи делиться не будут. Значит, что? Значит, за четыре дня человек должен отработать столько же, сколько за пять.

То есть вместо восьмичасового рабочего дня, продолжая логику господина Медведева, должен быть десятичасовой рабочий день. Я понимаю, что товарищу Медведеву и компании все эти умозаключения глубоко чужды. Помните, как Виктор Степанович Черномырдин сказал: "Мы далеки от мысли"? Потом подумал и уточнил, чтобы не было, так сказать, разночтений: "От всякой мысли".

Но фактически предложение Медведева означает замену восьмичасового рабочего дня десятичасовым рабочим днем. Откуда взялся восьмичасовой рабочий день? Восьмичасовой рабочий день взялся не из "хотелок", как у нас говорят, а из работ немецких медиков. Они еще в конце XIX века установили: восемь часов работы - это то время, по завершению которого человеческий организм достаточно быстро и эффективно восстанавливается.

А если человек работает десять часов, пусть даже не на очень тяжелом производстве, то организм потом уже не успевает восстанавливаться или восстанавливается крайне плохо. И при таком графике даже за три дня выходных вы не успеете восстановиться. Поэтому переход от восьмичасового дня к десятичасовому рабочему дню - это то же самое разрушение человеческого организма, что и увеличение пенсионного возраста. И таким образом это все ведет к одной цели.



Михаил Делягин



7.12.2019