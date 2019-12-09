 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ты - казашка. Гордись! . Депутатка Каракат Абден сочинила скандальную книжицу"Ты - казашка. Гордись!". Депутатка Каракат Абден сочинила скандальную книжицу
17:02 10.12.2019

"Ты - казашка. Гордись!": книга депутата возмутила казахстанских женщин

Кристина Кривцанова

Депутат маслихата столицы, основатель Института культурно-нравственного воспитания девочек "Қазақ қызы" Каракат Абден выпустила книгу под названием "Ты - казашка. Гордись!". Однако общественность отреагировала на литературную деятельность депутата неоднозначно, передает NUR.KZ.

Презентация нового произведения современной литературы состоялась 5 декабря в столице республики.

Книга с кричащим названием "Ты - казашка. Гордись!", по словам самого автора, будет очень востребована среди подростков, поскольку в Казахстане не хватает соответствующей литературы.

По словам Абден, ее произведение призвано помочь казахским девушкам осознать свою "уникальность и неповторимость". Кроме того, благодаря ее творению, юным казахстанкам будет легче строить свою жизнь в современном мире, опираясь при этом на многовековые традиции и обычаи, считает автор.

Абден отмечает, что в Казахстане еще не было подобных литературных творений.

Автор добавила также, что часть тиража будет передана на безвозмездной основе в сельские школы.

Хотя под постом в Facebook многие поздравляют и хвалят автора за произведение, не все довольны содержанием книги и тем фактом, что, скорее всего, она была выпущена на бюджетные деньги.

Так, журналист из Алматы Фариза Оспан, известная также как борец за права казахстанских женщин, совсем не в восторге от прочитанного и увиденного.

Она также заинтересовалась, сколько денег было потрачено на книгу, поскольку институт, основательницей которого является Абден, спонсируется из бюджетных денег. Так, только в этом году на него было выделено 17,5 млн тенге.

"Пока считала, у меня дрожали руки. Я думала о кризисных центрах, которые постоянно нуждаются в деньгах, о том, что их так мало, о социальных проектах, которые закрываются из-за отсутствия финансирования", - пишет девушка на своей Facebook-странице, отмечая, что о деятельности института ничего не слышала, как и о его воспитанницах или выпускницах (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.).

Оспан считает, что, поскольку деньги выделяются из бюджета, значит, налогоплательщики имеют право знать, куда они уходят. Кроме того, несложно понять, что общественному деятелю не очень импонирует тема книги, которая прямым текстом ставит девочек ниже мальчиков.

"Цитирую слова из ее поста: "Казахские девушки никогда не рвались вперед или наперекор мужчине, как это принято на западе, и не увлекались феминизмом. Нам это не нужно", - написала Оспан в своем посте.

"Да уж, печально что гос. бюджет тратят на проект со скрытыми и явными признаками нацизма, анти-феминизма, фундаментализма и дискредитации девушек и женщин. Удивительно что шовинистическую секту финансирует государство", - гласит один из комментариев к посту.

Хотя тема траты бюджетных денег на личные книги и важна, все же пользователей Казнета больше взволновало ожидаемое воздействие книги на ее юных читательниц.

К слову, автора книги в комментариях прозвали "предводительницей уятменов".

Так, в Сети пишут, что подобной литературой государство лишь поддерживает "идеологию, которая ставит девочек ниже мальчиков".

Девушка, опубликовавшая пост-реакцию на новую книгу, отмечает, что на госсредства можно было бы построить садики или школу, что принесло бы гораздо большую пользу казахстанским девочкам.

"Это нельзя просто так оставлять. Это должен быть скандал! Почему с одной стороны в Астане девочки занимаются программированием, а на соседней улице - учатся варить мясо за деньги государства? Это что, приоритет в образовании?" - гласит пост казахстанки.

На выход новинки казахстанской литературы отреагировала и другая казахстанка. Резюмируя содержательный пост девушки, отметим, что ее возмущает лицемерие, которое чувствуется в поведении "уятменов".

"Руководство по выращиванию домашней обслуги, типа накорми, спать уложи, удовлетвори и молчи. Да, нашей стране нужны, видимо, именно молчаливая обслуга женского рода", - охарактеризовала книгу другая пользовательница Казнета.

Оказалось, что книга уже поступила в продажу и ее можно найти на полках книжных магазинов Казахстана. Впрочем, рады такой находке далеко не все.

Гневный пост появился на странице еще одной казахстанки, которая назвала книгу "просто тихим ужасом".

Девушка пишет, что, пока казахстанское общество небольшими шажками двигается к тому, чтобы женщину принимали как полноценного члена общества, в стране выходят такие книги.

Пользовательница отмечает, что автор представляет страну так, словно "мы живем в сказке". Она также добавляет, что в голове у казахских девушек и так есть стереотип, что если она казашка, она должна терпеть все издевательства над собой, дабы не опорочить статус жены, мамы или дочери.

"Мне стало дурно, читая строки из книги о хранении себя до свадьбы, где прямым текстом автор "учит" молодых девушек никогда не сопоставлять любовь и наслаждение. От таких понятий у нас куча женщин, не знающих, что такое менструация, что такое аборт, что такое половое созревание. Нужно признаться, отсутствие полового воспитания - это бич нашего общества!" - гласит пост казахстанки.

Она также упрекает автора книги в том, что она абсолютно не понимает, что такое феминизм, но при этом выставляет его в не самом выгодном свете.

"Эта женщина вообще понимает что такое феминизм и с чем его едят?! Что благодаря феминизму она смогла получить образование и написать свою "книжку"!" - пишет девушка.

Источник - Nur.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1575986520
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