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В Казани установили памятник танкисту РККА С.Коновалову, уничтожившему в одном бою 22 панциря фашистовВ Казани установили памятник танкисту РККА С.Коновалову, уничтожившему в одном бою 22 "панциря" фашистов
17:08 10.12.2019

Крепость на гусеницах: как КВ-1 дал бой 75 немецким танкам

Олег Корякин

В Казани увековечили память танкиста-аса Семена Коновалова, совершившего один из самых невероятных подвигов за историю Великой Отечественной войны.

В понедельник во дворе неприметной казанской хрущевки на улице Кирпичникова, 15 состоялась церемония открытия мемориальной доски Герою Советского Союза Семену Коновалову. В этом доме Семен Васильевич прожил с 1961-го по 1989-й годы. Со дня его кончины прошло 30 лет и татарстанцы стали подзабывать о легендарном земляке.

Между тем его подвиг лег в основу фильма "Несокрушимый", вышедшего на экраны в 2018 году.

Вспомним и мы эти удивительные события. Шел самый разгар Воронежско-Ворошиловградской оборонительной операции. Наши войска тщетно пытались сдержать натиск фашистов на южном участке Восточного фронта. Враг рвался к Кавказу и Сталинграду, 14-я и 22-я немецкие танковые дивизии охватили в кольцо 9-ю, 38-ю советские армии и часть 24-й. Приходилось сдавать рубеж за рубежом. Отходила и, истерзанная в боях, 15-я танковая бригада. Для взвода 21-летнего лейтенанта Семена Коновалова, а точнее единственного уцелевшего танка КВ-1 ("Клим Ворошилов") отступление закончилось 13 июля 1942 года. У машины отказала системы подачи топлива на окраине хутора Нижнемитякин Ростовской области. Молодой офицер получил приказ чинить танк и догонять своих. А если потребуется - дать бой врагу, чтобы 15-я бригада смогла выиграть время. Так и произошло. Не успел экипаж отремонтировать свой КВ-1, как показались две немецкие бронемашины. Без промедления лейтенант Коновалов дал команду: "Огонь!". Спустя минуту одна машина уже пылала, а вторая улепетывала.

Но это было только начало. Вскоре послышался зловещий рокот: две колоны, насчитывавшие 75 танков, приближалась к деревне.

Советский напалм: как воевали огнеметные роты РККА

Как следует из описания подвига в наградном листе: "Лейтенант Коновалов, используя выгодную позицию своего замаскированного танка, решил принять бой. Подпустив первую колонну танков на расстояние 500-600 метров, экипаж "КВ" открыл огонь. Прямой наводкой было уничтожено 4 танка".

А потом случилось невероятное - колона повернула вспять. Враг не принял бой. По всей видимости, немцы даже не могли предположить, что им противостоит лишь один танк.

Впрочем, отступление было временным. Противник решил перестроиться, чтобы не превращаться в легкую мишень. Теперь на одинокий КВ-1 шли развернутым строем 55 танков противника.

И вновь загрохотало 76-миллмитровое орудие советского танка. Бил "ворошиловский стрелок" быстро и точно: шесть немецких машин остались гореть на поле боя. А вражеские снаряды лишь беспомощно "чиркали" по мощной броне КВ-1.

Вторая атака тоже захлебнулась.

За ней последовала третья попытка. Как заговоренный "Клим Ворошилов" продолжал крушить танк за танком. Счет их перевалил за десяток.

5 декабря 1941-го Красная армия перешла в контрнаступление под Москвой

Как поясняет заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Казанского кремля, член-корреспондент Академии военно-исторических наук Михаил Черепанов, на тот момент у вермахта просто не было танков, способных пробить броню тяжелого КВ-1. Лучшее что у них было тогда - Panzerkampfwagen III (T-III) с 35-миллиметрвой пушкой.

- Затаившийся в лесу КВ-1 просто расстреливал их как зайцев, - говорит он.

И все же, исчерпав все боеприпасы, "советская крепость умолкает".

Расстреливали немцы унизивший их танк с остервенением, почти в упор - с 75 метров из 105-миллиметрвого орудия.

Использовались при этом, поясняет Михаил Черепанов, надкалиберные кумулятивные снаряды 3.7 CM STIEL-GR. 41.

По словам начальника Казанского высшего танкового командного краснознаменного училища генерал-майора Кирилла Кулакова, история ВОВ знает танкистов-асов, уничтоживших множество вражеских машин. Но это случай уникальный.

- В одном скоротечном бою за 32 минуты КВ-1 подбил 22 танка, 2 БТР, 4 орудийных расчета, не считая живой силы противника. Получив при этом 18 прямых попаданий.

Любопытно, что поначалу Семену Коновалову звание Героя Советского Союза было присвоено посмертно. Никто и подумать не мог, что кто-то из экипажа выжил в том сражении. Получила "похоронку" и его родня.

Однако лейтенант вместе с двумя членами экипажа смог выбраться из горящей машины, прихватив с собой пулемет. Неделю они пробирались через тыл противника. Причем по пути они умудрились захватить немецкий танк и уже на трофейной машине прибыли к своим.

Семен Коновалов прошел всю войну, участвовал в Сталинградской и Курской битвах, трижды был ранен. Победу он встретил в Германии в звании командира танкового батальона.

По словам его дочери Ирины Бродской, Семен Васильевич в мирной жизни он был трудоголиком и аккуратистом. Жил скромно, не гонялся за привилегиями. Довольствовался двухкомнатной квартирой в хрущевке.

- Когда мы с мамой пытались ему намекнуть что, может быть, стоить расширить жилплощадь, он отвечал: "Нам достаточно и этого. Я воевал не за квадратные метры, а родину защищал".

Источник - РГ
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