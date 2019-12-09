Зарождающийся фашизм: в Киргизии нацию поставили выше прав человека

17:12 10.12.2019

В Бишкеке сегодня, 9 декабря, национал-патриоты провели акцию с лозунгом, напоминающим фашистский. В ней принял участие министр культуры Азамат Жаманкулов.



Жители и гости Бишкека сегодня могли наблюдать необычный автобус, катавшийся по городу под лозунгами "Не раздевайся, стыдно!", "Даже спешившись, будь всегда с народом!", "Нация выше прав!". Его пассажиры - женщины в традиционных киргизских костюмах и их спутники в национальных головных уборах - дискутировали о нравственном облике современных киргизстанцев, необходимости сохранения киргизских традиций и обычаев и противопоставления их "западным ценностям", "западным нравам".



На остановках у торговых центров и в парках пассажиры "автобуса нравственного воспитания" выходили в полном составе и начинали в мегафон говорить все, что думают негативного и про современную киргизскую молодежь, и про скандальную выставку-феминнале в музее ИЗО, и про поддержавшую экспозицию экс-президента Розу Отунбаеву. И позитивного - про министра культуры Азамата Жаманкулова, который эту выставку подверг цензуре после давления на него нескольких национал-патриотических движений, и про гражданских активистов этой же направленности, занятых "сохранением традиций", и про необходимость эти традиции сохранять. Помимо этого, участники ее пели национальные песни. Акция, несмотря на словесные выпады в адрес некоторых лиц, была бы совсем мирной, если бы не ее название "Известный маршрут. Нация выше прав", которое показало, насколько современная Киргизия на самом деле "правовое" государство.



Во-первых, республика за более чем 25 лет истории подписала множество международных соглашений в сфере прав человека и подобное открытое заявление о приоритете "нации" над "правами" вызывает как минимум большое недоумение. Как максимум - требует внимания органов госбезопасности и международных организаций к проблескам зарождающегося фашизма на базе величия только одной нации, которая "выше прав". Во-вторых, несмотря на свою почти что фактическую моноэтничность, Киргизия не имеет в Конституции указания на то, что права и свободы принадлежат "нации": везде в Конституции упоминается "человек", находящийся под защитой верховенства закона и прав. В-третьих, подобный призыв "нация выше прав" напоминает известную фашистскую формулировку "Deutschland uber alles" - "Германия превыше всего"…



Но все эти нюансы не смутили министра культуры, информации и туризма Киргизии: Жаманкулов принял активное участие в данной акции, придя на ее старт к Киргизскому национальному драматическому театру, о чем свидетельствовала онлайн-трансляция портала Eldik media. Госчиновник заявил, что "негативным событиям в обществе" киргизы должны противопоставить свои культуру, традиции и ценности. И что и сохранив их, они могут "приобщиться к мировой культуре, перенимая лучшее от народов Европы, Японии, Китая и других стран".



"…Но в то же время должны сохранить свою культуру, язык и традиции. Мы стараемся донести это молодому поколению", - отметил чиновник, поблагодарив тех, кто сейчас старается популяризовать киргизскую культуру и занимает в этом отношении активную гражданскую позицию.



Жаманкулов подчеркнул, что Киргизии надо искать "симбиоз" между теми, кто не приемлет ничего, кроме традиционной киргизской культуры и теми, кто более западен или тяготеет к какой-либо иной мировой культуре. Тем самым, как и участием в этой акции, обозначив свою политическую ориентацию на будущий выборный год. А вот другой чиновник - градоначальник Азиз Суракматов, которого якобы случайно встретили пассажиры "автобуса нравственности" - просто вежливо поздоровался с ними и на все вопросы о том, что он думает по поводу выставки и угрозы киргизским ценностям отметил, что "не участвует в политических акциях". И вообще занят и ему некогда общаться с участниками акции и давать комментарий СМИ - он принимает работу сотрудников "Бишкексвет" по украшению столицы к Новому году.



В соцсетях мероприятие всколыхнуло общественность - население требует ответственности перед законом для организаторов акции за ее название. Однако пока ни МВД, ни ГКНБ не дали оценку мероприятию и его названию.