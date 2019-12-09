 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Санкционные танкеры из Китая довозят последнюю нефть в США
17:14 10.12.2019

Через 10 дней заканчиваются послабления Минфина США по санкциям к одной из крупнейших танкерных компаний в мире - китайской Cosco Shipping Tanker (Dalian). Ее обвиняют в перевозке иранской нефти в обход запрета США. И часть флота Cosco Shipping Tanker (Dalian) совершает сейчас свои последние рейсы в Соединенные Штаты, чтобы доставить туда нефть из стран Ближнего Востока.

"Мы считаем, что COSCO Dalian Tankers получили дополнительные двухмесячные послабления по санкциям 24 октября из-за супертанкера Trikwong Venture, который вышел из Ирака 26 октября в Лос-Анджелес с двумя миллионами баррелей нефти", - написали в Twitter блогеры Tanktrackers, которые отслеживают танкерные перевозки.

По данным навигационного портала Marinetraffic, сегодня утром, 9 декабря, танкер прибыл в американский порт. Впрочем, Trikwong Venture - не единственный танкер Cosco Shipping Tanker (Dalian), который прибыл в США на днях. 5 декабря в Иглсайд на берегу Мексиканского залива зашел еще более крупный танкер - Hong Kong Spirit. Он доставил в США нефть из Саудовской Аравии.

Таким образом, подтверждается информация, что послабления для китайской судоходной компании были сделаны сугубо из-за интересов американских компаний, чтобы они завершили свои контракты.

Напомним, что США обвинили Cosco Shipping Tanker (Dalian) в перевозке иранской нефти в обход санкций США и 25 сентября Минфин Соединенных Штатов внес саму китайскую компанию в черный список. А так как китайская судоходная компания является владельцем одного из крупнейших танкерных флотов в 43 судна, то на мировом рынке произошел ошеломительный рост стоимости фрахта танкеров. Цены достигли 11-летнего максимума в $ 27 за тонну. Партнер юридической компании Watson Farley & Williams Даниэль Пиларски описал ситуацию агентству Reuters: решение США привело к панике на рынке. В результате 25 октября Минфин США объявил, что дает инвесторам, которые заключили сделки с Cosco Shipping Tanker (Dalian), два месяца на их завершение. И, как оказывается, речь идет именно об американских компаниях.

Сегодня танкер Hong Kong Spirit отправился из США в тайваньский порт Гаосюн. Однако есть ли на его борту американская нефть для доставки в Азию, неизвестно.

В то же время у побережья Китая уже более месяца стоят без дела более 15 танкеров Cosco Shipping Tanker (Dalian), сообщило со ссылкой на собственные данные агентство Reuters. "Скорее всего, суда будут ждать 20 декабря, когда станет более ясно с дальнейшими санкциями", - сказала директор Китайской энергетической программы в Оксфордском институте энергетических исследований Мишель Мейдан. По ее словам, это может занять несколько месяцев, чтобы четко объяснить структуру собственности рынку и отделить попавшие под санкции танкеры.

Напомним, что под санкции США в случае с Cosco Shipping Tanker (Dalian) попали и арктические танкеры СПГ для проекта "Ямал СПГ". Совместному предприятию китайской Cosco и канадской Teekay пришлось менять акционерную структуру, чтобы продолжать поставки газа с Ямала.

Источник - eadaily.com
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