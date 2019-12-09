О тернистом пути и самобытном очаровании "туркменской демократии"

17:17 10.12.2019 Тернистый путь "туркменской демократии"



Былое и думы



Седьмой вариант Конституции не удовлетворил Бердымухаммедова. Он решил идти дальше, и подчиняясь его воле, "туркменская демократия", спотыкаясь на каждом шагу, медленно продолжила свой тернистый путь в неизвестное будущее.



Ровно три года назад, в ноябре-декабре 2016 года "Гундогар" опубликовал цикл статей под общим названием "Тернистый путь ""туркменской демократии""" - своеобразные исторические наброски, повествующие о переходе власти от Туркменбаши Великого (19 февраля 1940 г.- 21 декабря 2006 г.) к Герою Аркадагу (27 июня 1957 г. - настоящее время). Речь шла о превращении бывшего врача-стоматолога, до поры до времени находившегося как бы в тени более крупных представителей туркменского истеблишмента, в фигуру первой величины, а также о том, какую "созидательную" роль в этом процессе суждено было сыграть Конституции Туркменистана.



Мы решили продолжить эту тему. Поводом послужило выступление президента Курбанкули Бердымухаммедова на заседании Халк Маслахаты 25 сентября нынешнего 2019 года, в ходе которого им была высказана необходимость внесения в Конституцию Туркменистана новой, измененной формы законодательной власти - двухпалатного парламента, что, по его словам, было обосновано "происходящими в мире преобразованиями и накопленным во многих странах опытом".



На сегодняшний день Конституция Туркменистана насчитывает семь редакций. Семь - любимое число Бердымухаммедова. Он родился в 1957 году, пришел к власти в 2007, в 2017 году начал свой третий президентский срок, на этот раз продолжительностью в семь лет… Но седьмой вариант Конституции не удовлетворил ее "гаранта". Он решил идти дальше, и подчиняясь его воле, "туркменская демократия", спотыкаясь на каждом шагу, медленно продолжила свой тернистый путь в неизвестное будущее.



Несколько слов о многопартийности, иждевенчестве и нищебродах-правдоискателях



Наш неугомонный президент-реформатор вновь нацелился на Конституцию. Редактирование Основного закона уже в четвертый раз с момента его вступления на высший государственный пост вызывает некоторые опасения относительно целей, которые он преследует. Неужели, хочет перещеголять покойного Туркменбаши, во времена которого изменения в Конституцию вносились трижды: в 1995 году - в связи с провозглашением Туркменистаном нейтрального статуса, в 1999 году - в связи с мораторием на смертную казнь и в 2003 году - в связи с расширением полномочий Халк Маслахаты, введением понятия "изменники Родины" и применения к ним в виде исключительной меры наказания пожизненного заключения.



Разумеется, не все граждане Туркменистана в состоянии уследить за теми "новшествами", которыми снабжается очередная редакция, но можете поверить на слово: они ни в коей мере не касаются реальных условий жизни этих граждан и их прав. Безусловно, мне могут возразить: ведь введены в Конституцию при Бердымухаммедове такие понятия, как альтернативные выборы, многопартийность или должность уполномоченного по правам человека (омбудсмена). Да, введены. И что? Появились ли реальные кандидаты на этих "альтернативных" выборах, которые были бы в состоянии "отвоевать" у Бердымухаммедова для приличия хотя бы половину или даже четверть голосов избирателей, а не довольствоваться жалкими десятью процентами… на пятерых?



На выборах 2007 года одному из пяти кандидатов все же удалось получить более 3 процентов голосов. Имя этого героя - Аманнияз Атаджиков, замхякима по сельскому хозяйству Дашогузского велаята. Остальные четверо получили от 1,31 до 2,37 процентов - и это можно считать личным рекордом, потому что кандидатам на следующих выборах не удалось и этого. Их пределом стал результат 1,07 процента в 2012 и 1,02 процента - в 2017 году. Вот тебе и "значительное развитие демократии"!



То же самое и с "многопартийностью": на бумаге она существует, однако в реальной жизни роль этих, с позволения сказать, партий можно оценить по результатам выборов-2017, на которых кандидат от Партии промышленников и предпринимателей получил 0,36 процента голосов избирателей, а кандидат Аграрной партии и того меньше - всего-навсего 0,06 процента! Вот такова их роль в "многопартийной" системе Туркменистана, так они и работают!



Что касается деятельности омбудсмена Яздурсун Курбанназаровой, то и тут все становится ясно, достаточно только ознакомиться с первым итоговым докладом о деятельности ее аппарата в 2018 году. (См.: "Доклад Омбудсмена Туркменистана по итогам 2018 года").



Из этого доклада можно узнать о роли уважаемого президента Курбанкули Бердымухаммедова в создании в Туркменистане института уполномоченного по правам человека. Из различных таблиц можно узнать, на что чаще всего жалуются граждане, как распределяются авторы жалоб по региону жительства, "по их половым признакам" (так в докладе!) и национальной принадлежности.



Из доклада также можно узнать, в какие органы и сколько раз обращалась омбудсмен с запросами о проверке фактов, отображенных в жалобах сограждан, и сколько ответов было получено на эти запросы, и пр., и пр.



Всего, говорится в докладе, в течение 2018 года было зарегистрировано 985 обращений граждан, из них в письменной форме - 479 и устной - 506. Из рассмотренных 173 жалоб лишь 16 (9,2 процента) были удовлетворены.



Почему так мало, спросите вы? Видите ли, в чем дело: наш омбудсмен - чиновница, способная отличить, когда жалобщик ждет от государства "соблюдения своих прав", а когда - "удовлетворения своих потребностей", которые даже (о, ужас!) "не отмечены в действующем законодательстве".



Жалобщик не имеет право тревожить покой властей и лично омбудсмена Курбанназаровой, "иждевенчески" продвигая свой интерес, особо проявляющийся в многочисленных письмах граждан "по оспариваемым судебным решениям, даже несмотря на их неоднократно подтвержденную справедливость", так как "омбудсмену, отвечая на такие обращения, приходится заниматься разъяснением по поводу подлинности или не подлинности нарушений прав человека, советовать гражданам разрешать свои вопросы в созидательной деятельности, для которой открылись возможности в свободной экономике страны".



В чем дело, спросит внимательный читатель, познакомившийся с текстом доклада, опубликованным на сайте ТДХ. Этого в докладе Курбанназаровой нет! Правильно, нет. Эту часть доклада заблаговременно, перед публикацией на страницах Государственного информационного агентства Туркменистана, из доклада изъяли. А вы разве не знали, что в Туркменистане еще в 2012 году был издан Указ о свободе СМИ и отсутствии цензуры?



Первый вариант доклада (См.: "Доклад уполномоченного представителя по правам человека - Омбудсмена по итогам 2017 года") тоже существует, его легко можно найти в интернете. Это в нем говорится о правовой безграмотности населения, которое "оказывает давление" на офис омбудсмена, многократно обращаясь "с социально-экономическими просьбами и требованиями". Поэтому и необходима "просветительная деятельность", которая "объективно востребована состоянием нашего населения, пока еще в основном не способного самостоятельно и активно решать свои экономические вопросы, традиционно надеясь на помощь государства…В ближайшей перспективе предстоит еще более настойчиво ориентировать людей на единственную альтернативу в их пока еще не устроенной жизни - научиться жить в условиях правового государства и нести индивидуальную экономическую и правовую ответственность".



Другими словами, нечего вам, безграмотные нищеброды-правдоискатели, соваться к серьезным людям со своими, не отмеченными в законодательстве, потребностями. Походите-ка лучше на семинары, которые проводит Центр ОБСЕ в Ашхабаде и лично госпожа Наталья Дрозд. Может, поумнеете!



При таком раскладе, сдается мне, в текущем году количество желающих получить помощь омбудсмена может уменьшится, но несмотря на это, мы снова услышим о "значительном развитие демократии" в Туркменистане.



Следует заметить, что как в "черновом" варианте доклада, так и в варианте, адаптированном для массового читателя, отмечены серьезные расхождения. К примеру, в докладе, опубликованном ТДХ, в таблице "обращений граждан по регионам" суммарное их количество равняется 479. В другой, где анализ проводится не по месту жительства, а по гендерной и национальной принадлежности, только количество письменных обращений почти в полтора раза больше - 627. Объяснений этому, как водится, не дано, а разбираться самим желающих что-то не нашлось.



Дела (не)давно минувших дней



Дальнейшее повествование о тернистом пути "туркменской демократии" бердымухаммедовского периода требует возвращения на исходную позицию. Тогда, в последние дни уходящего 2006 года, в нарушение действующей Конституции Туркменистана, предписывающей процедуру перехода президентской власти в форс-мажорных обстоятельствах к главе Меджлиса, Бердымухаммедов, разумеется, не без должной поддержки отнюдь не потусторонних сил, так искусно разыграл свой "рапид", что окружающим не осталось ничего другого, как поздравить его с завершением этой партии в его пользу.



Но оставим шахматную тему и перейдем к вопросам юридического характера.



Восхождение к вершинам власти у Бердымухаммедова было настолько скоротечным, что соперники (если они и были!) не успели опомниться, как оказались в тисках так ловко "реформированного" законодательства, что лишились всякой возможности вмешаться в ситуацию, не будучи обвиненными в нарушениях закона.



Итак, 22 декабря 2006 года, не успев еще проводить в последний путь почившего накануне "гаранта", на экстренном заседании депутаты Меджлиса с готовностью единогласно "сдали" своего здравствующего и действующего председателя Овезгельды Атаева, проголосовав за освобождение его от обязанностей "в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела". Одновременно Атаев был освобожден от обязанностей заместителя председателя Халк Маслахаты "за поступки, несовместимые с доверенным высоким постом". Подчеркнем, что депутатские полномочия О. Атаева, гарантирующие ему право неприкосновенности, были приостановлены Меджлисом, лишь спустя более суток после того, как он был заключен под стражу.



На том же заседании было принято решение назначить на должность временно исполняющего обязанности президента Туркменистана заместителя председателя Кабинета министров Курбанкули Бердымухаммедова.



Однако, очевидно, что разработчикам операции "преемник" было недостаточно избавиться от конкурента их ставленника на пост ВрИО, надо было подвести под этот в высшей степени сомнительный с точки зрения законности акт "юридическую базу", а уже после этого думать о том, как действовать дальше.



К этому времени Бердымухаммедов уже сутки исполнял обязанности президента Туркменистана, так как накануне, 21 декабря, в тот самый день, когда от внезапной остановки сердца скончался Сапармурад Туркменбаши Великий, Кабинет министров и Государственный совет безопасности в обход Конституции утвердили его на этом посту, а также поручили возглавить комиссию по организации похорон.



Никаких законодательных актов относительно полномочий Кабинета министров и Госсовета безопасности принимать такие решения на тот момент не существовало. Они появились, лишь спустя 5 дней.



Мало того: процедура "назначения" кого-либо на должность временно исполняющего обязанности президента, равно как и сама должность ВрИО действующим законодательством Туркменистана по состоянию на 21 декабря 2006 года предусмотрена не была.



Король умер. Да здравствует король!



24 декабря 2006 года Туркменбаши Великий со всеми полагающимися высокому статусу покойного почестями вернулся на родину, в селение Кипчак, чтобы уже никогда не покидать возведенную им еще при жизни семейную усыпальницу, свой мраморный мавзолей. Он единовластно правил страной 16 непростых лет.



26 декабря ВрИО Президента Туркменистана Курбанкули Бердымухаммедов подписал закон "О выборах Президента Туркменистана". В тот же день состоялось экстренно созванное внеочередное заседание Халк Маслахаты - обезглавленного Народного совета Туркменистана (бессменный председатель был похоронен, а заместитель взят под стражу). Тем не менее, в соответствии с действующей Конституцией в редакции 2003 года, этот орган являлся постоянно действующим высшим представительным органом народной власти, обладающим полномочиями высшей государственной власти и управления, к компетенции которого относилось, в том числе, принятие Конституции, назначение выборов президента, выдвижение кандидатов на выборы президента, а также утверждение кандидатуры на должность президента по итогам всенародных выборов.



Посему делегаты были настроены воинственно: им предстояло кардинально изменить действующую Конституцию, чтобы облегчить новому претенденту путь в президентский дворец. И они сделали это! Был принят конституционный закон "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана", который перевернул все, как говорится, с ног на голову. Меджлис, главный законодательный орган был фактически отстранен от участия в операции "претендент", Госсовет безопасности получал право принимать решение о выдвижении кандидатуры на пост ВрИО из числа вице-премьеров, и была отменена норма о невозможности баллотироваться кандидатом в президенты Туркменистана для лица, исполняющего обязанности президента Туркменистана. Госсовету также передавалось исключительное право созыва Халк Маслахаты в случае, если председатель Халк Маслахаты или президент Туркменистана по тем или иным причинам не могут исполнять свои обязанности.



Что касается самого Госсовета безопасности, то во времена Ниязова о нем практически ничего не было известно. Он исполнял функции совещательного органа при президенте, никакими иными полномочиями не обладал, и в Конституции Туркменистана о нем ничего сказано не было.



Приняв закон об изменениях, делегаты заседания немедленно применили его новую норму, позволяющую кандидатуре ВрИО быть выдвинутой на президентские выборы. Причем особо рьяные выступавшие предлагали прямо в ходе заседания утвердить Бердымухаммедова на президентском посту "без всяких выборов". По большому счету, ничего бы не изменилось, но "приверженность закону" хотя бы на первое время не следовало нарушать. Поэтому, кроме ВрИО президента были выдвинуты еще пять кандидатур. Забегая немного вперед, отметим, что всем этим "кандидатам", вместе взятым, удалось "отвоевать" у главного претендента всего-навсего… 10,77 процента.



28 декабря МИД Туркменистана распространил сообщение для средств массовой информации, в котором говорилось, что "в российских средствах массовой информации появились клеветнические заявления и статьи отдельных так называемых ""политологов"" о якобы имевшем место военном перевороте в Туркменистане и происходящих нелегитимных процессах передачи власти в стране". В этой связи МИД заявлял, что указанные сообщения абсолютно не соответствуют действительности и носят откровенно провокационный характер.



По-своему, МИД Туркменистана был прав, делая такое заявление. Переворот в Туркменистане имел место. Но скорее, это был не военный, а дворцовый, или государственный переворот, что в принципе не меняет его сути: смена власти была осуществлена с нарушением действующих на данный момент конституционных и правовых норм и с физической изоляцией (арестом) законного преемника (председателя парламента О. Атаева). И что особенно следует подчеркнуть, в этом 5-дневном "блицкриге" все высшие государственные органы: законодатиельный (Меджлис), исполнительный (Кабинет министров), представительный (Халк Маслахаты), а также совещательный орган (Государственный совет безопасности) вопреки Конституции выступили на стороне Бердымухаммедова.



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Часть 2



По действующей Конституции Туркменистана, Сердар Бердымухаммедов в настоящее время, будучи хякимом Ахалского велаята, находится дальше от президентского кресла, чем был, когда являлся депутатом Меджлиса.



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За прошедшие с момента своего "воцарения" годы президент Курбанкули Бердымухаммедов трижды - в 2007, 2012 и 2017 годах - произносил присягу на верность Родине, народу и Конституции Туркменистана, трижды публично клялся соблюдать и защищать Основной закон и неоднократно нарушал свою клятву, скрепляя подписью все новые и новые изменения, гарантирующие ему и без того ничем не ограниченные полномочия главы тоталитарного государства.



Первый этап кардинального реформирования Конституции был завершен в 2008 году принятием серьезных поправок к тексту Основного закона. Этому предшествовал ряд "подготовительных мероприятий", имевших целью еще прочнее укрепить позиции нового "народного избранника", чтобы ни у кого не осталось ни малейшего сомнения в том, что он пришел к власти не в результате госпереворота, а вполне законно, в соответствии с Конституцией. Просто Конституция немножко "опоздала", и власть пришла к Бердымухаммедову раньше, чем он получил на нее законное право. Но кто же будет в этом разбираться!



30 марта 2007 года состоялось ХХ заседание Халк Маслахаты, на котором председателем избрали 49-летнего президента. И только после этого делегаты внесли изменение в Конституционный закон "О Халк Маслахаты Туркменистана", касающееся возрастных ограничений для председателя: нижний порог - 40 лет, а не 55 лет, как было прописано в ниязовском 2003 года Конституционном законе "О Халк Маслахаты Туркменистана". Закон снова "отстал" от жизни.



Вслед за избранием Бердымухаммедова председателем Халк Маслахаты, 30 апреля 2007 года председатель Меджлиса Акджа Нурбердыева подписывает постановление о присвоении ему воинского звания генерала армии. В августе 2007 года Бердымухаммедов избирается председателем единственной в Туркменистане Демократической партии и занимает этот пост по август 2013 года. "Президент страны не должен быть членом какой–либо партии, чтобы в условиях многопартийности не создавать преимуществ той партии, в которой он состоит", - заявил Бердымухамедов, покидая пост председателя ДПТ. "Многопартийность" на тот момент была представлена, кроме Демпартии, Партией промышленников и предпринимателей.



"Happy birthday, Mr President"



Так, в каждодневных будничных заботах незаметно подошло время праздника. Это позже в день его рождения будут петь Дженнифер Лопес и Филипп Киркоров. Пока, даже несмотря на круглую дату, все более-менее скоромно. 28 июня 2007 года в Ашхабаде состоялась презентация книги "Избран и уполномочен народом" - первой книги о новом президенте, приуроченной к его 50-летию. Также выходит в свет официальная биография Бердымухаммедова, содержащая архивные материалы, газетные и журнальные публикации, фотографии, а также (за временным отсутствием других "научных" работ) перечень его статей, рефератов и рационализаторских предложений в области стоматологии. Книга открывалась статьей "Преданный соратник великого Сердара, активный продолжатель его дел".



Сам именинник ознаменовал свое 50-летие подписанием первого в истории Туркменистана Закона "О президенте Туркменистана", определяющего правовые, экономические, организационные и иные основы деятельности президента, а также обеспечивающего гарантии президенту, прекратившему исполнение своих полномочий (ну, так, на всякий пожарный).



В соответствии с новым законом, президент становился Верховным главнокомандующим Вооруженными силами, председателем Госсовета безопасности, получал полномочия единолично формировать состав Кабинета министров и возглавлять его, назначать на должность и освобождает от должности председателя Верховного суда, генерального прокурора, министра внутренних дел и министра справедливости, назначать и освобождать от должности всех судей и прокуроров страны. Ему предоставлялось право роспуска Меджлиса.



Вроде бы, все бразды правления удалось сконцентрировать в одних руках, однако…



Неожиданным препятствием на пути к полному единовластию стал Халк Маслахаты, обладающий полномочиями в случае нарушения президентом Конституции и законов Туркменистана выразить ему недоверие и вынести вопрос о его смещении, а экс-президента - лишить неприкосновенности, гарантирующей ему, в том числе, защиту от уголовной и административной ответственности.



Кто может поручиться, что среди 2,5 тысяч делегатов не найдутся отщепенцы, которые захотят поквитаться с председателем? Возьмут да и докажут, что Конституцию он нарушал и даже не единожды! (А ведь так оно и было!) Сначала сместят с должности, а потом припомнят старые "грешки", лишат гарантий - да под суд! И хотя слово "импичмент" еще не вошло в туркменский политический лексикон, что это такое, Бердымухаммедову, вероятно, было хорошо известно.



Нет, так дело не пойдет, с этим Народным советом, пока не поздно, надо кончать! Но кончать надо "по закону", а это значит, в рамках конституционной реформы. Так или иначе рассуждал президент, но работа по реформированию Основного закона началась.



Выступая на заседаниях комиссии, которая была создана для подготовки проекта новой Конституции, президент выдвигал все новые и новые инициативы. И хотя, по его же собственным словам, первая Конституция независимого Туркменистана 1992 года с изменениями, внесенными в 1995, 1999 и 2003 годах, "вобрала в себя ключевые принципы государственного строительства, гармонично сочетающие в себе лучшие национальные традиции и мировой демократический опыт", было очевидно, что настроен он был решительно. На одном из заседаний он заявил, что некоторые ее статьи и положения "устарели, отстали от жизни и даже стали тормозом в нашем движении вперед", подразумевая, в том числе, и пресловутый Халк Маслахаты. Но с ним более-менее все было ясно: он должен был кануть в небытие. Пришел черед решать будущее Меджлиса.



Намеки, сделанные Бердымухаммедовым на заседании Конституционной комиссии 22 мая 2008 года относительно повышения роли Меджлиса, могли кому-то показаться тенденцией к смене формы правления в Туркменистане - с президентской на парламентско-президентскую. Однако, говорить об этом было еще рано. К кардинальному решению вопроса об изменении структуры высшего законодательного органа Бердымухаммедов, как мы видим теперь, подошел лишь 12 лет спустя, в сентябре 2019 года.



Тем не менее, выступая тогда перед членами Конституционной комиссии, он не только предложил в два раза - с 65 до 125 - увеличить численность депутатского корпуса и активизировать его деятельность в целом, но и произвел настоящий фурор, заявив, что "у Меджлиса должно быть право отлагательного вето на ратификацию межгосударственных договоров и актов, подписанных президентом Туркменистана". Представляете себе реакцию депутатов! Выступать за отмену подписанных президентом документов - осмелиться на это мог только депутат-самоубийца!



В ходе обсуждения проекта новой Конституции также впервые заговорили о целесообразности введения 7-летнего президентского цикла. Идея была выдвинута, как водится, на основе "многочисленных пожеланий граждан", якобы озабоченных тем, что за 5 лет президент не успеет реализовать "коренные долгосрочные реформы". Однако это "пожелание" не было учтено в шестой по счету редакции Основного закона Туркменистана и стало реальностью, лишь спустя 8 лет, в 2016 году, в седьмой его редакции.



26 сентября 2008 года в Ашхабаде в последний раз собрались делегаты Халк Маслахаты, чтобы своим решением одобрить проект новой Конституции Туркменистана и заявить о своем самороспуске. Убедили или нет аудиторию слова Бердымухаммедов о том, что Народный совет "полностью выполнил свою миссию в духовном и экономическом возрождении страны, становлении национальной государственности", и "сегодня целесообразно отказаться от этого органа на уровне государства", а именно освободить его от функции принятия законов и права законодательной инициативы, лишить статуса постоянно действующего органа и распустить "народный представителей", а законодательные и прочие государственно важные функции передать в ведение Меджлиса, "как принято в цивилизованных странах", но возражать никто не стал.



"Любимое детище Туркменбаши", этот "высший представительный орган" страны, верой и правдой служивший ему в утверждении тоталитарного режима, постепенно, в течение 16 лет своего существования обраставший все новыми и новыми полномочиями, по какой-то причине стал помехой на пути Бердымухаммедова. Единогласно приняв "под занавес" новую Конституцию, делегаты внеочередного XXI заседания Народного Совет так же единогласно объявили о своем самороспуске. В соответствии с новой Конституцией, его полномочия были поделены между президентом и парламентом страны.



Хрен редьки не слаще



Раздел новой редакции Основного закона о правах и свободах граждан представлял собой традиционный набор: свобода передвижения, создания партий, свобода собраний, митингов и демонстраций, право на бесплатное образование и здравоохранение и пр., и пр. Зато в нем есть ряд принципиальных новшеств относительно полномочий главы государства и его взаимоотношений с другими государственными органами. Изменена статья о кандидате на пост президента Туркменистана. Он не обязательно должен быть "из числа туркмен", как в редакции 2006 года, зато проживать в Туркменистане ему следует не 10 лет, как раньше, а 15. Вопросы, связанные с невозможностью исполнения президентом своих обязанностей в связи с болезнью, а также в случае нарушения им Конституции и законов решает уже не Халк Маслахаты, а Меджлис.



В последнем случае вопрос о смещении президента с должности выносится на всенародный референдум, также назначаемый Меджлисом. Новая редакция Конституции подтверждает право Госсовета безопасности возлагать временное исполнение обязанностей президента на одного из вице-премьеров, однако отменяет право ВрИО баллотироваться на пост президента. Также в новой Конституции несколько расширены полномочия Меджлиса, в частности, он назначает выборы президента, решает вопросы изменения Государственной границы и административно-территориального деления Туркменистана, рассматривает вопросы мира и безопасности, ратифицирует и денонсирует международные договоры. Число депутатов Меджлиса увеличено до 125 человек.



Конституционная реформа 2008 года была проведена практически одновременно с выдвижением в качестве нового идеологического кредо концепции Великого Возрождения как "глубинного переустройства всего народнохозяйственного комплекса, его структурных элементов, которое выведет страну на уровень развитых государств мира и обеспечит народу достойную жизнь" с его главным лозунгом "Государство для человека".



Президент заявил о своей приверженности "защите прав и свобод человека, обеспечению равенства и исполнению законов всеми гражданами страны, построение высокоразвитого общества": "Это важнейшее событие имеет непреходящее значение для будущего Отчизны, счастья, благополучия и процветания туркменского народа. Олицетворяя священные для каждого туркменистанца понятия - независимость, нейтралитет, единство и сплоченность нации, Основной Закон страны вобрал в себя фундаментальные общечеловеческие ценности, которые сопрягаются с национальными особенностями, традициями туркменского народа, его политическим и социальным опытом. Выступая оплотом национальной правовой системы, гарантом верховенства закона, прав и свобод граждан, утверждая принципы истинного народовластия, приоритет личности, приоритет человека как главной ценности государства, Конституция эпохи великого Возрождения призвана стать тем мощным консолидирующим фактором, который обеспечит стремительное восхождение Туркменистана к вершинам прогресса, гуманизма и созидания".



Нет предела совершенству!



В последующие 8 лет стало ясно, что в Основной закон необходимо внести новую порцию "демократических" правил, "соответствующих общепризнанными нормами международного права" и идеологии "человека как наивысшей ценности общества и государства".



Внесенные изменения касались норм об обеспечении условий для развития гражданского общества, политического многообразия и многопартийности, более развернуто говорилось о правах каждого человека на защиту чести и достоинства, на свободу и личную неприкосновенность, на семейную тайну, на свободу мысли и выражение своего мнения, подчеркивалась недопустимость принудительного труда и пр. Поправки были внесены в седьмую по счету редакцию Конституции скорее для украшения внешнего фасада экономически нестабильного государства. Однако и его фундамент, хотя и считался достаточно надежным, так же требовал внимания.



Бердымухаммедов - на пороге своего 60-летия. Он готовится к новым выборам, которые назначены на февраль 2017 года. Победа, в которой он (да и никто вообще!) не сомневается, позволит ему по-прежнему безраздельно править страной. Кстати, пришло время уважить просьбу сограждан и согласиться на увеличение президентского срока с 5 до 7 лет. Соответствующая поправка была внесена, и в сентябре 2016 года вновь обновленная Конституция вступила в силу. Заодно в ней был ликвидирован верхний предел возраста кандидата в президенты (в редакции 2008 года он составлял 70 лет). Все это дало повод некоторым аналитикам считать, что таким образом Бердымухаммедов якобы обеспечил себе возможность исполнять президентские функции без ограничения срока, то есть, стать вторым "пожизненным" президентом Туркменистана.



Неожиданно для многих, спустя год после принятия этой новой Конституции и полгода - после победы на своих третьих по счету президентских выборах, Бердымухаммедов, выступая с речью на заседании Совета старейшин, предложил повысить роль этого Совета, изменить его правовой статус, провести структурное преобразование и переименовать его… в Халк Маслахаты Туркменистана.



9 октября 2017 года был принят и вступил в силу Конституционный закон "О Халк Маслахаты Туркменистана", в преамбуле которого говорилось: "Всесторонне учитывая опыт туркменского народа в области государственного строительства, накопленный им за многовековую историю, исходя из таких благородных традиций предков, как проведение всенародных собраний, на которых полномочными представителями общин решались наиболее значимые политические, экономические, военные вопросы, и придерживаясь общепризнанных демократических принципов, а также в целях обеспечения участия широких слоев населения в принятии наиболее важных общественно-политических решений, принимается настоящий Конституционный закон о высшем представительном органе народной власти - Халк Маслахаты Туркменистана".



Помимо президента, председателя и депутатов Меджлиса, членов Кабинета министров, секретаря Госсовета безопасности, председателя Верховного суда, генерального прокурора, региональных руководителей и председателей местных народных советов, уполномоченного по правам человека, руководителей партий и общественных объединений, в него вошли "представители общественности, избираемые тайным голосованием на заседаниях халк маслахаты велаятов и города Ашхабада, количество которых определяется пропорционально численности населения соответствующих административно-территориальных единиц".



Как и прежде, заседания этого нового Халк Маслахаты должны собираться не реже одного раза в год, между заседаниями работой Халк Маслахаты (и это то новое, на что следует обратить внимание) реководит Президиум Халк Маслахаты, в который входят председатель Халк Маслахаты и его заместитель, председатель Меджлиса, председатель Верховного суда, секретарь Госсовета безопасности и председатели халк маслахаты велаятов и города Ашхабада.



В то же самое время нельзя не подчеркнуть, что редакция Конституции 2016 года возвращала председателю Меджлиса право в случае, если действующий президент по тем или иным причинам не может исполнять свои обязанности, осуществлять президентские полномочия впредь до избрания нового президента. Исполняющий обязанности президента лишался права выдвигаться кандидатом на пост президента, а изменения в Конституцию не должны будут вноситься впредь до выборов нового президента.



То есть, были учтены и исключены те "лазейки", которые позволили Бердымухаммедову в 2006 году захватить власть, а это, на мой взгляд, свидетельствовало о том, что он, с одной стороны, опасался возможной конкуренции на выборах (хотя, откуда бы ей взяться?!), а с другой - не исключал в обозримом будущем вариант мирного перехода власти, предоставляя своему возможному наследнику гарантии от попыток нового госпереворота.



Во имя отца и сына



Вопрос о том, кто может стать этим "наследником", на сегодняшний день большинством аналитиков решается однозначно: конечно же Сердар Бердымухаммедов! Для кого же, как ни для него в марте 2016 года был денонсирован закон от 12 июня 1997 года "О службе в Аппарате государственных органов", который запрещал принятие на службу в госаппарат лиц, состоящих "в близком родстве или свойстве (родители, супруги, братья, сестры, сыновья, дочери, а также родители, братья, сестры и дети супругов) со служащим государственного аппарата, если их совместная служба связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому". Ниязовский закон утратил силу в связи с принятием нового закона "О государственной службе".



Разумеется, у Сердара большой набор преимуществ: кроме того, что он как-никак сын своего отца, он в неполные 40 лет уже "опробован" на разных уровнях и в разных областях. Выпускник сельхозуниверситета, он изучал проблемы международных отношений и международной безопасности, служил на дипломатичеком поприще, в системе ТЭК, прошел курс законотворческой деятельности в Меджлисе, защитил две диссертации на звания кандидата и доктора технических наук, теперь осваивает вопросы агропромышленного комплекса и возглавляет администрацию Ахалского велаята. Он имеет звание подполковника ВС Туркменистана, а также правительственные награды - орден и две медали.



Некоторое время назад, в бытность Сердара депутатом, наблюдателями даже рассматривался вопрос об избрании его председателем Меджлиса и в результате этого - относительно легкий вариант прихода к власти. Однако затем президент-отец неожиданно для многих "перебросил" сына на хозяйственную работу, сделав сначала заместителем, а через короткое время и "хозяином" Ахалского велаята, прекратив, таким образом, в соответствии с Конституцией, его депутатские полномочия: депутат Меджлиса не может одновременно занимать должность хякима. Следовательно, если ориентироваться на нынешнюю редакцию Основного закона, Сердар в настоящее время находится дальше от президентского кресла, чем был, когда являлся депутатом Меджлиса.



Теперь президент вновь задумал реформировать Конституцию. Выступая 25 сентября 2019 года на заседании "возрожденного" Халк Маслахаты, он заявил о том, что "продолжение конституционных реформ, начатых в 2008 и 2016 годах, диктует необходимость отражения в Конституции Туркменистана некоторых требований общественной жизни".



Общественная жизнь, по словам президента, требует, во-первых, модернизации законотворческой деятельности и проведения работ по совершенствованию правового статуса Халк Маслахаты Туркменистана, а во-вторых, перехода на двухпалатную систему путем присоединения Халк Маслахаты и Меджлиса Туркменистана "к системе органов, реализующих задачи представительной законодательной власти".



"Переход на качественно новую, двухпалатную систему даст возможность представлять интересы всех слоев туркменского общества, создаст условия для осуществления контрольных функций в правоприменительной практике, придаст импульс установлению депутатами на местах более тесных контактов с избирателями, усилению контроля над исполнением законов и национальных программ", - сказал президент.



В тот же день им был подписан указ "О создании Конституционной комиссии по разработке и обобщению предложений в связи с внесением изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана и утверждении ее состава". Председателем Конституционной комиссии назначен президент Курбанкули Бердымухаммедов, его заместителем - председатель Меджлиса Гульшат Мамедова. Перед Конституционной комиссией поставлена задача представить проект изменени и дополнений в Конституцию Туркменистана на рассмотрение Халк Маслахаты Туркменистана в 2020 году.



Что ж, похоже, все только начинается, и все самое интересное еще впереди!



*****



Часть 3



И снова здравствуйте!



Возможно, в недалеком будущем турменскому парламенту предстоит начать новую жизнь, поэтому сейчас - самое время вспомнить, как это все начиналось…



5 декабря президент Туркменистана Курбанкули Бердымухаммедов провел заседание Конституционной комиссии по подготовке внесения изменений в Конституцию страны в связи с выраженной необхоимостью перехода к двухпалатному парламенту, каковым предстоит в скором времени стать ныне действующему Меджлису.



Как подчеркивали в своих выступлениях участники заседания, выдвинутая главой государства инициатива по совершенствованию Конституции Туркменистана нашла отклик у населения. В свою очередь президент отметил, что "мы вправе говорить о своевременности инициативы по модернизации Конституции Туркменистана".



"Изучение происходящих в мире перемен и накопленного во многих странах опыта государственного устройства, гармонизация вносимых в Основной закон изменений и дополнений с многовековыми демократическими принципами туркменского народа являются одной из ключевых задач конституционной комиссии", - сказал он, завершая заседание.



Не мне судить о "многовековых демократических принципах туркменского народа", но некоторыми наблюдениями за современными тенденциями, характеризующими туркменскую "самобытную демократию", все же хочется поделиться. Возможно, в недалеком будущем турменскому парламенту предстоит начать новую жизнь, поэтому сейчас - самое время вспомнить, как это все начиналось…



Итак, что мы знаем о Меджлисе Туркменистана



Занимавший с декабря 1985 по декабрь 1991 года пост первого секретаря ЦК Компартии Туркмении Сапармурад Ниязов с января 1990 года являлся одновременно председателем Верховного Совета Туркменской ССР (ТССР). В августе 1990 года Верховный Совет ТССР принял Декларацию "О государственном суверенитете Туркменской Советской Социалистической Республики", в которой говорилось, что "государственная власть в Туркменской ССР осуществляется по принципу ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную".



11 октября 1990 года председатель Верховного Совета ТССР С. Ниязов подписывает закон "Oб учреждении президентской формы правления в Tуркменской CCP и внесении изменений и дополнений в Конституцию (основной закон) Tуркменской CCP". Назначаются выборы. В результате первых в истории ТССР президентских выборов 27 октября 1990 года президентом на безальтернативной основе становится Сапармурад Ниязов.



18 мая 1992 года была принята первая Конституция независимого Туркменистана, в которой он объявлялся демократическим, правововым и светским государством, а государственное правление - осуществляемым в форме президентской республики. После принятия Конституции Ниязов предложил провести новые выборы, чтобы привести свои полномочия в соответствие с новым Основным законом, и 21 июня 1992 года, будучи также единственным кандидатом, он вновь был избран президентом, на этот раз уже Туркменистана.



В соответствии с принятой Конституцией, Верховный Совет был переименован в Меджлис, депутаты сохранили свои полномочия до конца созыва.



Согласно всем последующим редакциям Основного закона, Меджлис является законодательным органом Туркменистана, однако с некоторыми различиями в формулировке. Так, в редакциях 2003 и 2006 годов его называют "государственным законодательным органом Туркменистана", в редакции 2008 года - "высшим представительным органом, осуществляющим законодательную власть" (статус высшего представительного органа Меджлис получил после упразднения Халк Маслахаты).



По ныне действующей редакции Конституции, Меджлис остается осуществляющим законодательную власть представительным органом. Он избирается гражданами Туркменистана на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет. До 2008 года численность депутатов Меджлиса оставалась на уровне 1992 года - 50 человек, с 2008 года по настоящее время - 125 человек.



Главное в деятельности Меджлиса - это выработка и принятие законов, внесение изменений в уже действующую законодательную базу, в том числе, в Конституцию Туркменистана, а также контроль за выполнением этих законов. Кроме того, Меджлис рассматривает вопросы утверждения программы деятельности Кабинета министров, утверждения Государственного бюджета и отчета о его выполнении, а также основные направления и программы политического, экономического и социального развития страны.



В его компетенцию также входит рассмотрение вопросов о назначении на должность и освобождении от должности председателя Верховного суда, генерального прокурора, министра внутренних дел, министра справедливости; решение вопросов изменения государственной границы и административно-территориального деления Туркменистана; рассмотрение вопросов мира и безопасности. Если редакции Конституции 1992-2006 годов закрепляли за Меджлисом всего 8-9 функций, то две последние редакции (2008 и 2016 годов) увеличили их до 13 и 14, соответственно.



По Конституции, Меджлис может быть досрочно распущен: 1) по результатам всенародного референдума; 2) по постановлению Меджлиса, принятому большинством не менее двух третей от установленного числа депутатов (самороспуск); 3) президентом в случае несформирования в течение шести месяцев руководящего состава. Замечено, что в первых трех редакциях президент также имел право роспуска Меджлиса в случае, если им дважды в течение восемнадцати месяцев будет выражено недоверие Кабинету министров. Позднее от этого отказались: вероятно, практика исключила всякую вероятность подобного "недоверия" со стороны Меджлиса.



Как мы уже отмечали, председатель Меджлиса терял (в 2006 году) и вновь обретал (в 2016 году) право осуществлять полномочия президента, если он по тем или иным причинам не может исполнять свои обязанности, впредь до выборов нового.



Кроме того, президент, в соответствии с Конституцией, может передать председателю Меджлиса ряд своих полномочий: представлять Туркменистан в отношениях с другими государствами; вести переговоры и подписывать международные договоры; назначать и отзывать послов и других дипломатических представителей Туркменистана в иностранных государствах и при межгосударственных и международных организациях; принимать верительные и отзывные грамоты дипломатических представителей иностранных государств; награждать государственными наградами Туркменистана; присваивать воинские звания и иные государственные звания; а также осуществлять помилование и амнистию.



Никоим образом не подвергая сомнению личные качества депутатов, среди которых, следуя традиции советских времен, наверняка, много честных, добросовестных людей, реально пользующихся уважением и доверием своих избирателей, подчеркну лишь, что собранные вместе, они образовали тот самый безвольный, бессловесный, беспомощный орган, чья основная работа заключалась в дружном поднятии рук.



Существующую в цивилизованных странах практику законотворчества, обсуждения животрепещущих проблем внутренней и внешней политики, отчеты представителей исполнительной власти, контроль за исполнением принятых законов, не говоря уже о многопартийной структуре, фракциях и дискуссиях с участием сторон, имеющих противоположные мнения, в туркменском Меджлисе даже представить себе невозможно!



Весьма скромная юридическая грамотность депутатов, компенсируемая строгой приверженностью "генеральной линии", не позволяет им должным образом выполнять свои функции по подготовке и обсуждению законодательных актов. Вследствие этого принимаемые законы не работают, они не жизнеспособны, достаточно не проработаны специалистами, принимаются без фактического обсуждения. Не успев претвориться в жизнь, они ежегодно пересматриваются, дополняются либо просто не выполняются. А отсутствие реально действующей правовой базы порождает многочисленные нарушения, конфликты и злоупотребления (коррупцию).



Туркменское ТВ охотно и подробно информирует о заседаниях правительства, но кадры из зала заседаний Меджлиса - это большая редкость. Иногда, правда, можно увидеть на экране какого-либо депутата и даже услышать его голос, но говорят все они практически одно и то же, а по большей части - благодарят президента. И никого не заботит, что избиратели зачастую не только не знают в лицо "своего" депутата, но и не помнят его фамилии. Ежедневная депутатская работа существует только на бумаге, впрочем, как и многое другое в современном Туркменистане.



"Петрушками" не рождаются



Отдельно хотелось бы сказать несколько слов о председателе туркменского парламента, тем более, что его роль в государственной системе не только почетна, но и в соответствии с Конституцией очень ответственна. И тем не менее, мы не можем не наблюдать явное принижение этой роли, подчиненность и зависимость, граничащие с полным отрицанием значимости.



Кажется, что кое-кому сегодня просто необходимо, чтобы туркменский народ видел одухотворенное лицо главы высшего законодательного органа, горящие неподдельной любовью и восторгом глаза, руки, трепещущие в порыве бурных аплодисментов, и такие же трепетные уста, тянущиеся - нет, не к щеке любимого вождя и даже не к его всевластной руке - к очередному его литературному "шедевру", бесценному подарку, заслуженной награде за преданность и… послушание.



Возможно, не все помнят, а молодежь и вовсе не знает, что в период формирования и расцвета брежневской эпохи, с 1965 по 1977 год главой Верховного Совета СССР - высшего представительного и законодательного органа Советского Союза являлся Николай Викторович Подгорный, которого граждане "эпохи развитого социализма", озлобленные постоянным безденежьем и дефицитом продуктов и товаров, наделили обидным прозвищем "Петрушка".



Несмотря на то, что Подгорный имел высшие правительственные награды: был дважды Героем социалистического труда, кавалером пяти (!) Орденов Ленина, а также имел достаточный авторитет в руководящих кругах, "дорогой Леонид Ильич" в 1977 году прервал его карьеру, посчитав, вероятно, "Петрушку" лишним актером для своего театра, и в ходе конституционной реформы присвоил себе полномочия главы двухпалатного, состоящего из Совета Союза и Совета Национальностей, Верховного совета СССР.



Не к этому ли стремится и наш Аркадаг?



Несомненно, имена бывших председателей высшего законодательного органа Туркменистана также имеют все основания быть упомянутыми, так как все они являлись далеко не ординарными и уж, конечно, не комическими, а скорее трагическими фигурами в истории независимого Туркменистана, хотя, подобно брежневскому "Петрушке", исполняли мало значимую роль в силу тоталитарной сущности всей системы государственного управления.



Выборы депутатов Меджлиса Туркменистана I созыва (1995-1999 годы) были проведены 11 декабря 1994 г. Председателем Меджлиса был избран профессор, бывший ректор ТГУ и туркменского Политеха, бывший министр высшего и среднего образования ТССР, дважды кавалер Ордена Трудового Красного Знамени, обладатель целого ряда правительственных наград Туркменистана Сахат Непесович Мурадов, который с уходом Ниязова в 1990 году с поста председателя Верховного Совета ТССР, будучи его заместителем, исполнял обязанности председателя.



Председателем Меджлиса С. Мурадов оставался вплоть до мая 2001 года, после чего вышел на пенсию. Он скончался 29 октября 2011 года в возрасте 79 лет. В октябре 2016 года в ознаменование 25-летия независимости Туркменистана Сахат Мурадов был посмертно удостоен медали "За любовь к Отечеству".



В 2001 году в течение месяца (с мая по июнь) в Меджлисе II созыва (1999-2005 годы) председательствовал Рашид Мередов. Его, с одной стороны, достаточно одиозная фигура, а с другой, чрезвычайно короткий срок полномочий позволяют не углубляться в его биографию. Отметим только, что с 7 июня 2001 года и по настоящее время он занимает должность министра иностранных дел Туркменистана и является самым "непотопляемым" членом правительства - от Ниязова до Бердымухаммедова.



После Мередова пост главы Меджлиса II созыва, как эстафетная палочка, ненадолго перешел сначала к бывшему министру нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов и бывшему хякиму Балканского велаята Реджепбаю Аразову, а затем, спустя чуть больше года, в связи с назначением Аразова министром обороны и вице-премьером Туркменистана - к Тагандурды Халлыеву.



В сентябре 2003 года Р. Аразов был освобожден от государственных должностей по состоянию здоровья и избран председателем Национального центра профсоюзов Туркменистана, коим и оставался на протяжении 2003-2004 годов. По некоторым сведениям, в период между 2004 и 2007 годами он был арестован и приговорен к длительному сроку лишения свободы. Вероятным мотивом для наказания могли быть факты, открывшиеся в ходе расследования нарушений, совершенных сотрудниками Министерства национальной безопасности (МНБ) и Минобороны, которое проводилось по указанию Ниязова в первой половине 2002 года (так называемое "дело Мухаммеда Назарова"). По официально не подтвержденным данным, Р. Аразов скончался в политической тюрьме Овадан-депе в марте 2008 года. Его имя внесено в список жертв насильственных исчезновений Международной кампании "Покажите их живыми!"



Что касается Тагандурды Халлыева, то он - личность в Туркменистане почти легендарная. Доктор философских наук, он был министром юстиции, ректором ТГУ, несколько лет работал советником Ниязова по силовому блоку, лично курируя работу военных и правоохранительных органов. В 2001-2002 годах Т. Халлыев - депутат Меджлиса, председатель комитета по законодательству, с марта по ноябрь 2002 года - председатель Меджлиса II созыва.



12 ноября 2002 г. Ниязов освобождает его от должности председателя "по состоянию здоровья", а 9 декабря в нарушение статьи Конституции, не допускающей ареста депутата, а также возбуждения в отношении него уголовного дела без согласия Меджлиса, Халлыев был арестован и обвинен в причастности к попытке так называекмого покушения на президента 25 ноября 2002 г. Свое уже никому не нужное "согласие" Меджлис выразил лишь 18 декабря.



В тот же день решением Высшего совета по науке и технике Т. Халлыев был лишен научных степеней кандидата и доктора философских наук, ученых званий доцента и профессора, а через месяц, 18 января 2003 г. осужден Верховным судом Туркменистана и приговорен к 20 годам лишения свободы. По официально не подтвержденным данным, он скончался в политической тюрьме Овадан-депе в период между 2003 и 2006 годами. Имя Тагандурды Халлыева внесено в список жертв насильстивенных исчезновений Международной кампании "Покажите их живыми!"



Пост главы парламента на следующие четыре года занял Овезгельды Атаев, бывший председатель Верховного суда Туркменистана, а также действующий заместитель председателя Халк маслахаты - человек, к которому, в соответствии с Конституцией, должны были временно, до новых выборов, перейти полномочия президента Туркменистана после кончины Сапармурада Ниязова 21 декабря 2006 года.



Однако уже на следующий день на экстренном заседании Меджлиса О. Атаев был освобожден от обязанностей председателя "в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела", а также заодно и от обязанностей заместителя председателя Халк маслахаты "за поступки, несовместимые с доверенным высоким постом". В тот же день он был арестован. Против О. Атаева были выдвинуты обвинения в злоупотреблении служебным положением, грубом нарушении конституционных прав граждан Туркменистана и проявлении родоплеменной розни.



В феврале 2007 года он сам и его жена Гозель Атаева были приговорены к лишению свободы сроком на 7 лет. 16 марта 2012 года, выступая перед членами Комитета ООН по правам человека, заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев сообщил, что бывший спикер парламента страны Овезгельды Атаев и его супруга были освобождены из заключения.



После этого в истории туркменского парламента наступила "эпоха матриархата". В течение 11 лет, с февраля 2007 по март 2018 года председателем Меджлиса была кандидат философских наук, педагог по образованию, с 2001 по 2007 год - член секретариата Политсовета Демократической партии Туркменистана, кавалер орденов "Алтын асыр" III степени, "Гурбансолтан эдже" и "За большую любовь к независимому Туркменистану", а также медали "За любовь к Отчеству" Акджа Нурбердыева.



Ее присутствие на разного рода официальных мероприятиях, несомненно, вносило некоторое оживление в безликие толпы чиновников в одинаковых темных костюмах. Она искренне радовалась возможности выразить свое уважение главе государства, приветливо кивала гостям, трогательно улыбалась. Ее выдвигали кандидатом в депутаты Меджлиса III, IV и V созывов и неизменно избирали председателем.



Выдвинута была кандидатура А. Нурбердыевой и в депутаты Меджлиса VI созыва. Она проходила по избирательному округу №15 "Безмеин" наряду с чиновником ашхабадского хякимлика Мухаммедназаром Курбанбердыевым.



Далее произошло непонятное: за несколько дней до голосования ее кандидатура исчезла из списков зарегистрированных кандидатов. Накануне выборов в местных СМИ были опубликованы биографии кандидатов и их фото. По избирательному округу №15 проходил только М. Курбанбердыев. Никакого упоминания об А. Нурбердыевой не было.



25 марта 2018 года состоялись выборы, а через несколько дней были опубликованы итоги голосования, согласно которым выборы по избирательному округу №15 с результатом 65,49 процентов голосов выиграл М. Курбанбердыев, победивший некую, доселе не известную и непонятно откуда взявшуюся Гульшат Акыеву, которой ранее не было в списках зарегистрированных кандидатов и биография которой не была, как того требует закон, предварительно опубликована в СМИ.



На некоторое время имя бывшего спикера исчезло из поля зрения комментаторов, аналитиков и даже простых обывателей, искренне переживавших за ее судьбу, памятуя о том, что выпало на долю ее предшественников. Однако чуть позднее появились сообщения о том, что Акджа Нурбердыева по-прежнему живет в Ашхабаде, ей якобы запрещено покидать страну, но преследованиям она не подвергается. Более того, ей предлагали должность в Министерстве юстиции, однако она отказалась, сославшись на состояние здоровья. Акджа Нурбердыева - ровесница президента Бердымухаммедова. В 2019 году ей исполнилось 62 года.



Председателем Меджлиса VI созыва была избрана 54-летняя Гульшат Мамедова, по образованию педагог, преподаватель туркменского языка и литературы, в 2009 -2015 годах - министр образования Туркменистана, уволенная за недостатки в работе. После нескольких месяцев опалы, поработав замдиректора одной из ашхабадских средних школ, провинившаяся чиновница сначала стала рядовым депутатом Меджлиса по результатам довыборов, а вскоре - председателем комитета по социальной политике.



В 2016 году президент вернул Г. Мамедову в правительство, назначив ее… вице-премьером-куратором сферы культуры и СМИ. Через год, в феврале 2017 года, формируя новое правительство после успешно завершенных президентских выборов, К. Бердымухаммедов, поблагодарив Гульшат Мамедову за проделанную работу, попрощался с ней, сказав, что "ее опыт и знания будут использованы на другом важном направлении". Она вернулась в Меджлис и больше уже не покидала его, став сначала главным специалистом комитета по науке, образованию, культуре и молодежной политике, затем - заместителем председателя, а с 30 марта 2018 года - председателем Меджлиса Туркменистана VI созыва.



Такова вкратце история туркменского Меджлиса и его председателей.



...Один умный человек как-то сказал: "История - ветер, который вырывает из прошлого имена, события и даты и гонит их перед собой в будущее, как стадо пустых консервных банок". По-моему, он не совсем прав. Источник - stanradar.com

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