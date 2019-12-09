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IMI: американская борьба с наркотиками в Афганистане позорно провалилась
17:23 10.12.2019

IMI: американская борьба с наркотиками в Афганистане позорно провалилась

Похоже, что независимо от того, сколько миллиардов США тратят на уничтожение афганского опия, они просто выбрасывают деньги на ветер. Может быть, пришло время попробовать что-то другое.

МАКСИМ ИСАЕВ

В период с 2002 года по настоящий момент американское правительство потратило на борьбу с афганским опием $8,94 млрд, согласно ежеквартальному докладу генерального инспектора США по восстановлению Афганистана (SIGAR) Джона Сопко от 30 октября, который он предоставил Конгрессу, пишет журналист Филлип Смит в статье для Independent Media Institute (IMI).

Афганистан - это крупнейший в мире производитель опиума, который оставался таковым на протяжении всего периода после вторжения США и оккупации страны в конце 2001 года. Согласно данным Управления ООН по борьбе с наркоманией и преступностью за 2018 год, в конце 1990-х годов опийный мак возделывали на территории 60 тыс. 700 га, а в середине 2000-х годов площади посевов опийного мака составили около 121 тыс. 400 га.

На фоне американской оккупации в течение 2010-х годов культивирование опийного мака продолжало развиваться, достигнув своего пика в 2017 году, когда площади посевов опийного мака составили более 323 тыс. 700 га - это соответствует примерно девяти тоннам необработанного опия, произведенного в 2019 году, причем героин, произведенный из него, распространяют от Лахора до Лондона.

В докладе SIGAR также отмечается, что, несмотря на то, что в 2018 году засуха привела к уменьшению возделывания мака на 20%, "уровень возделывания остался вторым по величине за всю историю мониторинга Управлении ООН по борьбе с наркоманией и преступностью начиная с 1994 года".

Таким образом, несмотря на то, что США потратили почти $9 млрд, война США с афганским опиумом не только не увенчалась успехом, но и продемонстрировала, что противник неуклонно продолжает набирать силу. Несмотря на засуху 2018 года, по стоимости экспорт опия в очередной раз превысил весь легальный экспорт Афганистана, составив от 6% до 11% ВВП страны.

"За аналогичный период в Колумбии США потратили $10 млрд. Полагаю, мы можем заключить, что война с наркотиками в Афганистане потерпела больший крах", - заявил научный сотрудник Проекта по политике в области наркотиков в Институте политических исследований Санхо Три.

Честно говоря, усилия США по борьбе с опиумом столкнулись с огромными препятствиями. Ввиду своей решающей роли в национальной экономике, обеспечивающей сотни тысяч рабочих мест для фермеров, меры по борьбе с урожаем опийного мака встречают сильное сопротивление. Именно здесь национальное правительство должно контролировать ситуацию.

Однако талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролируют почти половину страны. Они не собираются подавлять торговлю опиумом на подконтрольных им территориях, а облагают ее налогом. Согласно сообщениям ВВС, налоги, взимаемые с фермеров, производителей и торговцев опием, приносят талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) $100?400 млн.

Когда речь идет о борьбе с незаконными наркосодержащими культурами, существует три основных способа: ликвидация плантаций, пресечение незаконной деятельности и альтернативное развитие. Согласно новому отчету SIGAR, все три способа борьбы оказались безрезультатными в Афганистане.

Пресечение - попытка запретить торговлю путем ареста наркоторговцев и изъятия наркотиков - это зона ответственности афганских сил безопасности, финансируемых США. Но в докладе SIGAR отмечается, что, несмотря на их "высокие показатели" и "улучшенные возможности за последние годы", их деятельность оказала "минимальное влияние на выращивание и производство опийного мака в стране". Также говорится, что все изъятия опия с 2002 года составили всего 8% от объема опия, произведенного только в 2018 году.

С ликвидацией плантаций мака тоже не все так просто. В связи с тем, что афганское правительство объявило в начале этого года об упразднении министерства по борьбе с наркотиками и передаче его функций другим правительственным структурам, в 2019 году по факту не ликвидировали ни одной плантации с маком, говорится в докладе SIGAR. В 2018 году было уничтожено около 400 га посевов мака, а годом ранее - 800 га. А в провинции Гильменд, которая является одним из крупнейших производителей мака, не ликвидировали ни одной плантации в период с 2016 по 2018 год.

"Усилия по ликвидации плантаций оказали минимальное влияние на сдерживание выращивания опийного мака… Афганское правительство столкнулось со сложностями при ликвидации плантаций из-за проблем в сфере безопасности в районах выращивания мака. С 2008 года в среднем ежегодные усилия привели к ликвидации лишь 2% от ежегодного объема выращенного мака", - говорится в докладе SIGAR.

Третий способ борьбы с наркотиками - это альтернативное развитие. Но из почти $9 млрд, вложенных в афганскую политику по борьбе с наркотиками, менее 5% пошли на поддержку программ по альтернативному развитию. На реализацию регионального плана USAID (Агентство США по международному развитию) по развитию сельского хозяйства в Афганистане с 2002 года выделили $221 млн, еще $173 млн потратили на финансирование программ альтернативного развития. Тем временем министерство обороны США потратило $4,57 млрд на борьбу с наркотиками за тот же период.

Но усилия, направленные на реализацию программ альтернативного развития, похоже, ослабевают. Инициатива добросовестных исполнителей, призванная стимулировать усилия по борьбе с наркотиками на уровне провинций, завершилась в 2019 году: две последние программы передали в ведомство афганского правительства. Но даже здесь, говорится в отчете SIGAR, "программа была признана неэффективной в борьбе с выращиванием опия".

Похоже, что независимо от того, сколько миллиардов США тратят на уничтожение афганского опия, они просто выбрасывают деньги на ветер. Может быть, пришло время попробовать что-то другое.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1575987780
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