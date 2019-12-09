 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Убитый в Берлине террорист Хангошвили был агентом ЦРУ
17:26 10.12.2019

"КП" публикует уникальное архивное видео, подтверждающее его связи с боевиками [эксклюзив kp.ru]

ЭДВАРД ЧЕСНОКОВ

Зелимхан Хангошвили, бывший полевой командир банд Масхадова, был убит в центре Берлина.

Скандал с убийством в столице Германии бывшего кавказского боевика, который жил там в качестве "беженца", скатывается в откровенный абсурд.

Напомним, 23 августа киллер-россиянин на выходе из мечети в берлинском парке застрелил экс-соратника террористов Басаева и Масхадова - гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Убийцу - с криминальным прошлым и фальшивым паспортом на имя Вадима Соколова - быстро арестовали. Но удобная для Запада версия о "российских спецслужбах" (которые якобы наняли Соколова, чтобы ликвидировать Хангошвили) начала раскручиваться лишь сейчас. Под этим соусом Берлин уже выслал двух российских дипломатов - как раз накануне Нормандской встречи по Украине.

А загадочный "агент Соколов", как написала газета "Монд", вскоре после ареста взял и попросил в Германии политическое убежище. Немецкие власти, правда, сию новость быстро опровергли. Возможно, потому, что журналисты и впрямь все выдумали. А возможно, потому, что это - гвоздь в гроб теории о "российских спецслужбах". Когда настоящего разведчика арестовывают на задании, он сидит и ждет обмена на какого-нибудь схваченного в России западного "коллегу". Подобный варианту тоже специально отрабатывается при его подготовке Центром. А вот если допустить, что Соколов - просто частный киллер, угодивший в мировой скандал, то такое поведение как раз логично.

Другое "доказательство причастности Соколова к спецслужбам" по версии ино-СМИ выглядит столь же нелепо. Номер паспорта у него такой, какие выдают агентам Кремля, и место работы в визовой анкете (Соколов въехал в Европу легально, по Шенгену) очень уж подозрительное. То есть мудрые журналисты моментально опознали в нем "российского ликвидатора", а вот наивные консульские службы или хотя бы пограничные офицеры ЕС не смогли. Видимо, хорошо конспирировался.

Понимая, что тема с "кремлевским агентом Соколовым" вызывает больше вопросов, чем ответов, западные СМИ параллельно стали педалировать другой сюжет - о невинно убиенном мигранте. Дескать, Зелимхан Хангошвили всего лишь сражался с российской агрессией, помогал грузинским (и прочим хорошим спецслужбам) ловить террористов.

Об этом пишут репортеры издания Daily Beast. Приводя подробности, которые просто уничтожают их же собственную версию о "вине России".

Итак, в 2012 году Хангошвили участвовал в операции спецслужб тогдашнего президента Михаила Саакашвили в грузинском ущелье Лопота. По официальной версии, там непонятно откуда взялись боевики-исламисты, которых героически ликвидировали.

Зелимхан Хангошвили с Асланом Масхадовым.

По другой версии, которую подробно освещала "КП - заморочить паре. Но что-то пошло не так, "горные туристы" не захотели идти на верную смерть, повернули оружие против кукловодов. Завязался бой, где на стороне Тбилиси. Впрочем, повторим, это лишь версии.

А Daily Beast сообщает пришел к оппонентам на переговоры - благодаря чеченским корням эти люди с оружием к нему прислушивались. Сказал им нечто вроде такого:

- Леван при вас позвонит в Центр своему руководству, ни с кем другим оно говорить не будет. И вы сможете продиктовать свои условия. Только здесь мобильник не ловит, давайте все вместе пройдем сто метров в зону хорошего сигнала?

Там чеченцев, действительно, ожидал "теплый" прием - засада грузинского спецназа. А всего в том бою погибло свыше 15 человек с обоих сторон.

Возможно, именно с тех пор многие чеченцы (часть которых живет и в Грузии) не считали Зелимхана своим. По кавказским понятиям, убить противника не в честном бою, а обманом завести в засаду - повод для кровной мести.

Так что желать 40-летнему мужчине смерти могли многие. Более того, по словам Daily Beast, он имел "связи с ЦРУ был для нее настолько ценен, отчего же его не охраняли?

Может, потому, что кому-то (и даже не в Берлине) было выгодно смахнуть с доски ставшую ненужной фигуру, развязав очередную антироссийскую историю по аналогии с "делом Скрипалей"?

И последнее - закрывая тему с "убитым борцом за демократию". В распоряжении "КП" оказались видеоматериалы, демонстрирующие, в какой именно компании Хангошвили лет 15 назад "отстаивал идеалы свободы". Как говорится - лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать.

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1575987960
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