Хочет ли Донбасс вернуться в состав Украины. Ч. 2, - Дм.Стешин

17:27 10.12.2019 Если не будет войны, Донбасс присоединит Украину

В Париже лидеры России, Украины, Франции и Германии решали судьбу Донбасса. Киев грозится выполнить "минские соглашения". Наш спецкорр Дмитрий Стешин выяснял - готовы ли мятежные республики вернуться? [Часть 2]



ДМИТРИЙ СТЕШИН



Донецкий аэропорт, уничтоженный до тла, стал самым выразительным символом этой войны.



Продолжение. Начало см. Часть 1



"А ЧТО ТАМ У ВАС? ВОЙНА ЗАКОНЧИЛАСЬ?"



Перед встречей в "нормандском формате" журналистам в Донбассе вообще запретили ездить на "передок" (линию фронта). На Украине никогда и не скрывали, что для их войск и спецслужб российская пресса - "приоритетная цель" и "один кремлевский пропагандон стоит роты даунбасских орков". Это я цитирую выступление одного харьковского политолога в американском университете.



Объективно, громкая гибель журналиста могла бы реально сорвать переговоры. Все коллеги, работающие в республике, это понимали, хотя и бурчали. Пришлось ехать на фронт нелегально, вместе с доктором Олей. Ей нужно было побеседовать с ротными врачами и проверить комплектацию аптечек. Оля встретила меня недружелюбно:



- Что, в России еще кому-то интересно происходящее здесь?



Ее черные, южнорусские глаза, воспетые классиками, воткнулись в меня, как два каленых строительных самореза. Я поежился, Ольга продолжила:



- Я четыре дня была в Москве, и все коллеги меня спрашивали: "А что там у вас? Война закончилась?".



Ольга отвернулась к окну. Там мимо нашего раздолбанного "жигуленка" медленно проползала трехкилометровая очередь к погранпереходу через линию фронта. На всех машинах были украинские номера - за ДНР-овские на Украине могут и посадить. Даже если они лежат в багажнике машины или под сиденьем.



Командный пункт батальона укрылся под какой-то дачей - за год он переезжает третий раз. Со стороны Украины вычисляли его расположение с квадрокоптеров и дом начинали методично разматывать (бомбить, обстреливать) в труху - мне показали останки прошлых КП. В этой даче какой-то добрый житель Донецка (до города езды - 15 минут) устроил вместо подвала бункер с перекрытиями из бетонных плит. Вход усилили и сделали "змейкой" - чтобы осколки не залетали. Судя по свежим и старым "цветкам" на асфальте, оставшимся от минометных прилетов, - не зря. В подвале порядок, уют - чуть пованивает углем красная печка, бренчит батарея телефонов, шипят рации, оперативная карта на стене завешена чистой простынкой. Пьем дрянной кофе и пытаемся говорить о "Минске". Ольга за моей спиной шепчется с батальонным медиком: "Противопростудных бы побольше, еще зима толком не началась, а все болеют... И омепрозол, от гастрита". Врач - мальчишка, непонятно даже, закончил ли он вуз? Припоминаю, что Донецкий медуниверситет еще летом получил российскую аккредитацию, вот уедет пацан на "большую землю" - кто здесь останется?



"ПОМИРАТЬ ЗДЕСЬ НЕ БУДУ!"



Спокойного разговора не выходит. Зам комбата взрывается сразу же:



- Я сюда пришел из Краматорска? Получу российский паспорт, и уеду в Рашку, куплю в Покровском (село под Ростовом, где выдают российские паспорта, - авт.) два метра жилплощади - чемодан поставить. Помирать здесь не буду!



В эту речь вклинивается комбат:



- Олег, ты хотел за сигаретами для ребят съездить? Так съезди.



Надеваем броники, каски, идем на "передок". По сухой траве растянуты бело-красные ленты, уже выгоревшие на солнце. Комбат объясняет:



- В августе какие-то штабные придумали обозначить такими лентами наши позиции. Для ОБСЕ. И чтобы с украинских беспилотников было лучше видно. Приказ есть приказ. Мы обозначили. Но не там.



На краю поселка перебегаем между разрушенными домами и ныряем под землю. В первом же повороте траншеи нас ждет "Дядя Коля". Жарко жалуется командиру:



- Опять начали разбирать нашу позицию из "сапогов" (станковых противотанковых гранатометов, - авт.). У меня в предполье уже все противопехотки (противопехотные мины, - авт.) сработали, стена у дзота поехала…



Как мне объяснили, эта такая тактика украинских вояк - методично долбят в какое-то укрепление, а когда его начинают восстанавливать, ночью, как правило - засекают людей тепловизором и накрывают из всех стволов. Погибшие, раненые - бывает до пяти человек за раз…



"Дядя Коля" берет меня в оборот и тащит бесконечными траншеями - показывает свое хозяйство. Просто председатель колхоза и заезжий журналист. В одном из проходов на крюках лежит "Дончанка" - крупнокалиберная снайперская винтовка местного производства, по сути - перестволенное противотанковое ружье времен Великой Отечественной. Рядом - самодельный перископ из серой канализационной трубы. Я трогаю "Дончанку":



- Отдача сильная? "Дерется"?



- Веришь, 15 патронов отстреляешь, потом три дня как чумной бродишь…



До позиций противника 300 метров. "Дядя Коля" стволом пулемета показывает мне на полуразрушенное двухэтажное здание:



- Повадились под это здание выкатывать броню и по нам садить. Ну я нашел газовый баллон, шары от подшипников, запустил… Два дня сидели как мыши!



Я говорю искренне:



- Дядь Коля, а ведь вам нравится воевать-то!



Он не соглашается.



- Нет, братик, ты не прав. Я сельхозинститут закончил, 20 лет МТС руководил, потом колхозом. Я просто люблю, чтобы полный порядок был. И на войне тоже.



"НЕ ОТСТУПАЕМ. НО И НЕ МОЖЕМ НАСТУПАТЬ"



Александр Ходаковский, "Скиф", "Сергеич" - наверное, последний командир "первой волны" оставшийся в живых. Создатель первого боеспособного подразделения ДНР - батальона "Восток". Он был в страшных контрах с бывшим главой республики Александром Захарченко нет-нет, да встретишь машину с налписью "Восток", хотя батальон давным-давно расформировали. Мы знакомы с той далекой весны 14-го, может поэтому разговор получился откровенный. "Скиф" возится с кофеваркой в своем кабинете. Кабинет не изменился, но пустоват. Скорее всего, он сам бывает здесь редко. Я встретился со "Скифом" на бывшей базе донецкой "Альфы", до войны Александр Ходаковский был ее командиром. Говорим о людях, до сих пор держащих фронт:



- Через меня, через батальон, прошло тысяч 8 человек, с каждым я беседовал, выяснял мотивацию, и заметил, что она в людях часто неизъяснима словами и скрыта глубоко. Мы же понимаем, что дело не в Майдане, не в свержении Януковича. Нет. Мы осознали цивилизационную разницу. На Майдане не было советских флагов и Георгия Победоносца, а у нас были - и нам никто не диктовал список нашей атрибутики.



- Все изменилось, - горько замечаю. - Мне не очень понравились настроения на передовой. Я, например, не ожидал там услышать слово "Рашка"…



- У нас процентов 40 ополчения - люди с "тех" территорий, из-за линии фронта. Кто с семьями, снимают какие-то углы, потому что доходы очень низкие. Если "Минск" выполнят, они окажутся в сложном положении. Есть еще "пятнадцатитысячники" (зарплата рядового в республике - 15 тысяч рублей, - авт.), эти люди пошли на фронт от безысходности, у нас плохо с экономикой. Это не те добровольцы 14 года, которые оружие отбирали у противника. Люди, которые сидят в окопах годами, не пойдут в атаку… Мы в цугцванге. Инерция закончилась. Не отступаем, но и не можем наступать.



"ЦУЦВАНГ С ОБЕИХ СТОРОН"



- Украина выполнит "Минск"? Заберет Донбасс?



- Я человек циничный - простых и быстрых вариантов не вижу, - отвечает Ходаковский.



Первое разведение войск в поселках Золотое (ЛНР) и Петровский (ДНР), которые состоялись этой осенью, его не убедили: "Силы численностью до взвода, оставившие позиции, это не показатель". И в то же время замечает, что еще пару, изготовившуюся выбивать украинских же националистов с позиций.



При этом, Ходаковский считает, что Украина будет затягивать "Минск" на сколько это возможно: "У нее просто нет сил взвалить на себя две истерзанные войной области". А поводов затянуть - навалом:



- Вообще было бы интересно посмотреть, как Украина выполнит два самых важных пункта соглашений: "Особый статус Донбасса" и "Амнистию", - говорит "Скиф". - Мало что-то принять в Раде, исполнение этих пунктов невозможно без прямых переговоров с ДНР и ЛНР.



Это долгожданное повышение ставок. Руководство республик станет субъектами прямых переговоров с Украиной первый раз за почти 6 лет. Раньше Киев умело уклонялся, говорил через посредников. А теперь - только глаза в глаза.



- Договорятся? - спрашиваю "Скифа".



- Главный пункт борьбы сейчас в чем? Украина хочет изменить последовательность "минских соглашений". Очень они хотят сразу взять под свой контроль границу с Россией. И единственное, что нам нужно – чтобы Россия, как гарант, ни на пядь не отступила от жестких формулировок "минска" и их последовательности. Если Россия покажет неуступчивость, а Украина – неспособность, начнется иное развитие.



- Какое?



- Очередная смена власти Украины при попытке объявить амнистию Донбассу. Украина уже показала, что не может жить без "приключений". Хотя, внешнее управление может смуты и не допустить…



Действительно. Цугцванг с обеих сторон. В новую большую войну не верит: "Никто не хочет получить кровавую бойню в плотной городской застройке". Есть другие методы известные спецслужбисту:



- Будут какие-то внедрения, диверсии. Нас попытаются разбавить или переформатировать идеологически, - говорит "Скиф". - Сначала - без бандеровщины. Вот, как в Славянске работают с населением - грантами рыхлят почву, не спешат, не давят.



- Вы, в итоге, что для себя решили?



- Оставаться на Донбассе сколько возможно и отходить только с боем.



"ЗЕЛЕНСКИЙ СКАЖЕТ - СТРОИМ СТЕНУ!"



В Донбассе в разгаре информационная война. Фронт не двигается, несмотря на обстрелы, стабильный поток погибших и стратегию Украины "прыжок лягушки" - медленное вытеснение противника. О таких "прыжках" хорошо рассказывать с трибуны в Раде. А на фронте все эти "прыжки" вызывают солдатскую ненависть, потому что платят за них кровью. И на 6-й год войны не понятно - зачем? Поэтому основные бои идут в интернете.



Пока я был в Донбассе, тут разгонялась новость о введении обязательного украинского языка в школах. Погуглил - внятных концов не нашел, значит вбросили специально. Новость генерировала тонны ненависти и все закончилось предсказуемо - глава ДНР вообще предложил сделать русский язык - единственным государственным. Не сомневаюсь, что перед этим решением было изучение общественного мнения.



С трудом, но встретился со старым товарищем, киевлянином и бывшим ополченцем, участником обороны Славянска Даниилом Бессоновым. Несколько лет он был спикером армии ДНР, сейчас - первый зам министра информации. Военную форму сменил на хипстерское суконное пальто. Правда, карман оттягивал пистолет.



- Понимаешь, - объяснил мне Даниил. - Убьют, ладно, я готов. а вот сдаваться живым, я не согласен. И еще, за мной присматривают, даже если я этого не замечаю.



- А на выполнение "Минска" согласен?



Даниил вздохнул, и начал "с сотворения мира":



- Зеленский, это человек Коломойского. Коломойский, несмотря на эпатаж, умный и уверенный в себе олигарх. Зеленский говорит: "Сделаю Украину великой и уйду". Это все понты для приезжих. Мое мнение, у них одна задача - вытрясти из страны с разваленной экономикой все, что осталось.



- А осталось немного.



- Там работают сразу два плана. Первый - освобождение Украины от людей, и получение прибыли там, куда не добрался пан Порошенко. Призывы к миру - имитация для Запада", это очень долго и трудно - это годы. А времени у них - всего пять лет.



Поэтому Зеленский-Коломойский закончат войну за год. Просто отгородятся от Донбасса стеной. Будет второе Приднестровье или вторая Абхазия.



- А как они выкрутятся из "Минска"? Бумаги-то подписаны!



- Единственный способ не выполнять "Минск" - выставить гарантированно невыполнимые условия. После чего Зеленский скажет: "Я сделал все что мог, строим стену". Они уже начали вбрасывать мысль: "Донбасс - зараженная территория".



- Построят стену. Но у кого-то мама в Краматорске. Ты вообще из Киева. Где строить стену?



- Вопрос открытый. Но если Донбасс отгородят и не будет войны - сюда зайдет крупный бизнес. И тогда Донбасс присоединит Украину, а не наоборот.



- Да, мне уже говорили, что Россия планирует увеличить инвестиции в три раза. Что уже привели банковские реквизиты к российским стандартам... Так не бросают.



- Бросит Россия, как же. Ты можешь представить, сколько она тратит на социалку в республиках? Россия вытянет нас, тут есть куда вкладывать. Есть заводы, ресурсы, кадры. Главное, чтобы войны не было...



"НАМ НУЖНА НОРМАЛЬНАЯ УКРАИНА"



Донбассом занимается немало известных политологов, и только один живет в самом центре событий, в Донецке. Андрей Бабицкий, в Южной Осетии - о "непризнанных территориях" знает все. И он удивил меня своим оптимизмом, хотя я начал с козырей:



- Помнишь, в 14 году, были такие листовки у ополченцев - "Никогда не сдавайся!". Цапля заглотила лягушку, а та - душит ее лапками? Мне кажется, Украина нас переиграла, решив выполнить невыполнимый "Минск". И теперь мы в капкане.



Андрей не согласился:



- Почему в капкане? В "Минске" прописаны пункты. Первый - прекращение войны. Второй - самостоятельная жизнь Луганска в своем правовом поле.



- Что это значит?



- Свои законы и суды, своя милиция - по сути, армия. Донбасс отгораживается от Украины. Почему это выгодно Украине? Она не может выиграть эту войну. Она теряет людей и ресурсы. Продолжение войны кормит только нацистов. Россию абсолютно устраивает выздоровление Украины, которое непременно начнется после войны. Россию устраивает автономный Донбасс, который начнет полнокровно жить.



- Тогда почему люди в Донбассе считают, что "Минск" - это конец? И пять лет войны не имели смысла?



- Я объясню. Выполнение "Минска" - это не понижение статуса республик до ОРДЛО (Особых районов Донецкой и Луганской областей - формулировка "Минских соглашений", - авт.), это не возвращение Украины в Донбасс. В "минских соглашениях" нет ни слова, что нужно расформировать государственные образования, имеющие Конституцию. Пусть украинцы называют их, как хотят. Главное, что прописано в "Минске" - мы ограждены своими законами.



- Но Украина все видит по-своему.



- Да, к выборам в Донбассе должны быть допущены все украинские партии, украинский ЦИК же сказала Киеву - "обсуждайте это с Донбассом". И Донбасс этими переговорами обретает субъектность. ОРДЛО сможет вступать в легальные отношения с любым государством.



- А интеграция с Россией?



- Она продолжается. Кто заставит республики отказаться от движения в Россию? И как? Люди просто не могут понять, что "Минск" создает законный щит для ДНР и ЛНР. И Украина его не пробьет. Я вот обсуждал с председателем Народного совета ДНР украинский "Закон о земле". Так он не действует на Донбассе. Здесь действуют наши законы - ни пяди земли!



- Есть ощущение, что Запад изменил отношение к этой войне?



- Да. Украина под жесточайшим прессингом Европы. Война Европе надоела. Европа в клинче с США. Америка". "Минск" избавит Европу от помощи Украине, где уже просто не могут управлять экономикой без внешних займов.



- Все благостно у тебя получается… А как же мечты украинских политиков - перевешать всех сепаратистов?



- Это маргиналы, которые сейчас вытесняются на окраину политики. Я все время привожу в пример Грузию. Когда в 2012-м Саакашвили проиграл выборы, националистов смели в один момент. А они были аналогом украинских националистов, держали в страхе всю Грузию. И Грузия была тогда репрессивным государством, не уступающим азиатским деспотиям.



Мы слишком преувеличиваем мощь националистов на Украине. Очистка от них будет быстрая, вопреки их грозными заявлениям в телевизоре. А нам что нужно? Нам нужна нормальная Украина. Источник - КП

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1575988020

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 ноября 2019 года №818

- "Правительственный час" в Мажилисе: "Об эффективности реализации государственной политики по адресной социальной помощи"

- Елбасы встретился с народной артисткой СССР, оперной певицей Бибигуль Тулегеновой

- Деньги ЕНПФ надо вкладывать в инфраструктуру, а не в бизнес - Своик

- Заявление Председателя НБРК Досаева Е.А.

- Кадровые перестановки

- Эх, заживем!

- Минсельхоз упростил порядок выхода из кредитных товариществ

- Казахстан поддержал дополнительное сокращение добычи нефти на 500 тыс.барр/сутки в рамках Соглашения ОПЕК+

