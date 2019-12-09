Транзит власти в Баку: Мехрибан Алиеву готовят в "железные леди"

17:31 10.12.2019

В Азербайджане можно наблюдать преемственность власти и одновременно ее транзит. Позиции клана Пашаевых во главе с первым вице-президентом республики Мехрибан Алиевой усилились, девять важных постов в аппарате президента Ильхама Алиева занимают люди, имеющие отношение к клану Пашаевых. Об этом сегодня, 9 декабря, на встрече с журналистами в Ереване заявил армянский военный аналитик Карен Вртанесян.



Все идет к тому, что Ильхама Алиева на высшем государственном посту крупнейшей закавказской республики сменит именно его супруга, ныне второе по рангу должностное лицо Азербайджана, полагает эксперт. По его словам, почва для транзита власти готовится уже давно, и часть этой работы охватывает карабахское направление политики Баку.



"В глазах азербайджанского общества для Мехрибан Алиевой должен создаваться имидж „железной леди", она должна попытаться стать жестче своего супруга. А это, в свою очередь, означает, что можно ожидать создание образа „воинствующей Мехрибан"", - сказал Вртанесян.



Оценивая вероятность возобновления военных действий в зоне карабахского конфликта, Вртанесян отметил, что Азербайджан ни на минуту не переставал готовиться к войне.



"С февраля-марта 2019 года азербайджанская сторона вернулась к старой милитаристской риторике, в плане угроз ничего не изменилось. Мы должны понимать, что существует угроза войны, и возможные уступки с армянской стороны воспринимается как признак слабости", - считает военный эксперт.



Как сообщало EADaily, супруга премьер-министра Армении Анна Акопян пригласила жену президента Азербайджана Мехрибан Алиеву в карабахскую столицу Степанакерт. Как отметила 4 декабря Акопян, если Алиева примет это приглашение, то она готова посетить Баку. По ее словам, армянская сторона "знает, как принимать гостей".



"Мы можем обеспечить мугам (несколько дней тому назад Алиева в своем телеграм-канале написала, что ее мечта - послушать мугам* в Карабахе. - Ред.), она может послушать", - сказала Акопян. Однако если Мехрибан Алиева "под послушать мугам в Карабахе" имеет в виду войну, то эта мечта останется неисполнимой, подчеркнула первая леди Армении.



"Если они начнут войну, то, вероятно, появятся новые территории, где слушать мугам станет мечтой", - отметила она, напомнив, что есть один путь - "мир и добрососедские отношения с Арцахом (армянское историческое название Нагорного Карабаха. - Ред.), взаимные визиты в качестве гостей".



*Один из основных жанров азербайджанской традиционной музыки.