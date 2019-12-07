О пиратах Каспийского моря, - Ильга Мехти

18:46 10.12.2019

В Туркмении любят танцевать "кушт-депти". На мокром от прибоя песчаном берегу Каспия этот танец особенно живописен: в старинных нарядах, в платках ручной работы отменно выплясывают и дедушки, и бабушки, и дети. Зрелище, скажу вам, непередаваемое, энергетически захватывающее, хотя это лишь "перифраз" старинного культового обряда, во время которого местные дервиши, а их в старину много "гнездилось" на островах, доводили себя до экстаза, необходимого для общения с небесными покровителями. А вот на самом большом острове в старину селились совсем не богомольцы. Речь идет о Челекене, который был островом, теперь полуостров и получил недавно древнее имя Каспия -Хазар.



С самых отдаленных времен остров Челекен был известен как "трухменский". Это было место, где раздольно жили туркмены. На просторах родного Каспия ловили рыбу да охотились, занимались верблюдоводством и, известно, что не гнушались пиратством, впрочем, как и их соседи-персы. Но пользуясь уединенностью острова, на нем свили себе гнездо и шайки морских разбойников, грабивших суда с товарами, шедшие в Астрахань. В книжке, изданной более ста лет назад, скромно озаглавленной "На границах Средней Азии. Путевые очерки в трех книгах", автор полковник Дмитрий Николаевич Логофет пишет: "На Челекене в свое время проживал атаман Стенька Разин со своею вольницею понизовою. Крик "Сарынь на кичку" часто раздавался на волнах синего моря Хвалынского, наводя панический ужас на персидских купцов-мореходов. Имя грозного удалого атамана до сих пор не исчезло из памяти туземцев, и описание его удалых налетов встречается в преданиях и сказках челекенцев".



Легендарная личность удалого атамана и бунтаря Степана Разина до сих пор привлекает огромное внимание современников. Например, куда он спрятал награбленное? Он стал героем фольклора, а уж песню о нем знают многие.

А началось все весной 1667 года, когда казаки со своим предводителем Степаном Тимофеевичем отправились к Каспийскому морю. Но персы не дремали, потому казакам пришлось выдержать несколько боев, где погиб друг Разина - Сергей Кривой, а чуть позднее произошло сражение, вошедшее в историю под названием Бой у Свиного острова. Именно в этом сражении, по легендам, в плен к разинцам попала та персидская княжна, которую Степан Разин, как поется в известной песне "Из-за острова на стрежень…", бросил с корабля в воду.



Интересно, что в середине прошлого века этой историей заинтересовался министр иностранных дел СССР А.А. Громыко - перед предстоящими переговорами с иранцами решил проверить не помешают ли им некоторые "темные страницы" российского прошлого. Проведенные спецслужбами исторические разыскания, показали, в зоне ответственности атамана каких-либо знатных персиянок казаки в полон не брали. Конечно, можно с недоверием отнестись к исследовательской деятельности "историков в погонах", от которых ожидали определенного результата и они именно его и выдали. Но исследователи также вспоминают, что разинские струги ходили и к юго-восточному берегу, который туркмены всегда считали своим и не признавали персидским владением. Там тоже, после налетов, пылали поселки и кочевья, а жители лишались скота и пропитания.

В богатстве и славе возвращался Стенька Разин на Волгу. Струги были нагружены добычей и пленными. Где же захватил атаман свою полонянку, которую бросил в воду, как жертву могучей Волге? Была она персиянка или, может быть, из туркменских племен? Этого никто уж не узнает. Народная молва окрестила ее персидской княжной, пусть ею и остается…



А для нас это только возможность рассказать об истории этого края. И подумать над тем, почему песня, воспевающая дикий поступок пьяного пирата, любима не только простым народом, но и знаменитыми певцами. А девушка-то ведь утонула.

Все просто, ведь и сейчас многие восхищаются фильмами о пиратах. Удаль, харизма нравятся простому народу.



Ильга Мехти

7.12.2019