Как и куда послать ВАДа и чиновников-"мутьков", - Сергей Лукьяненко

18:50 10.12.2019

Большой спорт надо отдать на откуп бизнесу



Современный "большой спорт" (в большинстве своих видов) является не демонстрацией возможностей человека, а демонстрацией возможности науки.

Сам спортсмен после карьеры в "большом спорте" – выжат насухо, особенно если задержался уйти.

Для обывателя польза от "большого спорта" – ровно та же, что для римского плебса. "Зрелища!" Современные гладиаторы портят здоровье на аренах.



Для государства (любого) – предмет гордости: "Смотрите, какая у нас сильная здоровая нация!"

Если некое государство становится объектом пристального внимания и давления – то и "большой спорт" обязательно отгребет. При технологической и фармакологической отсталости, плюс отсутствие патриотизма и чиновниках не на своем месте – "большой спорт" отгребет по самое не балуйся. Ну и, опять же, если государственные чиновники принимают позицию "терпи, родная, авось обойдется" и соглашаются каяться, выступать под белыми флагами и т. д. – давить будут дальше. До упора. Со всем характерным для Европы и США сладострастным остервенением.



Соответственно обе свои полезные функции "большой спорт" уже не выполняет. Это и для государства позор, и для граждан стыд и разочарование.

Единственным реально возможным методом противодействия такому давлению (если страна не является державой, с которой реально страшно ссориться – типа США или Китая) является полный уход из-под удара. Полный уход – это когда объект давления вообще исчезает.

Финансирование "большого спорта" отдается на откуп частным корпорациям, спонсорам и т. д. Государство же освободившиеся деньги тратит на развитие массового спорта, строительство спортзалов, бассейнов, стадионов (бесплатных!) в мелких и крупных городах. Что всяко полезнее для населения и улучшения общего настроения граждан. Ну и исчезает возможность давления.

Вот такое у меня мнение о "большом спорте" и сложившейся ситуации. Спортсменов мне жалко, но какого-нибудь сельского паренька, который спортзал видел только по телевизору, или работяг из мелкого городка, у которых единственно возможный спорт – распитие пива, еще более жалко.



Разумеется, мое мнение является исключительно моим мнением – фантастическим и несбыточным. Считайте, что это просто наброски для будущей ненаписанной книги.

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Сергей Лукьяненко

писатель

10 декабря 2019,