Мэрия Ахшабада утвердила "правильный" дизайн Новогоднего зверя, совсем непохожего на крысу

00:10 11.12.2019

Мэрия Ашхабада утвердила дизайн крысы к новогодним торжествам



2020 год – год белой металлической крысы.



На днях мэрия Ашхабада утвердила дизайн крысы (мыши?) к предстоящим празднованиям.



В столице уже начали устанавливать новогодние елки, однако мышей пока нет.



Как известно, в связи с тем, что президент Гурбангулы Бердымухамедов является поклонником восточной астрологии, каждый год перед новогодними праздниками Ашхабад украшают символами следующего года по восточному календарю.



В прошлом году в городе были установлены фигуры и развешаны плакаты свиней, годом ранее символом была собака - в столице были установлены фигурки алабая.