 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 11.12.2019
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Вторник, 10.12.2019
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17:02  "Ты - казашка. Гордись!". Депутатка Каракат Абден сочинила скандальную книжицу
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09:31  РосАрмия развернула еще один ударный батальон морпехов на Каспиии - "ориентированный на ЦА"
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Понедельник, 09.12.2019
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21:38  Улетела кукушка. Экс-кыр-преза Атамбаева направили на психиатрическую экспертизу
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Мэрия Ахшабада утвердила правильный дизайн Новогоднего зверя, совсем непохожего на крысуМэрия Ахшабада утвердила "правильный" дизайн Новогоднего зверя, совсем непохожего на крысу
00:10 11.12.2019

Мэрия Ашхабада утвердила дизайн крысы к новогодним торжествам

2020 год – год белой металлической крысы.

На днях мэрия Ашхабада утвердила дизайн крысы (мыши?) к предстоящим празднованиям.

В столице уже начали устанавливать новогодние елки, однако мышей пока нет.

Как известно, в связи с тем, что президент Гурбангулы Бердымухамедов является поклонником восточной астрологии, каждый год перед новогодними праздниками Ашхабад украшают символами следующего года по восточному календарю.

В прошлом году в городе были установлены фигуры и развешаны плакаты свиней, годом ранее символом была собака - в столице были установлены фигурки алабая.

Источник - Хроника Туркменистана
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