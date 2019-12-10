Эрдоган меняет этнический состав северо-востока Сирии, - В.Мухин

00:32 11.12.2019

Курды готовят для турецкой армии "коктейли Молотова"



Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"

10.12.2019



Бойцы Сирийских демократических сил намерены дать отпор "оккупантам".

Начавшийся во вторник в Нур-Султане диалог по урегулированию конфликта в Сирии в Астанинском формате омрачается действиями Турции. Как сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, турецкое руководство начало работу по расселению сирийских беженцев в районах на севере Сирии. "В районы Сирии, которые стали полностью безопасными, на сегодняшний день уже вернулись 370 тыс. человек по собственному желанию. Мы начали работу по строительству поселений на территории между городами Рас-эль-Айн и Тель-Абъяд, где на первом этапе сможет разместиться миллион человек", – заявил Эрдоган.

Сирийский Центр мониторинга прав человека подтвердил факт начала перемещения больших групп гражданских лиц, в основном предположительно беженцев, из Турции на север Сирии. В центре, как передает агентство Kurdistan.today, также считают, что "такие масштабные действия как минимум на порядок увеличат плотность населения на территориях, которые оккупировала Турция. При этом изменится его этнический состав".

Согласно официальным данным, в Рас-эль-Айне до конфликта проживало около 30 тыс. человек, в Тель-Абъяде – около 15 тыс. В совокупности с учетом немногочисленных населенных пунктов на территории, которую заняли турецкие войска к востоку от Евфрата, проживало не более 100 тыс. жителей. В основном курды и арабы. Кроме них в регионе живут ассирийцы, армяне и чеченцы. При этом превалировало курдское население. Оно же было представлено в местных органах власти, сформированных в 2016 году в составе самопровозглашенной Демократической Федерации Северной Сирии (ДФСС).



Сейчас же, после оккупации северо-востока Сирии Турцией, там с помощью Сирийской национальной армии (СНА) сформированы протурецкие органы власти. А многие курдские, ассирийские и армянские семьи покинули свои дома. На их место Эрдоган и планирует расселить (и уже расселяет) сирийских беженцев – в основном арабов и этнических турок, туркоманов и представителей других тюркских народов. Они, как полагают в Анкаре, выдавят оставшихся в регионе курдов. Турецкий лидер планирует в оккупированной зоне построить дома, больницы, школы. И требует на эти цели от стран Европы 27 млрд долл. (см. "НГ" от 03.12.19).



Как передало новостное агентство Anadolu, в заявлении, сделанном по турецкому телевидению, "Эрдоган обвинил Евросоюз в невыполнении обещаний по финансовой поддержке Турции в вопросе с беженцами, а также подчеркнул, что беженцы будут перемещены в города, находящиеся под полным контролем турецкой армии и протурецкого ополчения".

Как известно, ряд стран, в том числе Иран, оккупацию Турцией северо-востока Сирии осудил. Москва, подписав в октябре 2019 года меморандум, остановивший начатую Анкарой военную операцию "Источник мира", пока хранит молчание. Но по всему видно, что РФ, как и режим президента Сирии Башара Асада, недовольна агрессивными действиями Турции.



В то же время Эрдоган уже несколько раз упрекал Россию и США в том, что они не смогли обеспечить отвод подразделений Сирийских демократических сил (СДС) из так называемой буферной зоны. "Там (на севере Сирии. – "НГ") все идет к лучшему, но не так, как нам хотелось бы… Нужно оттуда вычистить террористов, мы сказали об этом и РФ, и США. Но ни Россия, ни Америка не смогли это осуществить. Поэтому мы стали сами решать этот вопрос", – заявил Эрдоган в эфире телеканала TRT 9 декабря.

Другими словами, турецкие войска и силы СНА продолжают локальные боевые действия с сирийской правительственной армией и подразделениями СДС. Интернет-портал Halab Today приводит в связи с этим слова министра обороны Турции Хулуси Акара, который заявил, что, "согласно имеющимся у разведки данным, отряды курдских боевиков не покинули территорию зоны безопасности в полном составе, как было оговорено в рамках соглашений с РФ". Мол, поэтому турецкие войска и воюют против СДС, а заодно и против войск Асада.



Командующий СДС Мазлум Абди заявил, что все подчиненные ему подразделения отведены на 30 км от турецкой границы, а боевые действия против турецких войск и СНА ведут силы, которые ему не подчиняются. Между тем эти силы в лице курдских партизан наносят немалый урон турецким войскам. Сирийские СМИ и соцсети сообщают, что во вторник "совершено нападение на отряд протурецких сил у поселка Мараназ на севере провинции Алеппо и нанесен ракетный удар по жилому кварталу Африна". Twitter-канал @shahednewskw заявляет о новых перестрелках курдов с силами СНА к северу от города Тель-Тамр и подрыве ими мины в окрестностях Рас-эль-Айна. Сообщается, что партизаны заготовили "коктейли Молотова" для применения против подразделений турецкой армии, которая должна будет вместе с российской военной полицией вести патрулирование в буферной зоне.



В руководстве СДС считают, что именно "из-за боязни быть атакованными со стороны СДС", а не из-за плохой погоды "турецкая сторона в минувший понедельник отказалась от проведения совместного с подразделениями РФ патрулирования зоны безопасности на северо-востоке Сирии".