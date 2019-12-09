В "неприметный ангар с многочисленными датчиками". В казахстанский Елба-банк ядерного топлива закатали вторую партию отходов

00:37 11.12.2019

Вторую партию урана привезли в Казахстан на хранение

Все имеющиеся опасения специалисты называют беспочвенными, в том числе и информацию о, якобы, радиоактивном излучении от цистерн.



Вторую партию низкообогащенного урана сегодня привезли в Казахстан. Храниться она будет в банке ядерного топлива, расположенного в Усть-Каменогорске, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Вокруг его открытия было немало споров, звучали опасения: как соблюдаются требования безопасности на этапе транспортировки и в процессе хранения, а также кто за этим следит.



Неприметный ангар с многочисленными датчиками и решетками - одно из самых охраняемых мест не только в Усть-Каменогорске, но и в целом по стране. Здесь будут хранить 90 тонн низкообогащенного урана. Доставляют сырье в цистернах. Всего их в банке разместят 60.



- Цилиндры, прежде чем загружать материалы, и бросали с 20-метровой высоты, и в огне, и в воде они не тонут. В принципе, по международным стандартам это очень прочные цилиндры, и выход в атмосферу каких-либо радиоактивных веществ вообще исключается, - объясняет заместитель председателя комитета атомного и энергетического надзора и контроля министерства энергетики РК Гумар Сергазин.



"А что будет если...", большая часть вопросов представителям международного агентства по атомной энергии, начинается именно так. Но все опасения специалисты назвали беспочвенными, в том числе и информацию о, якобы, радиоактивном излучении от цистерн. Если бы оно было, мы бы тут не стояли, заключает руководитель проекта Марта Феррари и с большим удовольствием рассказывает о преимуществах.



- Это средство - крайние меры, для того, чтобы предоставить ядерное топливо странам, которые не могут по каким-либо причинам купить его из других источников, поэтому это является очень важным проектом для обеспечения поставок урана во всем мире, - говорит исполняющая обязанности руководителя проекта "банк низкообогащенного урана МАГАТЭ Марта Феррари.



Создание банка ядерного топлива – это шаг к международной безопасности и режиму ядерного нераспространения. Ведь теперь запасы низкообогащенного урана для всех 170 стран-участниц МАГАТЭ будут храниться только здесь. Из этого объема, возможно произвести топливо только для загрузки одного реактора. Поэтому порядок выдачи того, что находится в этом здании, будет четко регламентировать Международное агентство по атомной энергии.



Как только все ячейки в банке ядерного топлива будут заполнены, ворота закроют. Откроют их в следующий раз только тогда, когда какая-либо страна подаст заявку в МАГАТЭ на выделение определенного количества гексафторида урана, и МАГАТЭ ее одобрит.