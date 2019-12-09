Иранская болезнь Трампа, - Д.Ларисон

00:46 11.12.2019

Иранская болезнь Трампа



Президент США готовит новую войну, продолжая слать войска в Персидский залив вопреки собственным обещаниям?



Как будто для того, чтобы подтвердить мою точку зрения, газета The Wall Street Journal сообщила, что Дональд Трамп может посылать еще пару десятков тысяч военных на Ближний Восток, действуя тем самым в рамках своей обанкротившейся политики в отношении Ирана.



Сама новость, опубликованная влиятельным изданием, звучит так: "Администрация Трампа рассматривает возможность значительного расширения военного присутствия США на Ближнем Востоке, включая еще десятки кораблей, другую военную технику и еще 14?000 дополнительных военнослужащих для противодействия Ирану, заявили представители США). Развертывание может удвоить количество военнослужащих США, которые были отправлены в регион с начала наращивания войск в мае. Ожидается, что президент Трамп примет решение о новом развертывании уже в этом месяце, сообщили эти чиновники. Правда, предполагают они, направленный в регион Персидского залива воинский контингент может быть немного меньше заявленного.



Дональд Трамп, в преддверии президентских выборов следующего года, да еще разгорающегося дела об импичменте, уже давно стремится всячески избегать новых конфликтов. Но в отношении Ирана (отчасти под влиянием Израиля) он убежден в необходимости противостоять угрозе, которую его помощники видят в политике Тегерана.



Отправка большего количества войск на Ближний Восток (как часть навязчивой идеи "усмирения" Ирана) заключает в себе большую часть того, что не так с внешней политикой Дональда Трампа. Это ненужный и опасный шаг, причем последствия такого решения легко просчитать, изучив предыдущие ошибки президента. Больше того, он не имеет ничего общего с обеспечением безопасности Соединенных Штатов.



Механизм "раскачивания лодки" довольно прост. К примеру, Трамп несет ответственность за эскалацию напряженности в отношениях Вашингтона и Тегерана благодаря развязанной им экономической войне против Ирана. При этом в ответ на созданный им же кризис он неустанно расширяет военное присутствие США в регионе Персидского залива, что делает конфликт двух стран еще более вероятным. Нынешнего обострения не произошло бы, если бы Трамп не отказался от Совместного всеобъемлющего плана действий JCPOA (политическое соглашение между Ираном и группой государств, известных как 5+1, относительно ядерной программы Ирана, - прим. пер.) и не ввел очередные санкции. При этом каждое новое развертывание войск в регионе еще более обостряет ситуацию, и усложняет поиск путей мирного урегулирования.



Размещение большего количества военных судов и войсковых подразделений в Персидском заливе ставит уже потенциально взрывоопасную ситуацию на грань войны, которая может вспыхнуть из-за несчастного случая или недоразумения. Увеличение военного присутствия США в регионе наверняка приведет к тому, что иранское правительство примет собственные адекватные меры, которые могут быть неправильно истолкованы или использованы в качестве предлога для начала войны. Отсутствие каких-либо регулярных каналов связи между иранским и американским правительствами значительно повышает вероятность начала боевых действий после любого малозначительного инцидента. В любом случае, размещение новых военных подразделений в регионе - это пустая трата ресурсов. При этом, такая политика ставит под угрозу жизни тысяч американцев без веской причины.



Одержимость администрации Трампа идеей "усмирения Ирана" совершенно несоразмерна силам и возможностям этой страны. Наращивание военной мощи США в регионе Персидского залива, которое произошло в этом году, также полностью противоречит президентской риторике о скором возвращении американских войск домой. Вместо того, чтобы выводить войска из других стран, и сосредоточиться, наконец, на внутренних проблемах, Трамп продолжает отправлять солдат за границу ради иррациональной политики, которую правильнее было бы назвать одержимостью.



Даниэль Ларисон

Перевод Ильи Прохорова.

Источник The American Conservative.