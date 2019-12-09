"Модель мира Н.Назарбаева". Елбасизм приобретает все более забавные формы

00:48 11.12.2019

Во имя мира и согласия. Центр Н.Назарбаева расширяет международное партнерство



28 ноября Центр успешно организовал и провел Международную конференцию "Модель мира и толерантности Н.Назарбаева".



Казахстан ставит перед собой большие амбициозные цели, одна из них – продвижение в мире казахстанской модели межконфессионального и межцивилизационного мира и согласия, передает zakon.kz.



Достижение ощутимых результатов в данной сфере занимает десятилетия и требует четкий консенсус мнений. Именно поэтому в настоящее время Центром Н.Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога ведется работа по укреплению отношений с наиболее крупными игроками в данной сфере.



С момента создания, Центром ведется активное взаимодействие с международными структурами, организациями и центрами для выработки единой фронт-линии в решении задач продвижения межконфессионального диалога. Были заключены меморандумы с Международным институтом Культурной дипломатии (ОАЭ) и Международным исламским университетом (Пакистан), а также соглашение о партнерстве с Альянсом цивилизаций ООН.



Договоренности нацелены на проведение совместных мероприятий по скоординированному продвижению на международных площадках целей и задач Съезда лидеров мировых и традиционных религий, налаживанию миростроительства и гармонии на планете.



Следует отметить, 18 сентября в Нур-Султане, во Дворце мира и согласия, под председательством спикера Сената, Руководителя Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Дариги Назарбаевой было проведено ХVIII заседание Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.



28 ноября Центр успешно организовал и провел Международную конференцию "Модель мира и толерантности Н.Назарбаева", приуроченную Дню Первого Президента и Международному дню толерантности.



11 декабря планируется IV Заседание Собрания представителей религиозных объединений Казахстана на тему: "Духовные скрепы Независимого Казахстана и его народа".