Санкциями по спорту Запад пытался еще с СССР бороться, - А.Анпилогов

08:42 11.12.2019

Россию назначили виноватой

с какой целью российских спортсменов опять лишили международных соревнований

Алексей Анпилогов



10.12.2019



9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил Россию права участия в крупных международных спортивных мероприятиях на четыре года.

Формальной причиной такого решения стали подозрения в адрес России, которую снова обвинили в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, в связи с чем была повторно запущена процедура признания российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующей кодексу WADA.



Интересно, что "подозрения" касались по-прежнему периода 2006-2014 годов, когда у руководства РУСАДА стоял знаменитый перебежчик Григорий Родченков, уничтоживший около 1000 проб мочи из архивов Московской лаборатории. Базировались выводы WADA также на том, что в том варианте компьютерной базы LIMS с записями антидопинговых анализов, которая была передана в распоряжение WADA в январе 2019 года, имелись якобы расхождения по сравнению с тем вариантом, который вывез за рубеж Родченков во время своего бегства. Опять-таки, как и в случае с уничтоженными пробами мочи, выводы WADA были подчеркнуто односторонними - "мы знаем, что должно быть в базе, а у вас этого нет!"



Насколько сам Родченков заинтересован в сокрытии правды - вопрос по-прежнему открытый. В докладе независимой комиссии WADA, опубликованном в 2015 году, утверждалось, что Родченков был частью обширной схемы по вымогательству денег у спортсменов за сокрытие положительных проб. Не все в порядке у Родченкова и в России - против него и его сестры Марины Родченковой еще в 2011 году были возбуждены дела о незаконном обороте запрещенных допинговых препаратов. Следствием было установлено, что Родченков неоднократно предлагал передать агентству WADA базу данных первичных результатов тестирования спортсменов в обмен на денежное вознаграждение, убежище в США или Канаде и гражданство одного из этих государств.



В любом случае понятно, что по событиям прошлого Россия и российский спорт уже понесли жестокое наказание - российских спортсменов многократно заставляли проходить дополнительные допинг-пробы, олимпийцы из России на ряде международных соревнований, включая Зимние Олимпийские игры 2018 года, вынужденно шли под флагом МОК вместо российского триколора, а антидопинговая работа в России и вовсе была развалена - WADA на три года отстранила РУСАДА от допингового контроля.

Все эти действия WADA делало, буквально играя "в одни ворота": в допинговом мире принят совершенно извращенный принцип "презумпции виновности", который WADA еще и умудрилась расширить до коллективной ответственности. Санкции WADA были направлены не на конкретных спортсменов, тренеров, чиновников или специалистов РУСАДА, нарушивших антидопинговые правила, но на весь российский спорт и Россию, как страну. Тем не менее, даже в таких тяжелейших условиях многие российские спортсмены доказывали свою невиновность через механизм Спортивного арбитража, но в нем они могли защищать только себя лично, а никак не свою страну.



Нынешнее решение WADA - пример очередного произвола. "База Родченкова", которую используют, как основное доказательство, сама по себе скомпрометирована действиями перебежчика, которого само агентство признает одним из главных участников манипуляций с пробами. Но доказывать что-то в случае WADA бесполезно: эта организация замечательным образом совмещает в себе функции следствия, суда, прокуратуры, тюрьмы и омбудсмена.



Жаловаться России абсолютно некуда - под надуманными предлогами страны могут раз за разом отстранять от участия в спортивных мероприятиях, достаточно лишь снова поднять градус русофобии в СМИ и вбросить очередные "признания" Родченкова, или какого-то другого перебежчика, или "информированного агента". Мол, у вас там до сих пор все "едят мельдоний тоннами", а наша Серена Уильямс просто лечится опиатами, болеутоляющими и гормонами. Ну и норвежские лыжники сплошь астматики, им положено легкие "химией" заливать, иначе они до финиша не доедут.



При этом отстранять Россию от участия в соревнованиях можно буквально до посинения: напомним, с 1920 по 1952 год СССР был произвольно отстранен от участия в Олимпийских играх, так как "русскими олимпийцами" на Западе считали князя Льва Урусова и кучку спортсменов-белоэмигрантов. В то время многомиллионная страна считалась МОК "зараженной коммунизмом" и не имеющей права участия в олимпийском движении.



Это, кстати, уберегло СССР от участия в Олимпиаде в Берлине 1936 года, которая стала бенифисом Третьего рейха и его фюрера. И только выигранная СССР Вторая мировая война поставила ребром вопрос возвращения СССР на олимпийскую арену, хотя и для этого решения МОК потребовалось еще долгие семь лет.



Нынешнее отстранение России еще на четыре года имеет ровно такие же политические причины: наша страна неугодна Западу своей независимой политикой, но ударить ее в ответ столь же боязно, как бить по СССР после его победы в Гражданской войне. А вот спорт - идеальная мишень. Есть и повод, и возможность, да еще и в ответ никто не ударит. Так почему бы в очередной раз не столкнуть интересы спортсменов и болельщиков с обвинениями против России и заставить их ненавидеть свою страну? План именно таков, но, как показывает опыт СССР, сработает он вряд ли.