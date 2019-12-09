В ТуркмМВД начали поголовную проверку имущества сотрудников

08:54 11.12.2019

На прошлой неделе новый министр МВД распорядился, чтобы все сотрудники полиции, начиная от начальников велаятских управлений и до сержантов, предоставили справки о своем имуществе и имуществе семьи.

В частности, необходимо указать наличие недвижимости, автомобилей и банковских счетов, сообщают корреспонденты "Хроники Туркменистана". Данные должны охватывать период с начала работы в органах и по настоящее время.



Пока распоряжение дано в устной форме. По результатам обработки полученных данных предполагается введение новых правил для сотрудников МВД, в том числе этического кодекса. Будут приняты меры в отношении отдельных сотрудников, размер имущества которых покажется больше, чем человек мог заработать легально.

По мнению сотрудников полиции, это решение министра должно продемонстрировать президенту борьбу с коррупцией и мздоимством в полиции.



В ходе следствия по делу бывшего министра выяснилось, что каждое отделение полиции должно было раз в год делать ему подношения, которое называлось "toý bukja" (праздничный конверт). Размеры "конверта" зависели от размеров и места положения отдела. Речь идет о тысячах долларов с каждого отделения.

По логике нового министра, чтобы собрать такую сумму, полицейские брали взятки. Предполагается, что часть взяток, не доходя до министра, оседала на более низких уровнях.

Один из собеседников ХТ предположил, что полицейские будут искать пути, чтобы скрыть часть имущества, в том числе переводом денег за границу. По его словам, многие высокопоставленные (по региональным меркам) офицеры и раньше так поступали.



В то же время есть полицейские, которые проработав по 15 и более лет до сих пор не получили жилья и живут на съемных квартирах. Официальные зарплаты офицеров полиции зависят от звания и должности и варьируются от 1500 до 3000 манатов в месяц.

Как ранее стало известно ХТ, экс-главу МВД Исгендера Муликова приговорили к 15 годам лишения свободы. У него конфискованы большие суммы наличности, машины и дома, в которых президент поручил обустроить детсады или службы МВД.