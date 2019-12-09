 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 11.12.2019
11:05  Казахов-соотечественников "оралманов" переименуют в "кандасов" на законодательном уровне
10:52  "Традиции туркменского нейтралитета восходят к Парфии", - туркм-ученый Оразклычев
10:34  От скандала к скандалу. В Кыргызстане потихоньку набирает обороты предвыборная гонка 2020, - "ВБ"
10:31  Карагандинская первоклашка обезвредила особо опасного серийного маньяка
09:36  Блат на блата. Родовитый 34-летний Джумабеков (племяш спикера) возглавил управления в КырГКНБ
09:28  Как РосХакеры вмешались в выборную кампанию Макрона, - Le Monde
09:15  Узбекистан отказал во въезде швейцарскому адвокату Гульнары Каримовой

09:04  Сохранят ли Россия и Китай близкие отношения, после ухода Путина? - Ван Вэнь
08:54  В ТуркмМВД начали поголовную проверку имущества сотрудников
08:42  Санкциями по спорту Запад пытался еще с СССР бороться, - А.Анпилогов
00:48  "Модель мира Н.Назарбаева". Елбасизм приобретает все более забавные формы
00:46  Иранская болезнь Трампа, - Д.Ларисон
00:37  В "неприметный ангар с многочисленными датчиками". В казахстанский Елба-банк ядерного топлива закатали вторую партию отходов
00:32  Эрдоган меняет этнический состав северо-востока Сирии, - В.Мухин
00:21  Вам здесь не рады: Неудобная правда о репатриантах Казахстана и их будущем
00:10  Мэрия Ахшабада утвердила "правильный" дизайн Новогоднего зверя, совсем непохожего на крысу
Вторник, 10.12.2019
18:50  Как и куда послать ВАДа и чиновников-"мутьков", - Сергей Лукьяненко
18:46  О пиратах Каспийского моря, - Ильга Мехти
18:44  В Германии начался суд на экс-менеджером MAN за дачу крупных взяток в Туркменистане
17:32  Тень миллиарда: почему бывший премьер-министр Молдавии Филат вышел из тюрьмы, - И.Кармазин
17:31  Транзит власти в Баку: Мехрибан Алиеву готовят в "железные леди"
17:27  Хочет ли Донбасс вернуться в состав Украины. Ч. 2, - Дм.Стешин
17:26  Убитый в Берлине террорист Хангошвили был агентом ЦРУ
17:23  IMI: американская борьба с наркотиками в Афганистане позорно провалилась
17:22  Импичмент Трампа и обострение внутриэлитной борьбы в США
17:17  О тернистом пути и самобытном очаровании "туркменской демократии"
17:16  Изнасилования переводят в категорию тяжких преступлений в Казахстане
17:14  Санкционные танкеры из Китая довозят последнюю нефть в США
17:12  Зарождающийся фашизм: в Киргизии нацию поставили выше прав человека
17:08  В Казани установили памятник танкисту РККА С.Коновалову, уничтожившему в одном бою 22 "панциря" фашистов
17:02  "Ты - казашка. Гордись!". Депутатка Каракат Абден сочинила скандальную книжицу
15:49  "Амбиции Путина - объединить русский мир", - А.Венедиктов
14:17  Цель правительства РФ - сократить численность населения? - М.Делягин
12:32  В Мюнхене при операции на сердце умер экс-мэр Москвы Ю.Лужков
11:36  Всем КазСтудиозам повышают степуху на 25%. Хвала Гуадеамусу!
11:19  УзбЧиновников научат тайм-менеджменту. Приколы борьбы с бюрократией
11:14  Новым премьер-министром Финляндии станет дочь двух мам 34-летняя Санна. Подружка Греты?
10:35  Матерый КырДепутат и ошмякский курбаши Текебаев издал сборник своих речей
09:59  Является ли новый газопровод из России в Китай угрозой для Туркменистана? - Сэм Бутия
09:57  Узбекистан: выборы оживились, но выбор ограничен, - Питер Леонард
09:42  Есть что растырить. Активы КазНацФонда превысили 60,5 млрд долларов
09:31  РосАрмия развернула еще один ударный батальон морпехов на Каспиии - "ориентированный на ЦА"
09:04  США обвиняют Москву в обострении конфликта в Ливии. Благодаря меткости росПВО
09:00  О чем договорились "нормандцы" в Париже?
08:46  За взятку новенькой машиной осужден экс-замдиректора "Наццентра тестирования" Казминобраза Жаксыбеков
07:21  Hercules C130 ВВС Чили разбился в Антарктике - 38 погибших
00:50  Сделка США и талибов дорого обойдется России, - И.Субботин
00:43  Таджикистан разрешил частным лицам добывать золото, серебро и драгоценные камни
00:07  Будет ли проложен газопровод "Сила Сибири - 2" через Казахстан?
00:02  Система социального кредита в КНР – антиутопия или образ будущего? - В.Пироженко
Понедельник, 09.12.2019
22:33  Турция отгружает джихадистов в Европу оптом
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Сохранят ли Россия и Китай близкие отношения, после ухода Путина? - Ван Вэнь
09:04 11.12.2019

C 2013 года Си Цзиньпин и Владимир Путин встречались по различным поводам более 30 раз, напоминает автор. Главы двух государств развивают отношения, исходя из будущего человечества. Но не все представители элит и рядовых граждан двух стран оценивают их отношения таким образом.

Из россиян я уважаю экономического советника президента Владимира Путина больше, чем самого Путина. Сергей Юрьевич Глазьев занимал пост министра внешнеэкономических связей Российской Федерации в возрасте 31 года. Позже он занял пост председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике и всего два месяца назад был назначен членом Коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от Российской Федерации, и на этом посту будет заниматься вопросами интеграции и макроэкономике Евразийского экономического союза.

На протяжении последних трех лет мы с Глазьевым участвовали в организации семи раундов китайско-российского экономического диалога. Он возглавлял делегации представителей российских элит, посещавших китайские города, таких как Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь и Сучжоу, и пытался убедить Россию обратить взгляд на восток. Глазьев считает, что опыт Китая имеет огромное значение для России - Китай не следует принципам демократии западного образца, а уделяет больше внимания модернизации государственного управления, он оптимизировал распределение ресурсов и создал самую полную промышленную цепочку в мире путем разработки пятилетних планов, а также создал разноплановую финансовую систему под контролем Центрального банка.
Позиция Глазьева отражает произошедшие за последние годы значительные изменения в восприятии россиянами Китая. Некоторые опросы, проводившиеся в России, показывают, что около 62% опрошенных российских граждан считают Китай дружественной страной, а 68% респондентов придерживаются мнения, согласно которому Китай развивается более успешно, чем Россия.

Благодаря популярности Китая среди российской общественности его влияние ощущается во многих принципах и подходах, на основе которых Россия действует в последние годы. Россия последовала примеру Китая в создании особых экономических зон. На сегодняшний день в России существует около 30 особых экономических зон и более 100 индустриальных парков, охватывающих такие отрасли, как авиация, лесное хозяйство и переработка рыбы.

В 2017 году меня пригласили принять участие в ежегодном заседании Валдайского клуба, в ходе которого Путин обратился к тогдашнему председателю совета директоров китайской компании "Алибаба Груп" (Alibaba Group) Джеку Ма Юню (Jack Ma Yun) за советом о том, как развивать сотрудничество на электронных торговых платформах. Россия теперь создала компанию Dakaitaowa, площадку электронной торговли, получившую название "российская Алибаба". Россия рассчитывает внедрить систему мобильных платежей и создать экспортные и учебные центры для малых и средних предприятий, как это сделал Китай. Второго декабря была введена в эксплуатацию китайская ветка восточного маршрута китайско-российского газопровода, в результате чего две страны стали более взаимосвязанными, словно они являются кровными родственниками.

Более того, у Китая и России есть семь общих задач: поддержание социальной стабильности, обеспечение суверенной целостности, осуществление национального возрождения, содействие экономическим преобразованиям, укрепление глобального управления, защита мира во всем мире и предотвращение "цветной революции", спровоцированной внешними силами. Страны смогут выполнить эти задачи только в тесном сотрудничестве. Оно должно быть включено в дипломатические стратегии обеих стран и должно быть рациональным выбором обоих обществ.

И Китай, и Россия являются крупными развивающимися державами, отношения которых достигли наивысшего уровня на фоне отношений крупных держав. Они готовы решительно бороться против теории, которая гласит: "сильная страна неизбежно стремится к гегемонии", и открыть новую эпоху цивилизации для Евразии и человечества.

За период с 2013 года председатель КНР Си Цзиньпин и Путин встречались по различным поводам более 30 раз. Главы двух государств развивают отношения, исходя из будущего человечества. Но, честно говоря, не все представители элит и рядовых граждан двух стран оценивают их отношения таким образом. В обеих странах есть прозападные люди. Сохранит ли Россия такие же близкие и дружественные отношения с Китаем после того как Путин покинет свой пост?
Следовательно, у обеих стран должна быть стратегическая уверенность в том, что уровень их нынешнего стратегического взаимного доверия достаточно высок для того, чтобы в будущем никакая третья сторона не повлияла на их отношения и чтобы эти отношения могли сохраниться в условиях неопределенности.

Для достижения такой стратегической уверенности нужно, чтобы в обеих странах было больше мудрых людей, подобных Глазьеву, который не только теоретически доказал важность и целесообразность стратегического взаимного доверия между Китаем и Россией, но и лично содействует тому, чтобы две страны узнавали друг друга и учились друг у друга. Перспективным является сотрудничество Пекина и Москвы в области электронной торговли, энергетики, финансов, валютных операций, инвестиций и образования. Иными словами, наряду с созданием альянса, безграничны и возможности их сотрудничества.
Вступив в новый период, обе страны не должны ограничиваться историей и постоянно искать достоинства друг друга. Китай не может направлять Россию, да ему это и не нужно. У России есть много такого, чему Китай мог бы поучиться, но и Россия также должна более радушно относиться к своему соседу.

Ван Вэнь - профессор и помощник декана Чунъянского Института финансовых исследований, заместитель директора школы Шелкового пути Китайского народного университета. Недавно вышла его книга "Долгий путь великой державы" (Great Power"s Long March Road).

Global Times (Китай): России и Китаю нужна стратегическая уверенность

Опубликовано 09/12/2019

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576044240
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 6 декабря 2019 года №210
- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 9 декабря 2019 года №64
- Рабочий визит А. Мамина в США: лидеры американского агробизнеса "Tyson Foods" и "Valmont Industries" инвестируют в Казахстан
- Нурсултан Назарбаев встретился с первостроителями столицы
- В столице наградили лауреатов молодежной госпремии "Дарын"
- Кадровые перестановки
- Подведены итоги конкурса на субсидируемые авиамаршруты в 2020 году
- Стоимость парковки в Алматы может вырасти до 150 тенге за час
- С 2020 года будет снято ограничение по ввозу товаров в адрес одного физического лица
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  