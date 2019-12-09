Сохранят ли Россия и Китай близкие отношения, после ухода Путина? - Ван Вэнь

09:04 11.12.2019

C 2013 года Си Цзиньпин и Владимир Путин встречались по различным поводам более 30 раз, напоминает автор. Главы двух государств развивают отношения, исходя из будущего человечества. Но не все представители элит и рядовых граждан двух стран оценивают их отношения таким образом.



Из россиян я уважаю экономического советника президента Владимира Путина больше, чем самого Путина. Сергей Юрьевич Глазьев занимал пост министра внешнеэкономических связей Российской Федерации в возрасте 31 года. Позже он занял пост председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике и всего два месяца назад был назначен членом Коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от Российской Федерации, и на этом посту будет заниматься вопросами интеграции и макроэкономике Евразийского экономического союза.



На протяжении последних трех лет мы с Глазьевым участвовали в организации семи раундов китайско-российского экономического диалога. Он возглавлял делегации представителей российских элит, посещавших китайские города, таких как Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь и Сучжоу, и пытался убедить Россию обратить взгляд на восток. Глазьев считает, что опыт Китая имеет огромное значение для России - Китай не следует принципам демократии западного образца, а уделяет больше внимания модернизации государственного управления, он оптимизировал распределение ресурсов и создал самую полную промышленную цепочку в мире путем разработки пятилетних планов, а также создал разноплановую финансовую систему под контролем Центрального банка.

Позиция Глазьева отражает произошедшие за последние годы значительные изменения в восприятии россиянами Китая. Некоторые опросы, проводившиеся в России, показывают, что около 62% опрошенных российских граждан считают Китай дружественной страной, а 68% респондентов придерживаются мнения, согласно которому Китай развивается более успешно, чем Россия.



Благодаря популярности Китая среди российской общественности его влияние ощущается во многих принципах и подходах, на основе которых Россия действует в последние годы. Россия последовала примеру Китая в создании особых экономических зон. На сегодняшний день в России существует около 30 особых экономических зон и более 100 индустриальных парков, охватывающих такие отрасли, как авиация, лесное хозяйство и переработка рыбы.



В 2017 году меня пригласили принять участие в ежегодном заседании Валдайского клуба, в ходе которого Путин обратился к тогдашнему председателю совета директоров китайской компании "Алибаба Груп" (Alibaba Group) Джеку Ма Юню (Jack Ma Yun) за советом о том, как развивать сотрудничество на электронных торговых платформах. Россия теперь создала компанию Dakaitaowa, площадку электронной торговли, получившую название "российская Алибаба". Россия рассчитывает внедрить систему мобильных платежей и создать экспортные и учебные центры для малых и средних предприятий, как это сделал Китай. Второго декабря была введена в эксплуатацию китайская ветка восточного маршрута китайско-российского газопровода, в результате чего две страны стали более взаимосвязанными, словно они являются кровными родственниками.



Более того, у Китая и России есть семь общих задач: поддержание социальной стабильности, обеспечение суверенной целостности, осуществление национального возрождения, содействие экономическим преобразованиям, укрепление глобального управления, защита мира во всем мире и предотвращение "цветной революции", спровоцированной внешними силами. Страны смогут выполнить эти задачи только в тесном сотрудничестве. Оно должно быть включено в дипломатические стратегии обеих стран и должно быть рациональным выбором обоих обществ.



И Китай, и Россия являются крупными развивающимися державами, отношения которых достигли наивысшего уровня на фоне отношений крупных держав. Они готовы решительно бороться против теории, которая гласит: "сильная страна неизбежно стремится к гегемонии", и открыть новую эпоху цивилизации для Евразии и человечества.



За период с 2013 года председатель КНР Си Цзиньпин и Путин встречались по различным поводам более 30 раз. Главы двух государств развивают отношения, исходя из будущего человечества. Но, честно говоря, не все представители элит и рядовых граждан двух стран оценивают их отношения таким образом. В обеих странах есть прозападные люди. Сохранит ли Россия такие же близкие и дружественные отношения с Китаем после того как Путин покинет свой пост?

Следовательно, у обеих стран должна быть стратегическая уверенность в том, что уровень их нынешнего стратегического взаимного доверия достаточно высок для того, чтобы в будущем никакая третья сторона не повлияла на их отношения и чтобы эти отношения могли сохраниться в условиях неопределенности.



Для достижения такой стратегической уверенности нужно, чтобы в обеих странах было больше мудрых людей, подобных Глазьеву, который не только теоретически доказал важность и целесообразность стратегического взаимного доверия между Китаем и Россией, но и лично содействует тому, чтобы две страны узнавали друг друга и учились друг у друга. Перспективным является сотрудничество Пекина и Москвы в области электронной торговли, энергетики, финансов, валютных операций, инвестиций и образования. Иными словами, наряду с созданием альянса, безграничны и возможности их сотрудничества.

Вступив в новый период, обе страны не должны ограничиваться историей и постоянно искать достоинства друг друга. Китай не может направлять Россию, да ему это и не нужно. У России есть много такого, чему Китай мог бы поучиться, но и Россия также должна более радушно относиться к своему соседу.



Ван Вэнь - профессор и помощник декана Чунъянского Института финансовых исследований, заместитель директора школы Шелкового пути Китайского народного университета. Недавно вышла его книга "Долгий путь великой державы" (Great Power"s Long March Road).



Global Times (Китай): России и Китаю нужна стратегическая уверенность



Опубликовано 09/12/2019