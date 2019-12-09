Узбекистан отказал во въезде швейцарскому адвокату Гульнары Каримовой

09:15 11.12.2019

Узбекистан отказал во въезде швейцарскому адвокату старшей дочери первого президента страны Гульнары Каримовой Грегуару Манжа, сообщает Узбекское телеграфное агентство.



"В ответ на многочисленные запросы, касательно участия адвокатов в защите Гульнары Каримовой, поясняем, что все они являются гражданами Узбекистана, наняты ее близкими родственниками и имеют лицензии, на осуществление адвокатской деятельности, выданные в установленном порядке органами юстиции", - говорится в сообщении пресс-службы генеральной прокуратуры.



Также сообщается, что в отношении Г. Манжа, позиционирующего себя адвокатом Г. Каримовой, в соответствии с действующим законодательством деятельность иностранных адвокатов на территории Узбекистана не предусмотрена.



"Мандат иностранного адвоката Г. Манжы, выданный швейцарскими властями ограничен расследуемым уголовным делом в отношении Г. Каримовой в Швейцарии и его пребывание на территории Узбекистана стало возможным исключительно по ходатайству швейцарских властей о взаимной правовой помощи. Однако при посещении Г. Каримовой адвокат неоднократно допускал нарушения общепринятых правил профессиональной этики. Это выражалось в нагнетании деструктивных эмоций и распространении с целью пиара заведомо ложных сведений о пенитенциарных учреждениях страны. В связи с чем узбекская сторона в качестве вынужденной меры, приняла решение отказать во въезде адвоката Г. Манжа на территорию Республики Узбекистан", - отмечается в сообщении.



Иностранные адвокаты других соучастников Каримовой Г. по уголовному делу в Швейцарии, следует далее, продолжают беспрепятственно поддерживать контакты со своими подзащитными на территории Узбекистана.



Напомним, что Гульнара Каримова в августе 2015 года была приговорена к пяти годам ограничения свободы за вымогательство и уклонение от уплаты налогов. Узбекистан инициировал арест активов Каримовой в 12 странах, в том числе в России, на общую сумму более $1,5 млрд. С марта 2019 года Г. Каримова отбывает наказание в женской колонии №21 в Зангиатинском районе Ташкентской области.



В августе генеральная прокуратура Узбекистана сообщила о возбуждении новых уголовных дел против Г. Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Узбекистана, а также завладения путем вымогательства чужим имуществом в особо крупных размерах.



Ранее дочь Гульнары Иман Каримова заявила, что срок заключения Гульнары Каримовой продлен в пятый раз.