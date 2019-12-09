 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 11.12.2019
11:05  Казахов-соотечественников "оралманов" переименуют в "кандасов" на законодательном уровне
10:52  "Традиции туркменского нейтралитета восходят к Парфии", - туркм-ученый Оразклычев
10:34  От скандала к скандалу. В Кыргызстане потихоньку набирает обороты предвыборная гонка 2020, - "ВБ"
10:31  Карагандинская первоклашка обезвредила особо опасного серийного маньяка
09:36  Блат на блата. Родовитый 34-летний Джумабеков (племяш спикера) возглавил управления в КырГКНБ
09:28  Как РосХакеры вмешались в выборную кампанию Макрона, - Le Monde
09:15  Узбекистан отказал во въезде швейцарскому адвокату Гульнары Каримовой

09:04  Сохранят ли Россия и Китай близкие отношения, после ухода Путина? - Ван Вэнь
08:54  В ТуркмМВД начали поголовную проверку имущества сотрудников
08:42  Санкциями по спорту Запад пытался еще с СССР бороться, - А.Анпилогов
00:48  "Модель мира Н.Назарбаева". Елбасизм приобретает все более забавные формы
00:46  Иранская болезнь Трампа, - Д.Ларисон
00:37  В "неприметный ангар с многочисленными датчиками". В казахстанский Елба-банк ядерного топлива закатали вторую партию отходов
00:32  Эрдоган меняет этнический состав северо-востока Сирии, - В.Мухин
00:21  Вам здесь не рады: Неудобная правда о репатриантах Казахстана и их будущем
00:10  Мэрия Ахшабада утвердила "правильный" дизайн Новогоднего зверя, совсем непохожего на крысу
Вторник, 10.12.2019
18:50  Как и куда послать ВАДа и чиновников-"мутьков", - Сергей Лукьяненко
18:46  О пиратах Каспийского моря, - Ильга Мехти
18:44  В Германии начался суд на экс-менеджером MAN за дачу крупных взяток в Туркменистане
17:32  Тень миллиарда: почему бывший премьер-министр Молдавии Филат вышел из тюрьмы, - И.Кармазин
17:31  Транзит власти в Баку: Мехрибан Алиеву готовят в "железные леди"
17:27  Хочет ли Донбасс вернуться в состав Украины. Ч. 2, - Дм.Стешин
17:26  Убитый в Берлине террорист Хангошвили был агентом ЦРУ
17:23  IMI: американская борьба с наркотиками в Афганистане позорно провалилась
17:22  Импичмент Трампа и обострение внутриэлитной борьбы в США
17:17  О тернистом пути и самобытном очаровании "туркменской демократии"
17:16  Изнасилования переводят в категорию тяжких преступлений в Казахстане
17:14  Санкционные танкеры из Китая довозят последнюю нефть в США
17:12  Зарождающийся фашизм: в Киргизии нацию поставили выше прав человека
17:08  В Казани установили памятник танкисту РККА С.Коновалову, уничтожившему в одном бою 22 "панциря" фашистов
17:02  "Ты - казашка. Гордись!". Депутатка Каракат Абден сочинила скандальную книжицу
15:49  "Амбиции Путина - объединить русский мир", - А.Венедиктов
14:17  Цель правительства РФ - сократить численность населения? - М.Делягин
12:32  В Мюнхене при операции на сердце умер экс-мэр Москвы Ю.Лужков
11:36  Всем КазСтудиозам повышают степуху на 25%. Хвала Гуадеамусу!
11:19  УзбЧиновников научат тайм-менеджменту. Приколы борьбы с бюрократией
11:14  Новым премьер-министром Финляндии станет дочь двух мам 34-летняя Санна. Подружка Греты?
10:35  Матерый КырДепутат и ошмякский курбаши Текебаев издал сборник своих речей
09:59  Является ли новый газопровод из России в Китай угрозой для Туркменистана? - Сэм Бутия
09:57  Узбекистан: выборы оживились, но выбор ограничен, - Питер Леонард
09:42  Есть что растырить. Активы КазНацФонда превысили 60,5 млрд долларов
09:31  РосАрмия развернула еще один ударный батальон морпехов на Каспиии - "ориентированный на ЦА"
09:04  США обвиняют Москву в обострении конфликта в Ливии. Благодаря меткости росПВО
09:00  О чем договорились "нормандцы" в Париже?
08:46  За взятку новенькой машиной осужден экс-замдиректора "Наццентра тестирования" Казминобраза Жаксыбеков
07:21  Hercules C130 ВВС Чили разбился в Антарктике - 38 погибших
00:50  Сделка США и талибов дорого обойдется России, - И.Субботин
00:43  Таджикистан разрешил частным лицам добывать золото, серебро и драгоценные камни
00:07  Будет ли проложен газопровод "Сила Сибири - 2" через Казахстан?
00:02  Система социального кредита в КНР – антиутопия или образ будущего? - В.Пироженко
Понедельник, 09.12.2019
22:33  Турция отгружает джихадистов в Европу оптом
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Как РосХакеры вмешались в выборную кампанию Макрона, - Le Monde
09:28 11.12.2019

Доказательства российского вмешательства в предвыборную кампанию Макрона в 2017 году
"(...) В течение одного месяца за другим стали появляться и собираться фрагменты пазла MacronLeaks. Спустя более двух лет после взлома, нацеленного в 2017 году на предвыборную кампанию Эммануэля Макрона, в результате которого содержание множества электронных писем оказалось обнародованным непосредственно перед вторым туром президентских выборов, на поверхность всплыли новые улики. Впервые технические данные, собранные Le Monde и опубликованные в выходные, подтверждают скоординированное вмешательство двух российских государственных хакерских групп, совершивших попытку дестабилизации президентских выборов. В то время окружение кандидата осудило "форму вмешательства".
"В конце ноября два исследователя Google, специализирующиеся на отслеживании наиболее продвинутых хакерских групп, представили результаты некоторых своих работ в рамках специализированной конференции. Нам удалось ознакомиться со слайдами, которые они создали для этой демонстрации: на них фигурирует неопубликованная информация о развертывании и исполнителях MacronLeaks", - пишет автор публикации Мартин Унтерзингер.

"Подробности этого взлома также раскрыла американская компания по сетевой безопасности FireEye. Эта менее известная широкой публике компания тоже специализируется на охоте на самых продвинутых хакеров, последние несколько лет она провела, анализируя устройство боевого порядка российского государства в киберпространстве", - указывает автор статьи.
"Согласно этим источникам, хакеры, атаковавшие французские президентские выборы, не являются любителями. Последовательно нападали на электронные почтовые ящики приближенных будущего президента Республики два высокоспециализированных подразделения, связанные с российской военной разведывательной службой ГРУ", - говорится в статье.

"Операция была запущена в начале марта 2017 года, за несколько недель до первого тура выборов. Первая группа хакеров, хорошо известная экспертам данной отрасли под кодовым названием APT28, стала рассылать электронные письма, предназначенные для заманивания в ловушку целевых объектов с тем, чтобы осуществить кражу их учетных данных и паролей", - указывает журналист.
"(...) В то время связи этого подразделения с российским государством являлись только предполагаемыми, однако благодаря кропотливой работе спецпрокурора США Роберта Мюллера, отвечавшего за расследование операции вмешательства, запущенной Россией во время президентских выборов в США 2016 года, удалось продвинуться вперед", - пишет Le Monde.

"В настоящее время известно, что группа APT28 объединилась с подразделения 26 165 ГРУ, несколько членов которого обвинялись, в частности, американским правосудием, во взломе переписки Хиллари Клинтон в ходе предвыборной кампании, с тем, чтобы эти электронные письма стали известны широкой публике посредством WikiLeaks. Такая процедура очень близка к тому, что произошло во Франции незадолго до второго тура президентских выборов", - отмечает автор статьи.
"(...) Эксперты Google никогда напрямую не упоминают ГРУ, приводя только его техническое название APT28. По их словам, данной группе удалось взломать отдельные целевые объекты, связанные с предвыборной кампанией Эммануэля Макрона. И все же их заказчик, судя по всему, остался недоволен. Примерно через месяц, в середине апреля, на сцену вышла другая группа, отличная от первой, в то время как подразделение 26 165 прекратило свое наступление", - сообщает издание.

"(...) По словам исследователей Google, речь идет о хакерской группе, известной в отрасли как Sandworm. Компания FireEye, которая тоже отследила их деятельность, менее категорична, но тем не менее, и она подтверждает, что эта группа напрямую связана с российским государством. Данная хакерская группа, действовавшая в течение нескольких лет, обязана своим именем "песчаному червю" из известной серии научно-фантастических романов Фрэнка Герберта "Хроники Дюны", ссылками на которую испещрен компьютерный код их хакерских инструментов", - уточняет автор публикации.

"(...) Майкл Матонис, который работал в FireEye, а теперь работает внештатным исследователем, большую часть последних нескольких лет выслеживал эту хакерскую группу. По его словам, "Sandworm является более специализированной группой, разработанной для вмешательства в операции с высокой степенью риска, особенно когда время истекает", - пояснил он Le Monde.
"(...) Кто стоит за второй хакерской группой, атаковавшей движение "Вперед!"? Все большее число экспертов и спецслужб считают, что за Sandworm тоже скрываются члены ГРУ. По данным некоторых источников, это может быть менее известное подразделение 74 455, традиционно работающее совместно с 26 165", - говорится в статье.
"(...) Sandworm и FancyBear [еще одно техническое название APT28] - две стороны одной медали", - поясняет Матонис. Кроме того, компания FireEye обнаружила технические связи между компьютерной атакой против движения "Вперед!" и кибернаступлением, нацеленным на Олимпийские игры в Пхенчхане в 2018 году, а также некоторыми вторжениями в инфраструктуру голосования в США в 2016 году", - указывает газета.

"(...) Внимательные наблюдатели уже назначили Россию своим главным подозреваемым по делу MacronLeaks. Тем более, что в одном из документов, опубликованных пиратами, было скрыто имя предполагаемого члена подразделения 26 165, вероятно, речь шла о неправильной маскировке. Однако доказательства, выдвинутые Google и FireEye, свидетельствуют о том, что предвыборная кампания Эммануэля Макрона являлась целевым объектом не изолированных хакеров, а профессионалов по манипулированию выборами", - указывает Унтерзингер.
"В этой операции я усматриваю попытку заставить общественное мнение изменить позицию в последнюю минуту. Несмотря на отсутствие скандальной информации, простое упоминание об утечке для широкой общественности подразумевает то, что жертве есть, что скрывать, уже одного этого может оказаться достаточно, чтобы изменить мнение", - расшифровывает Матонис.

9 декабря 2019 г.
Мартин Унтерpингер | Le Monde

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576045680
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 6 декабря 2019 года №210
- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 9 декабря 2019 года №64
- Рабочий визит А. Мамина в США: лидеры американского агробизнеса "Tyson Foods" и "Valmont Industries" инвестируют в Казахстан
- Нурсултан Назарбаев встретился с первостроителями столицы
- В столице наградили лауреатов молодежной госпремии "Дарын"
- Кадровые перестановки
- Подведены итоги конкурса на субсидируемые авиамаршруты в 2020 году
- Стоимость парковки в Алматы может вырасти до 150 тенге за час
- С 2020 года будет снято ограничение по ввозу товаров в адрес одного физического лица
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  