Карагандинская первоклашка обезвредила особо опасного серийного маньяка

10:31 11.12.2019

Караганде первоклассница помогла задержать серийного педофила



В Караганде первоклассница помогла задержать серийного педофила. Меньше года назад мужчину освободили условно-досрочно после 13 лет колонии за совершение сексуальных действий в отношении 12 несовершеннолетних.

В подъезде жилого дома мужчина стал приставать к семилетней девочке. Ребенку удалось убежать и рассказать родителям о происшедшем. Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции отправились на поиски извращенца. К ним вместе с отцом присоединилась и пострадавшая девочка. Она смогла опознать преступника в толпе людей.

43-летний мужчина арестован. Начато досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что эксгибиционист в маске орудует в Талдыкоргане.



Опубликовано: 10 Декабря 2019 Автор: Оксана МЯГКИХ | Караганда