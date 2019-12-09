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|Карагандинская первоклашка обезвредила особо опасного серийного маньяка
10:31 11.12.2019
Караганде первоклассница помогла задержать серийного педофила
В Караганде первоклассница помогла задержать серийного педофила. Меньше года назад мужчину освободили условно-досрочно после 13 лет колонии за совершение сексуальных действий в отношении 12 несовершеннолетних.
В подъезде жилого дома мужчина стал приставать к семилетней девочке. Ребенку удалось убежать и рассказать родителям о происшедшем. Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции отправились на поиски извращенца. К ним вместе с отцом присоединилась и пострадавшая девочка. Она смогла опознать преступника в толпе людей.
43-летний мужчина арестован. Начато досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что эксгибиционист в маске орудует в Талдыкоргане.
Опубликовано: 10 Декабря 2019 Автор: Оксана МЯГКИХ | Караганда