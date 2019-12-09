 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 11.12.2019
11:05  Казахов-соотечественников "оралманов" переименуют в "кандасов" на законодательном уровне
10:52  "Традиции туркменского нейтралитета восходят к Парфии", - туркм-ученый Оразклычев
10:34  От скандала к скандалу. В Кыргызстане потихоньку набирает обороты предвыборная гонка 2020, - "ВБ"
10:31  Карагандинская первоклашка обезвредила особо опасного серийного маньяка
09:36  Блат на блата. Родовитый 34-летний Джумабеков (племяш спикера) возглавил управления в КырГКНБ
09:28  Как РосХакеры вмешались в выборную кампанию Макрона, - Le Monde
09:15  Узбекистан отказал во въезде швейцарскому адвокату Гульнары Каримовой

09:04  Сохранят ли Россия и Китай близкие отношения, после ухода Путина? - Ван Вэнь
08:54  В ТуркмМВД начали поголовную проверку имущества сотрудников
08:42  Санкциями по спорту Запад пытался еще с СССР бороться, - А.Анпилогов
00:48  "Модель мира Н.Назарбаева". Елбасизм приобретает все более забавные формы
00:46  Иранская болезнь Трампа, - Д.Ларисон
00:37  В "неприметный ангар с многочисленными датчиками". В казахстанский Елба-банк ядерного топлива закатали вторую партию отходов
00:32  Эрдоган меняет этнический состав северо-востока Сирии, - В.Мухин
00:21  Вам здесь не рады: Неудобная правда о репатриантах Казахстана и их будущем
00:10  Мэрия Ахшабада утвердила "правильный" дизайн Новогоднего зверя, совсем непохожего на крысу
Вторник, 10.12.2019
18:50  Как и куда послать ВАДа и чиновников-"мутьков", - Сергей Лукьяненко
18:46  О пиратах Каспийского моря, - Ильга Мехти
18:44  В Германии начался суд на экс-менеджером MAN за дачу крупных взяток в Туркменистане
17:32  Тень миллиарда: почему бывший премьер-министр Молдавии Филат вышел из тюрьмы, - И.Кармазин
17:31  Транзит власти в Баку: Мехрибан Алиеву готовят в "железные леди"
17:27  Хочет ли Донбасс вернуться в состав Украины. Ч. 2, - Дм.Стешин
17:26  Убитый в Берлине террорист Хангошвили был агентом ЦРУ
17:23  IMI: американская борьба с наркотиками в Афганистане позорно провалилась
17:22  Импичмент Трампа и обострение внутриэлитной борьбы в США
17:17  О тернистом пути и самобытном очаровании "туркменской демократии"
17:16  Изнасилования переводят в категорию тяжких преступлений в Казахстане
17:14  Санкционные танкеры из Китая довозят последнюю нефть в США
17:12  Зарождающийся фашизм: в Киргизии нацию поставили выше прав человека
17:08  В Казани установили памятник танкисту РККА С.Коновалову, уничтожившему в одном бою 22 "панциря" фашистов
17:02  "Ты - казашка. Гордись!". Депутатка Каракат Абден сочинила скандальную книжицу
15:49  "Амбиции Путина - объединить русский мир", - А.Венедиктов
14:17  Цель правительства РФ - сократить численность населения? - М.Делягин
12:32  В Мюнхене при операции на сердце умер экс-мэр Москвы Ю.Лужков
11:36  Всем КазСтудиозам повышают степуху на 25%. Хвала Гуадеамусу!
11:19  УзбЧиновников научат тайм-менеджменту. Приколы борьбы с бюрократией
11:14  Новым премьер-министром Финляндии станет дочь двух мам 34-летняя Санна. Подружка Греты?
10:35  Матерый КырДепутат и ошмякский курбаши Текебаев издал сборник своих речей
09:59  Является ли новый газопровод из России в Китай угрозой для Туркменистана? - Сэм Бутия
09:57  Узбекистан: выборы оживились, но выбор ограничен, - Питер Леонард
09:42  Есть что растырить. Активы КазНацФонда превысили 60,5 млрд долларов
09:31  РосАрмия развернула еще один ударный батальон морпехов на Каспиии - "ориентированный на ЦА"
09:04  США обвиняют Москву в обострении конфликта в Ливии. Благодаря меткости росПВО
09:00  О чем договорились "нормандцы" в Париже?
08:46  За взятку новенькой машиной осужден экс-замдиректора "Наццентра тестирования" Казминобраза Жаксыбеков
07:21  Hercules C130 ВВС Чили разбился в Антарктике - 38 погибших
00:50  Сделка США и талибов дорого обойдется России, - И.Субботин
00:43  Таджикистан разрешил частным лицам добывать золото, серебро и драгоценные камни
00:07  Будет ли проложен газопровод "Сила Сибири - 2" через Казахстан?
00:02  Система социального кредита в КНР – антиутопия или образ будущего? - В.Пироженко
Понедельник, 09.12.2019
22:33  Турция отгружает джихадистов в Европу оптом
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
От скандала к скандалу. В Кыргызстане потихоньку набирает обороты предвыборная гонка 2020, - "ВБ"
10:34 11.12.2019

Матраимов и Бабанов - пророссийский тандем?

09 декабря 2019 - Карыпбай кызы Толгонай

В Кыргызстане потихоньку набирает обороты предвыборная гонка 2020 года. Все чаще в СМИ поднимается вопрос различных политобъединений. Новый порог в 9 процентов, который так и не удалось пока оспорить, осилят лишь немногие партии и наиболее сильные тандемы.

Судьбоносный тандем

Неудивительно, что недавно всплыла информация о возможном слиянии бывших соратников – партии "Ата-Журт" и "Республика". Новая страсть между партийцами возникла аккурат за год до очередных выборов в ЖК. Вот только ряд аналитиков уверены, показное воссоединение – лишь ширма для действительно важного и мощного тандема – Омурбека Бабанова и Райымбека Матраимова.
Конечно, моральное самочувствие последнего в течение пары месяцев заметно подпортили усилившиеся атаки. Прошел целый ряд митингов против одиозного политика. Основной аргумент – недавно опубликованное расследование "Азаттыка" про вывод средств из страны со ссылкой на убитого недавно в Турции фигуранта этого дела Айеркена Саимаити.

Вот только эксперты уверены, за подобными выпадами стоит вовсе не пресловутая борьба с коррупцией, а вполне реальные прозападные деньги и силы. И направлены они на единственную цель - сбить Кыргызстан с пророссийского курса. И, так или иначе, Матраимов сегодня тот самый рубеж, который может изменить этот вектор. Касается это и Омурбека Бабанова. Последний и вовсе пару лет жил в России и имеет в РФ не только бизнес, но и вполне реальную поддержку Москвы.

Примечательно, что оба кандидата сейчас находятся на пике общественного резонанса и имеют вполне солидный денежный багаж. Ташиев же в этом списке стоит значительно ниже. Да, он, как и Матраимов, представитель юга с немалым электоратом. Но не столь значительным. А в нынешней ситуации с 9 процентным порогом избрания в парламент политический вес дает куда больше, чем прошлые заслуги. И в этом плане Ташиев однозначно проигрывает Матраимову.

"Западный след"?

Понятно, что нынешние атаки на бывшего главу таможни продолжаться, но в итоге он все же выйдет из них победителем. В этом уверено и большинство отечественных аналитиков. Ведь, как ни крути, у Матраимова есть деньги, молодой возраст и мощный электорат Кара-Суу - одного из значимых и крупных районов южной части Кыргызстана. Это, правда без учета юга, характерно и для кандидатуры Бабанова. За этим лидером стоит такой же крупный северный Талас. В свое время и Омурбек Токтогулович подвергался, к слову, серьезной атаке в СМИ. Однако ни тот, ни другой не сбежали из страны и остались в Кыргызстане. Лежит в настоящее время в КР и нынешний круг их интересов.

То, что версия "западного следа" в атаках на Матраимова не конспирология, показывает анализ и других СМИ. Так на прошлой неделе подобную версию в нахлынувших республику митингах описала газета "Дело №". В их публикации говорится:
"Информационная атака на действующую власть началась в ночь с 20 на 21 ноября. Разоблачители почему-то так торопились, что ждать утра не стали. Эту акцию задумали как массированную артподготовку, как залп - одновременно выстрелили сразу несколько интернет-сайтов. Снарядами в этой артподготовке стали результаты совместного журналистского расследования радио "Азаттык", интернет-издания "Клооп" и OCCRP - международного проекта по расследованию коррупции и организованной преступности, чьи сотрудники и возглавили расследование. Все бы ничего, но все эти организации созданы американцами и, соответственно, представляют американские интересы. "Азаттык" - кыргызский филиал радио "Свобода" - финансируется Конгрессом США. "Клооп" также существует на западные гранты. OCCRP - организация весьма любопытная - основную часть финансирования получает от Агентства США по международному развитию (USAID), среди ее спонсоров также фонд Сороса. Сюда же подключился пропагандистский телеканал "Настоящее Время" - совместный проект все того же радио "Свобода" и "Голоса Америки", созданный, что примечательно, первоначально для информационной поддержки госпереворота на Украине. Этот канал тоже выстрелил заблаговременно подготовленным телесюжетом, в котором рассказывается о результатах вышеупомянутого расследования. Все эти издания выдали один и тот же материал, но немного разными словами. Что говорит о спланированности акции. Тема для госпереворота взята самая благодатная - это контрабандные схемы в Средней Азии и Кыргызстане, завязанные на коррупции.
Остается неразгаданной загадкой, кто именно в Стамбуле свел разоблачителей с Саймаити, кто развязал ему язык, что ему пообещали или чем припугнули. И с чего это вдруг этот беглый бизнесмен, профессионально занимавшийся отмыванием денег (в чем он сам признался) и заработавший тем самым приличный тюремный срок, вдруг стал весьма откровенным. И, если верить авторам расследования, слил им кучу информации о делишках своих и партнеров, включая печально известного Райымбека Матраимова".
Вектор - Россия?

Сам опальный политик от подобных выпадов явно устал и подал в суд на ряд информагентств, пояснив, что не знаком с Саимаити, а также не причастен к выводу каких-либо средств из страны. Столь открытая конфронтация наглядно показывает, бездоказательность недавних обвинений в его адрес.
Но вернемся к тандему. Создание нового альянса Бабанов-Матраимов - будет самым весомым политическим ходом всей избирательной гонки и станет краеугольным камнем вектора РФ. То есть, вопрос здесь стоит достаточно ясно – либо КР останется в российском курсе, либо нас вышибут различные НПО. И судя по тому, как последние подняли голову, речь идет о больших деньгах, направленных на раскачку ситуации в стране.

Конечно, не исключено, что Матраимов открыто не встанет у партийного руля, а сделает это не афишируя. Однако так или иначе - единственная на данный момент значимая комбинация списке предвыборных приоритетов – партия "Республика" и ее де-факто лидер Омурбек Бабанов. Тем более, что даже на этапе слухов, такой тандем, как уверяют аналитики, поддерживает Москва. А это говорит о многом.

Источник - vb.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576049640
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 6 декабря 2019 года №210
- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 9 декабря 2019 года №64
- Рабочий визит А. Мамина в США: лидеры американского агробизнеса "Tyson Foods" и "Valmont Industries" инвестируют в Казахстан
- Нурсултан Назарбаев встретился с первостроителями столицы
- В столице наградили лауреатов молодежной госпремии "Дарын"
- Кадровые перестановки
- Подведены итоги конкурса на субсидируемые авиамаршруты в 2020 году
- Стоимость парковки в Алматы может вырасти до 150 тенге за час
- С 2020 года будет снято ограничение по ввозу товаров в адрес одного физического лица
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  