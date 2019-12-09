 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Традиции туркменского нейтралитета восходят к Парфии", - туркм-ученый Оразклычев
10:52 11.12.2019

Туркменский ученый: "Традиции туркменского нейтралитета восходят к Парфии"

"Корни нейтралитета Туркменистана следует искать в древней истории", заявил в преддверии Дня нейтралитета старший научный сотрудник Академии наук Туркменистана Джума Оразклычев в интервью изданию Centralasia news.
По словам ученого, предки туркмен, которые основали Парфянскую империю в 69 году до н.э. объявили о своем нейтралитете при заключении договора с Римской империей - и это был первый в истории юридически оформленный нейтральный статус государства.
Оразклычев заявил, что Туркменистан, как правопреемник Парфянской империи, продолжает ее политику.
Ранее различные ученые и академики туркменской АНТ приходили к выводу о том, что от предков туркмен произошли цивилизации инков, ацтеков, викингов и Китая.
Справка Вики. Парфянское царство - древнее государство, располагавшееся к югу и юго-востоку от Каспийского моря на территориях современных Туркменистана, Ирана, Ирака, Афганистана и Пакистана. Возникло около 250 года до н. э. в сатрапии Парфия, подконтрольной Селевкидскому государству. Коренное население - парфяне. Просуществовало почти 470 лет и прекратило существование в 220-е годы н. э.

Источник - hronikatm.com
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