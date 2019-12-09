Казахов-соотечественников "оралманов" переименуют в "кандасов" на законодательном уровне

11:05 11.12.2019

Слово "оралман" планируют заменить на "қандас"

Соответствующая норма была предложена в проекте закона по вопросам регулирования миграционных процессов.



На сегодня обговаривается возможность замены слова "оралман" на "қандас" в Казахстане, сообщил в кулуарах Мажилиса министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, передает корреспондент zakon.kz.



- Вы слышали, как глава государства высказал свою позицию и дал поручение термин "оралман" поменять на "қандас". Поэтому в данном законопроекте эта норма обговаривается и, если закон будет принят в будущем, понятие "оралман" будет заменено на слово "қандас", - сообщил Нурымбетов.



Как отмечается в заключении проекта закона "О внесении изменении и дополнений в некоторых законодательных актах по вопросам регулирования миграционных процессов", разработка законопроекта обусловлена необходимостью совершенствования миграционного законодательства для создания благоприятных условий для этнических репатриантов, прибывающих на родину, построения эффективной системы внешней трудовой миграции.

Ранее 19 сентября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил отказаться от слова "оралман" в отношении вернувшихся на историческую родину казахов в пользу термина "қандас".

Айша Тулеубекова, Нур-Султан