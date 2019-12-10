|Мирзиеев взял "под личную защиту проснувшуюся Узбпрессу"
12:50 11.12.2019
Мирзиеев взял под защиту "проснувшуюся" прессу
Шавкат Мирзиеев пообещал личную защиту СМИ и блогерам, об этом он заявил на мероприятии в честь Дня Конституции.
По его словам, больше никто и никогда не будет угрожать прессе, препятствовать ее законной деятельности.
Мирзиеев одобрил, что СМИ в республике "проснулись", они стали играть важную роль в общественном контроле, в верховенстве закона.
"В Узбекистане устанавливается свободы слова и назад пути нет", заверил президент республики.