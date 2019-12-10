Мирзиеев взял "под личную защиту проснувшуюся Узбпрессу"

12:50 11.12.2019

Мирзиеев взял под защиту "проснувшуюся" прессу

Шавкат Мирзиеев пообещал личную защиту СМИ и блогерам, об этом он заявил на мероприятии в честь Дня Конституции.



По его словам, больше никто и никогда не будет угрожать прессе, препятствовать ее законной деятельности.

Мирзиеев одобрил, что СМИ в республике "проснулись", они стали играть важную роль в общественном контроле, в верховенстве закона.

"В Узбекистане устанавливается свободы слова и назад пути нет", заверил президент республики.