 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Узбекистане продолжают разоблачать "заговор генерала Гулямова" - в 2011-12 гг. Мирзиеева планировали убить
13:47 11.12.2019

Генералы приговорили Мирзиеева к смерти
В 2011-2012 годах заговорщики хотели свергнуть Ислама Каримова, устранить Шавката Мирзиеева, занимавшего пост премьер-министра.

Об этом рассказал "золотой король" Ахмед Алиев, недавно освободившийся из заключения. Пресс-конференция прошла в столичном отеле Le Grande Plaza.
Переворотом руководил первый замглавы Службы национальной безопасности (СНБ) генерал Шухрат Гулямов. Его поддерживали некоторые высшие офицеры.
Алиев считает, что его лично посадили лишь за то, что он случайно узнал о предстоящем захвате власти.
"В рамках того госпереворота Шавкат Мирзиеев был бы физически устранен. Я повторюсь, его хотели физически устранить", уточнил Алиев.
Он утверждает, что сумел передать в 2014 году все доказательства Мирзиееву. Придя к власти после смерти Каримова, он отдал Гулямова под суд и тот получил пожизненный срок за посягательство на конституционный строй, контрабанду наркотиков. Это про бывшего генерала сказал президент, выступая 19 января 2018 года: "Был в СНБ еще один борзый. Стал предателем родины и осужден пожизненно. Мерзавец по фамилии Гулямов. Но следы его до сих пор есть".
Ахмед Алиев вместе с супругой и девятью сотрудниками фирмы были арестованы в 2012 году. Он был признан виновным в организации ОПГ, получил 20 лет тюрьмы, содержался в "Жаслыке". В сентябре 2019 года суд пересмотрел дело, Алиев вышел на свободу.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - vesti.uz
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