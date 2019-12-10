КырПрез Жээнбеков улетел с визитом в ОАЭ. В программе...

13:54 11.12.2019

Бишкек (АКИpress) – Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 11 декабря с официальным визитом вылетел в Объединенные Арабские Эмираты.

Как сообщила пресс-служба президента, визит состоялся по приглашению Наследного принца Абу-Даби, заместителя Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ, Мухаммеда бин Заед Аль Нахайяна.



В рамках официального визита запланирована двусторонняя встреча с Наследным принцем Абу-Даби в узком и расширенном форматах. Стороны обсудят перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних соглашений в сферах образования, культуры, туризма, по реализации инфраструктурных проектов, в том числе строительства Исламской академии в Бишкеке.

Также планируется встреча президента Сооронбая Жээнбекова с вице-президентом, премьер-министром ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Рашид Аль Мактумом, где будут обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия во всех сферах сотрудничества.



Кроме того, ожидается встреча с представителями торгово-промышленной палаты, крупных компаний и деловых кругов ОАЭ. Будут обсуждены вопросы наращивания двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Вместе с этим запланированы встречи с генеральным директором Фонда Зайед Хамад Салем бин Кардоус Аль Амери и с соотечественниками, временно проживающими в ОАЭ.