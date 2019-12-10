КазКНБ (уйгур Масимов) "позорно" выдает Китаю двух этнических казахов-"нарушителей". Патриоты - против

15:27 11.12.2019

Обратно в концлагерь. Правозащитники требуют не высылать в Китай двоих этнических казахов



Шолпан ОРАЗБЕКОВА



Общественники обещают организовать митинги в защиту этнических казахов – двух беженцев из Китая. Их возмутило выступление замглавы Комитета национальной безопасности, где было сказано о возможной передаче Мурагера Алимулы и Кастера Мусакана властям КНР. Активисты уверены: бегство из страны, где остались семьи, для Алимулы и Мусакана – это вынужденная мера.



"Если мы не заступимся сейчас за них – не сможем когда-нибудь себя защитить. Это огромный вызов. Позиция нашей власти просто позорная. Это не первый случай. Сайрагуль уехала, не смогла здесь найти свое отечество", – говорит общественный деятель Тулеген Жукеев.



В минувшую пятницу на ютуб-канале Комитета национальной безопасности было опубликовано интервью замглавы ведомства Дархана Дильманова, где он прокомментировал дело беглецов из Китая. Дильманов отметил, что после расследования уголовного дела и завершения судебных разбирательств Мурагера Алимулы и Кастера Мусакана могут передать китайской стороне как нарушителей. Общественники считают, что в этом случае казахстанские власти пошлют их на верную смерть.



"Если Кастеру и Мурагеру будет грозить опасность передачи их Китаю, то ранее прошедшие митинги могут показаться просто безобидными. Я думаю, вот тогда поднимется весь народ, вся общественность и вся страна. И я считаю, что казахский народ готов вступиться за этих парней", – говорит политик Жанболат Мамай.



По мнению адвоката Бауыржана Азанова, депортация Алимулы и Мусакана как преступников не может быть произведена хотя бы по той причине, что у подследственных уже есть законное право оставаться на территории Казахстана. Беженцы успели подать и даже получить свидетельство лица, ищущего убежище. Оно и защищает их права.



"Само свидетельство лица, ищущего убежище, дает им право оставаться на территории Казахстана законно. Они начиная с октября находятся на территории Казахстана законно, ждут рассмотрения вопроса о предоставлении статуса беженца, и, естественно, при таких обстоятельствах их невозможно депортировать в ту страну, откуда они бежали сюда за убежищем", – считает юрист.



Два этнических казаха без документов бежали из Китая этой осенью. Сначала они рассказали журналистам в Алматы о давлении в Синьцзяне и только потом добровольно сдались казахстанским властям. Во время следствия они рассказали о причине бегства: в Синьцзяне им грозило тюремное заключение, и поэтому они решили просить убежища у Казахстана. В Комитете национальной безопасности от комментариев по поводу реакции общественности на заявление замглавы КНБ отвечать отказались.





