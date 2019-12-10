Турки шантажируют Штаты закрытием военных баз "Инджирлик" и "Кюреджик"

15:29 11.12.2019

МИД: Турция может закрыть для США авиабазу в ответ на санкции



Текст: Диана Ковалева



Турция может рассмотреть вопрос закрытия авиабазы Инджирлик для американских военнослужащих в ответ на санкции США из-за покупки российских систем ПВО С-400. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.



"Мы оценим самый плохой сценарий и примем решение. Если США против Турции введут санкции, то на повестку дня может выйти вопрос по базам "Инджирлик" и "Кюреджик", - заявил Чавушоглу в эфире телеканала A Haber.

Эрдоган: Турция не откажется от С-400

Авиабаза "Инджирлик", которую используют американские ВВС, находится в провинции Адана на юге Турции. Военнослужащие ВС США обеспечивают также и функционирование радиолокационной станции раннего оповещения о ракетном нападении в районе Кюреджик провинции Малатья на юго-востоке страны. Отметим, что станция является частью системы ПРО НАТО в Европе.



Напомним, что решение о приобретении С-400 было принято Анкарой в 2017 году и вызвало резкое неприятие США и НАТО. Вашингтон объявил, что эта сделка делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей- бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Ближний Восток Турция США