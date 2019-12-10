 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Трампа подготовили к импичменту. Обвинение сформулировано, - "НГ"
15:32 11.12.2019

Палата представителей Конгресса США озвучила свои финальные претензии главе государства
Геннадий Петров

Президент США принимает брошенный ему вызов

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США сформулировал обвинение Дональду Трампу, на основании которого президенту попробуют объявить импичмент. Это радостное для оппонентов из Демократической партии известие испортила другая новость. Обнародован доклад Минюста, ставящий под сомнение предыдущую попытку отрешить Трампа от власти.

О том, что Палата представителей предъявит главе государства обвинение, сообщил журналистам глава комитета по международным делам Конгресса Элиот Энгел. На момент подписания номера в печать пресс-конференция, где будет оглашено обвинительное заключение, не началась. Однако в прессе назвали два так называемых high crimes ("наиболее тяжких преступления"), которые инкриминируются Трампу.

Речь идет об использовании служебного положения в личных целях и воспрепятствовании работе Конгресса. Президент и Белый дом отказывались сотрудничать с комитетом по разведке Палаты представителей, обвиняя его в том, что он действует в интересах демократов.
А использованием служебного положения обвинители Трампа называют его попытку добиться от президента Украины Владимира Зеленского форсировать расследование против нефтегазовой компании Burisma. С ней был связан Хантер Байден, сын бывшего вице-президента Джозефа Байдена, ныне – вероятного кандидата от демократов на выборах 2020 года.

В тот же день, видимо, чтобы сгладить впечатление от этого события, Минюст, возглавляемый Уильямом Барром, сторонником президента, опубликовал результаты расследования о правомерности действий ФБР против сотрудников избирательного штаба Трампа в 2016-м. Спецслужба проверяла сведения относительно связи кандидата в президенты с Россией. О том, что против команды Трампа в 2016-м проводились оперативные мероприятия, стало известно 16 мая 2018-го после статьи в New York Times. Тогда Трамп поручил Минюсту провести расследование.

Теперь выясняется, что ФБР вводило в заблуждение суд по надзору за иностранными разведками. Спецслужба предоставляла по меньшей мере 17 раз неверные или не заслуживающие доверия сведения, чтобы добиться разрешения вести оперативные мероприятия против сотрудников штаба Трампа, в частности против Картера Пейджа, в чью сферу ответственности входили внешнеполитические контакты кандидата в президенты. Информация, предоставленная ФБР, была одним из источников расследования, которое проводил бывший спецпрокурор Роберт Мюллер.

Правда, доклад не может стать основанием для обвинений в адрес демократов. Минюст установил, что нет оснований считать действия ФБР политически мотивированными. Судя по заявлению Барра, по итогам расследования его ведомства против представителей Демократической партии обвинения выдвигаться не будут. Нет претензий даже к нынешнему директору ФБР Кристоферу Рею, назначенному в августе 2017-го. По его словам, все ограничится оргвыводами в отношении конкретных сотрудников. Однако спецпрокурор Джон Дарем, который по поручению Барра ведет с мая этого года собственное расследование обстоятельств слежки за штабом Трампа, заявил, что его миссия не закончена. Профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев полагает, что, учитывая происходящие события, процесс импичмента будет тяжелым для его участников. "Пострадают все – и республиканцы, и демократы. Трамп продемонстрировал готовность вытащить на белый свет все "грязное белье" оппонентов. А вытащить он может многое", – сказал "НГ" эксперт.

Он обратил внимание на то, что Трампу инкриминируется, в сущности, обычная практика для действующих президентов США. "Случаев, когда лидеры страны использовали служебное положение для решения личных проблем, в истории США предостаточно. Процедура импичмента Трампу неизбежно актуализирует вопрос об украинских связях Байдена. О его бизнес-интересах в этой стране пресса, симпатизирующая республиканцам, будет трубить. Вероятно, вспомнят о Билле Клинтоне и его отношениях с арабскими странами. Это уже удар по позициям Хиллари Клинтон, чей аппаратный вес в Демократической партии остается значительным", – отметил Евстафьев.
По его мнению, хотя отрешение Трампа от власти по-прежнему не кажется неизбежным, шансы на то, что глава государства будет отправлен в отставку, за последние два месяца выросли. "Общая политическая атмосфера в США стала непримиримой. Появились признаки того, что и республиканцы, и демократы будут идти до конца, что импичмент – не сиюминутный ход в предвыборной борьбе", – заключил Евстафьев.

Источник - ng.ru
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