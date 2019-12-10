Какова была ежегодная дань Руси в пользу Золотой Орды?

15:38 11.12.2019

Чем ее платили: серебром, елками, девами?



Русские княжества платили дань Золотой Орде около 200 лет. В течение этого периода размер и методы ее взимания сильно изменялись. У нас есть только редкие отчеты о суммах, выплаченных тем или иным княжеством, поэтому очень трудно, если не невозможно, воссоздать подробную картину платежей на протяжении всего этого времени.



Дань не всегда уплачивалась с конкретного княжества. Сразу после завоевания Русь была разделена на 43 "фискальных округа". Крупные княжества могли состоять из нескольких округов, а мелкие – объединяться в один. Каждый округ должен был обеспечивать доход, необходимый для содержания одного тумена (10 тысяч) монгольской армии.



Тогда налоги взимались не через местных князей, их собирали мусульманские купцы – баскаки, отправленные самим великим ханом из Каракорума. К каждому из них для защиты приставлялся военный отряд.



Дань изначально была равна 10 % от дохода. Она платилась серебром либо в натуральном виде. Это зависело от ремесла плательщика и особенностей экономики региона. Например, Новгородское княжество платило серебром и мехами.



Мы знаем, что в 1275-м году новгородская крестьянская семья платила полгривны дани (ясака) в год, т.е., примерно, 100 грамм.



Торговец платил не ясак, а тамгу – налог с продаж или с имущества. Ставка налога варьировалась, но обычно составляла 0,5 % от стоимости имущества или 4-5 % от стоимости продажи. Тамга оплачивалась золотом.



Иногда взимались другие дополнительные налоги и сборы. Это мог быть ям – дорожный налог; кулуш, который платили, когда русские княжества не отправляли людей в монгольскую армию; туска – нерегулярные подарки в адрес высшей знати.



Нет никаких записей о том, что дань когда-либо выплачивалась рабами – девушками или юношами. Но, конечно, отдельные монгольские сановники имели достаточно власти, чтобы претендовать на русских жен или наложниц, если бы они этого захотели.



Чтобы гарантировать постоянный доход, монголы предприняли весьма значительные усилия. Они провели первую в истории России перепись населения, организовали бюрократическую систему и создали дорожную сеть.



Лишь позднее, когда Монгольская империя и ее западная часть, Золотая Орда, начали свой медленный упадок, ханы были вынуждены постепенно отказываться от контроля над финансовыми потоками и передавать все большую власть в этом вопросе русским князьям. В самом конце им пришлось назначить великого князя – по существу колониального вице-короля, который имел полный контроль над сбором налогов.



Русские князья начали собирать налоги для Орды в начале 14-о века – примерно через шестьдесят-семьдесят лет после завоевания. Некоторые западные княжества продолжали оставаться под непосредственным управлением монголов гораздо дольше. В Киеве баскак сидел даже после 1362-о года.



Москва была лишь конечной точкой, логистическим узлом, где собирались налоги перед их отправкой в Орду. Москва взяла на себя эту роль почти через сто лет после завоевания.



Итак, наконец, сколько?



После Куликова поля сумма налогов со всей Руси, отправленных через Москву, составляла 10 тысяч рублей серебром в год. Один рубль – это 170-200 граммов серебра. Для сравнения, в начале 15 века на один рубль можно было купить около 1 600 кг ржи. Таким образом, общая сумма дани к тому времени была равна примерно 16 тысячам тонн ржи в год.



В 2018 году Россия собрала 70 миллионов тонн пшеницы.