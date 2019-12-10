 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Полпред Джалал-Абадской области и мэр города торжественно открыли частную баню... Заодно и помылись?
15:39 11.12.2019

11 декабря 2019, Бишкек - , Жазгуль МАСАЛИЕВА

Чиновники Джалал-Абадской области и одноименного города сегодня были заняты открытием частной бани. Фотографии с помпезного мероприятия опубликовали в соцсети.

На открытии бани присутствовала большая делегация во главе с полномочным представителем правительства в области Кыянбеком Сатыбалдиевым, мэром города Мураталы Тагаевым и местными депутатами.

Судя по информации, Кыянбек Сатыбалдиев и Мураталы Тагаев не только разрезали ленточку, но и выступили с речью перед горожанами, а затем осмотрели и баню.

"Чиновники, лично проверив новую четырехэтажную баню, дали высокую оценку", - написал житель Джалал-Абада.
Напомним, пользователи социальных сетей давно критикуют разрезание ленточек, отмечая, что члены правительства больше внимания уделяют подобным церемониям, чем проблемам страны.

Источник - 24.kg
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