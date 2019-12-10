Полпред Джалал-Абадской области и мэр города торжественно открыли частную баню... Заодно и помылись?

15:39 11.12.2019

11 декабря 2019, Бишкек - , Жазгуль МАСАЛИЕВА



Чиновники Джалал-Абадской области и одноименного города сегодня были заняты открытием частной бани. Фотографии с помпезного мероприятия опубликовали в соцсети.



На открытии бани присутствовала большая делегация во главе с полномочным представителем правительства в области Кыянбеком Сатыбалдиевым, мэром города Мураталы Тагаевым и местными депутатами.



Судя по информации, Кыянбек Сатыбалдиев и Мураталы Тагаев не только разрезали ленточку, но и выступили с речью перед горожанами, а затем осмотрели и баню.



"Чиновники, лично проверив новую четырехэтажную баню, дали высокую оценку", - написал житель Джалал-Абада.

Напомним, пользователи социальных сетей давно критикуют разрезание ленточек, отмечая, что члены правительства больше внимания уделяют подобным церемониям, чем проблемам страны.