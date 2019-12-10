|Полпред Джалал-Абадской области и мэр города торжественно открыли частную баню... Заодно и помылись?
15:39 11.12.2019
11 декабря 2019, Бишкек - , Жазгуль МАСАЛИЕВА
Чиновники Джалал-Абадской области и одноименного города сегодня были заняты открытием частной бани. Фотографии с помпезного мероприятия опубликовали в соцсети.
На открытии бани присутствовала большая делегация во главе с полномочным представителем правительства в области Кыянбеком Сатыбалдиевым, мэром города Мураталы Тагаевым и местными депутатами.
Судя по информации, Кыянбек Сатыбалдиев и Мураталы Тагаев не только разрезали ленточку, но и выступили с речью перед горожанами, а затем осмотрели и баню.
"Чиновники, лично проверив новую четырехэтажную баню, дали высокую оценку", - написал житель Джалал-Абада.
Напомним, пользователи социальных сетей давно критикуют разрезание ленточек, отмечая, что члены правительства больше внимания уделяют подобным церемониям, чем проблемам страны.