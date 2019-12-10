 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Он явно боится потерять власть", - Мухаммад Солих разочаровался в Шафкате Мирзиееве
15:40 11.12.2019

"Он явно боится потерять свою власть". Почему Мухаммад Салих разочаровался в новом президенте Узбекистана

Мухаммад Салих в начале перестройки стоял у истоков движения "Бирлик" ("Единство"). Потом он создал партию "Эрк" ("Свобода"), первое официально зарегистрированное политическое объединение в Узбекистане. Участвовал в первых президентских выборах – был единственным соперником тогдашнего первого секретаря Узбекской ССР Ислама Каримова.

По подсчетам независимых наблюдателей, Салих большинством голосов выиграл те выборы. Но Ислам Каримов власть не отдал: расстрелял оппозиционный митинг, закрыл независимые СМИ и начал преследование оппозиции.

Ровно через год на Мухаммада Салиха завели уголовное дело. В апреле 1993 ему удалось бежать из Узбекистана. С того момента до сегодняшнего дня лидер оппозиции живет за рубежом.




Узбекистанский оппозиционер рассказал, почему разочаровался в новом президенте страны

- К чему вы идете так долго, в течение уже трех десятков лет? Какая у вас конечная цель?

- Моя цель – бороться против антидемократичных режимов. Пусть это будет режим Каримова или Мирзиеева. Я буду бороться до тех пор, пока этот режим существует в Узбекистане.

- В последнее время вы чаще стали критиковать действующего президента. Чем отличается Шавкат Мирзиеев от своего предшественника?

- Я не критиковал [Мирзиеева] три года. Но не только молчанием, но и своими выступлениями на зарубежных радиостанциях я выражал свою надежду, что он все-таки не повторит тот опыт, который мы пережили во время каримовского правления. Три года были потрачены на популизм. Сейчас Мирзиеев стал просто популистом каримовского толка. И никакого изменения в политической сфере у него нет.

- Согласны ли вы с бытующим в Узбекистане мнением, что у Мирзиеева нет той полноты власти, которая была у Каримова, и это препятствует реализации его реформ?

- Может быть, есть в этом доводе какая-то доля правды. Но это не оправдывает его деятельность как президента. Потому что Мирзиеев должен быть полновластным президентом. Никакая мафия, никакой Иноятов (Рустам Иноятов с 1995 года возглавлял Службу национальной безопасности, отправлен в отставку в конце января 2018 года Шавкатом Мирзиеевым, сейчас занимает пост государственного советника президента – НВ) или бывшие КГБшники не должны влиять на проведение полновластной политики.

- Вы говорите о силовиках, спецслужбистах. Кроме этих кланов, что еще мешает Мирзиееву либерализировать политическую жизнь в Узбекистане?

- Он явно боится потерять свою власть, он не идет ни на какой риск, чтобы поставить на место эти кланы, эти мафиозные группы, этих коррупционеров. Он открыто боится, это я чувствую по его разговору. Хотя он кричит на руководителей среднего звена, но не трогает основные фигуры, которые имеют действительно влияние на него. Он не должен бояться. Это не должно быть причиной того, что он не реформирует политическую власть в Узбекистане.

- В одном из своих интервью (это было в начале этого года) вы сказали, что оппозиция готовится к парламентским выборам. Однако недавно вы сказали, что ни один представитель оппозиции не смог зарегистрироваться в ЦИК. Это можно назвать провалом?

- Да, мы надеялись, что все-таки Мирзиеев, чтобы улучшить свой имидж, хотя бы примет если не оппозиционную партию, то хотя бы таких свободомыслящих представителей инакомыслия в Узбекистане. Но он не нашел в себе смелости, такой отваги. Он даже не изменил эти партии, которые созданы были Каримовым, то есть старые партии, которые еще создавал Каримов. Он с этими партиями входит в выборы. Это, конечно, просто позор для нашего правительства, для Узбекистана.

Источник - Радио Озоди
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