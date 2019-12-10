В Узбекистане построят платные тоннели через перевалы Камчик и Тахтакарача

15:49 11.12.2019

Узбекистан планирует построить два платных тоннеля, а также три платные скоростные дороги. Об этом говорится в "дорожной карте", утвержденной президентом Шавкатом Мирзиеевым, передают местные СМИ.



Первый тоннель планируется построить на перевале Камчик. Тендер на его строительство планируется завершить уже в марте 2022 года, подписать соглашение с победителем тендера – до марта 2022-го.



Еще один тоннель планируется построить через перевал Тахтакарача. Соглашение на строительство с победителем тендера рассчитывают подписать в мае 2021 года.



В документе также предусмотрено строительство трех платных дорог "Ташкент – Самарканд", "Ташкент – Андижан" и "Сырдарья – Бахт". Договора с победителями тендеров на их строительство должны быть подписаны в 2021 году.