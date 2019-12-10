Купальник с хиджабом вошел в новую пляжную линейку от Nike (видео)

15:52 11.12.2019

Анонсированная компанией Nike коллекция женских купальников Victory Swim включает в себя закрытый купальник, а также плавательный хиджаб, сообщает CNN. Согласно заявлению компании, полностью закрытый костюм для купания состоит из отдельного головного хиджаба, туники и леггинсов для плавания.



"Дизайн Nike Victory Swim Collection отвечает разнообразным потребностям, включая благопристойную защиту от солнца, и отражает приверженность Nike инклюзивному дизайну, предоставляя большему числу женщин инновационные решения, способные изменить правила игры, чтобы наслаждаться спортом", – говорится в сообщении компании.



Новые варианты костюмов для плавания последовали за выпуском Nike спортивного хиджаба для мусульманок в 2017 году. По словам представителей компании, решение развивать направление одежды для плавания, соответствующей религиозным требованиям, было принято в ответ на жалобы некоторых мусульманских спортсменов на трудности при ношении традиционных одеяний во время соревнований.



Андрей ДУДНИК | Нур-Султан





